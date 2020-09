Por fin: Galperin se sumó al Ahora 12 de Alberto y tiene “ofertones” para comprar de todo

Cada día, miles de pymes y cuentapropistas deben afilar sus lápices para “sacar números” y ver qué hacer para evitar resignar su recaudación y poder así enfrentar sus obligaciones y compromisos asumidos. Comercios y emprendedores comenzaron a vender a través de redes sociales, mensajes de WhatsApp y apalancaron sus ventas con MercadoPago. La billetera virtual creció un 200%.

En este contexto, la billetera virtual de Marcos Galperin se unió al plan Ahora 12. Desde esta semana, se podrán realizar operaciones online y en comercios físicos con Mercado Pago en 3, 6, 12 y 18 cuotas.

“Todo lo que tiene que ver con fintech seguirá firme. MercadoPago, por ejemplo, tiene un crecimiento increíble”, aseguró Galperin. La medida amplía el portfolio de soluciones transaccionales que propone MercadoPago.

“Empezamos a construir una historia de comercio digital: darle créditos a gente mediante dos clics a gente que antes no tenía posibilidades de pedir uno. Creo que fue un proceso disruptivo que logramos, algo de muchísimo valor”, señaló.

Desde este año Stelleo Passos Tolda se posicionó como el CEO de MercadoLibre. El ejecutivo explicó que en el arranque de la pandemia las ventas online crecieron porque "la gente no tenía mucha idea sobre cuánto tiempo se iba a quedar en la casa". La iniciativa Ahora 12 permitirá a las personas continuar accediendo a distintos servicios y productos en medio de la crisis económica. Se podrá aprovechar el Ahora 12 a través de código QR, posnet Point, link de pago y en tiendas online.

"En MercadoLibre somos muy optimistas. La gente seguirá comprando online. La gente prueba por primera vez y tienen buenas experiencias. El producto llega y en poco tiempo. Y eso, la facilidad, la comodidad de comprar online. Es algo para mí un camino sin vuelta. La tendencia es de más crecimiento”, subrayó el nuevo CEO.

Galperin comentó que “ahora la gente paga todo desde el teléfono”. “Esto lo aceleró mucho la pandemia, pero nosotros estábamos preparados”. “Es un negocio que tomará un par de décadas de construcción, pero tendrá un impacto enorme en la vida de 100 de millones de latinoamericanos”, pronosticó.

“A través de esta iniciativa esperamos llegar a muchos más comercios y consumidores que ya usan el Ahora 12 y seguir consolidando el rol de Mercado Pago como democratizador de los pagos y el dinero en Argentina”, dijo Alejandro Melhem, country manager de Mercado Pago Argentina.

Cuáles son los rubros que alcanza Mercado Pago

Alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza (3 y 6 cuotas).

Medicamentos (3 y 6 cuotas).

Perfumería (12 y 18 cuotas).

Anteojos (3, 6 y 12 cuotas).

Indumentaria (3, 6, 12 y 18 cuotas).

Calzado y marroquinería (3, 6, 12 y 18 cuotas).

Línea blanca (12 y 18 cuotas).

Televisores (12 y 18 cuotas).

Pequeños electrodomésticos (3, 6, 12 y 18 cuotas).

Computadoras, notebooks y tabletas (12 y 18 cuotas).

Muebles (3, 6, 12 y 18 cuotas).

Colchones (12 y 18 cuotas).

Artefactos de iluminación (3 y 6 cuotas).

Materiales y herramientas para la construcción (12 y 18 cuotas).

Juguetes (3, 6, 12 y 18 cuotas).

Libros (3 y 6 cuotas).

Artículo de librería (3 y 6 cuotas).

Instrumentos musicales (12 y 18 cuotas).

Servicios de preparación para el deporte (12 y 18 cuotas).

Bicicletas (sólo 12 y 18 cuotas).

Motos (12 y 18 cuotas).

Neumáticos, accesorios y repuestos (12 y 18 cuotas).

Turismo (12 y 18 cuotas).

Equipamiento médico (12 y 18 cuotas).

Máquinas y herramientas (12 y 18 cuotas).

El podcast de Galperin: cuál es el futuro de MercadoLibre

Galperin se siente conforme con la situación actual de Mercado Libre. La pandemia le sentó bien al negocio y el uso y exposición de la plataforma se extendió más de lo que ya venía haciendo. En este sentido, mencionó lo mucho que creció la plataforma en el segmento de logística. "Eramos una plataforma de comercio electronico y pagos digitales. Pero no estabamos en el mundo fisico, de mover paquetes, pero para poder competir con Amazon y dar buena experiencia necesitabamos meternos de lleno en toda América latina. Tenemos una red logistica impresionante y lo hicimos en escala con velocidad con profesionalismo y eso me muestra que como empresa que es solo un grupo personas al final del dia, es que sabemos aprender, lo mas importante de Mercado Libre no es solo la gente, la marca, es la capacidad de aprender".

Galperin cerró su entrevista en un tono agridulce, volviendo a mencionar sus ganas de eventualmente alejarse de MercadoLibre. "Uno de los desafios que tengo es pasarme a un rol no operativo, las empresas de tecnología tienden a hacer dificil eso, hay pocas empresas que lo han hecho bien, los fundadores de Google dieron un paso al costado. A mi me encanta lo que hago pero creo que la vida es fascinante y hay tanta gente dentro de MeLi que le encantaría hacer lo que hago, quiero pasar a un rol menos operativo en el dia a dia. Todo eso te quema, es cansador".