Por los cambios en el Puerta a Puerta, AFIP libera 90% de los paquetes en stock

El 1 de abril se vienen cambios fuertes en el Puerta a Puerta. Como ya lo adelantó Infotechnology en enero y lo confirmó el jueves, AFIP elevará el monto de la franquicia para hacer pedidos en el exterior --de US$ 25 a US$ 50--, la cantidad de pedidos por año --serán 12--, y ahora también hará una liberación del stock existente que todavía no fue canalizado a través del régimen de Puerta a Puerta.

Eso se desprende del articulo dos del decreto que se publicó el viernes por la mañana en el Boletín Oficial. Allí, la letra chica dice:

El Servicio Aduanero, en el marco de sus competencias y previo ejercicio de los controles que estime pertinentes, procederá a liberar -bajo la modalidad puerta a puerta y sin requerir el pago del tributo único- aquellos envíos postales que, encontrándose pendientes de libramiento a la fecha de publicación de este decreto, no superen el valor de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA (U$S 50) y carecieren de finalidad comercial.

Qué se libera y qué no

No todos los paquetes que están hoy siendo retenidos serán "amnistiados". Afectará solamente a los pedidos que sí hayan excedido la franquicia de US$ 25 y que ahora, con la nueva cifra, quedarían en regla. Es decir, todo lo menos de US$ 50.

Fuentes de Aduana confirmaron a Infotechnology que esto afecta a 90% de los paquetes que no fueron liberados. Son, aproximadamente, unos 120.000 paquetes que hoy se encuentran ocupando espacio.

Mirá también Controladores fiscales: cuál es el plan de la AFIP y en qué consisten los cambios La Administración Federal de Ingresos Públicos prorrogó hasta el 31 de agosto el plazo para cambiar las memorias de los controladores fiscales. Cómo funcionan y qué tiene que tener en cuenta las empresas.

Ese espacio será necesario a partir del 1 de abril: se espera, según confirmó el mismo Leandro Cuccioli, que los pedidos pasen de 8.000 a 40.000 paquetes diarios.

Para lograr esta liberación y nacionalización de productos en tiempo récord-y detectar que no haya sustancias prohibidas o drogas- invirtieron en tomógrafos especiales, el primero en Aduana.

Son de la misma tecnología que implementó la TSA en los EE.UU. y muestran una visualización 3D de paquetes y detección automática con posibilidad de implementación de IA sobre imágenes. Es decir, asiste al operador en lo que es detección de drogas y explosivos, armas, etc.

FP FLORENCIA PULLA