Por el salto del dólar, crece 20% esta plataforma de crowdfunding inmobiliario

Toda crisis económica genera también oportunidades. En esta ocasión, la complicada situación que atraviesa la Argentina sirvió para que el negocio del crowdfunding experimente un nuevo crecimiento. ¿Por qué? Esta herramienta brinda la posibilidad de resguardar los ahorros en dólaras e invertir en el desarrollo, construcción, y alquiler de propiedades en el país, pero también en otros lugares del mundo.

Pero hay más. Con la creación de nuevos módulos de inversión, el pequeño ahorrista ahora puede ingresar a esta alternativa de negocios inmobiliarios por apenas US$ 1000.

Víctor Zabala (42) es el CEO de Sumar Inversión, otra plataforma de crowdfunding inmobiliario local que recientemente estrenó su aplicación nativa con el objetivo de atraer, principalmente, al público millennial. Sumar Inversión surgió como un proyecto del estudio de arquitectura Estudio Zabala, que cuenta con más de 18 años de experiencia en el mercado inmobiliario.

“Con la nueva app nativa apuntamos a millennials y a los pequeños y medianos ahorristas que hasta ahora estaban excluidos de las inversiones inmobiliarias. Bajar el monto mínimo fue clave. Ahora pueden participar a través de la compra de módulos, cuyos valores arrancan en los US$ 1000”, detalla.

Desde la firma, confirmaron que en el transcurso de los últimos tres meses experimentaron un crecimiento del 20% gracias a los módulos de inversión de US$ 1000 lanzados en mayo pasado. "Luego de las PASO y dada la situación que estamos viviendo, los argentinos necesitan tener cierta confianza en la mejor manera de proteger los ahorros, aunque sean mínimos", explicó Zabala.

Según el ejecutivo, "la inestabilidad económica, la volatilidad cambiaria y la permanente devaluación del peso, hacen que el ladrillo se siga manteniendo como una de las variantes más estables para invertir".

"Nuestra propuesta de ingresar con módulos de inversión U$1000 al mercado inmobiliario es una forma más democrática de invertir y de resguardar lo que se tiene", añadió.

La app cuenta también con un tablero de control que permite chequear el progreso de las inversiones, acceder a recomendaciones de analistas, y saber de forma precisa cuánto se gana mes a mes.

Por medio de la estructura legal del fideicomiso, Sumar Inversión permite aportar capital para adquirir terrenos o para la construcción de unidades de viviendas diseñadas bajo su concepto arquitectónico, en zonas de CABA o barrios cerrados de Pilar, Tigre y Escobar.

A través de la app, el ahorrista puede resguardar su capital en ladrillos, adquirir la cantidad de módulos que desea y, luego retirar la inversión, con la ganancia producida por el tiempo transcurrido dentro del proyecto. Sumar Inversión participa de proyectos con desarrollos más cortos, de entre 24 y 36 meses.

A diferencia de otras plataformas de crowdfunding inmobiliario como BrickSave, por ejemplo, esta firma se encarga de desarrollar sus propios proyectos. “Nos encargamos de todo: contactamos a los constructores, compramos los materiales, y luego nos ponemos al frente de la construcción. Es decir, el cliente no debe preocuparse por nada”, resalta Zabala.

La inversión puede hacerse en pesos al valor del tipo de cambio, la rentabilidad estimada oscila entre 10% y 12% anual en dólares y el valor de cada módulo es fijo, es decir, no se ajusta por CAC, ni varía por inflación.

Hoy, los inversores pueden retirarse de la inversión al año, pero desde la empresa pretenden reducir ese tiempo a tres meses. “A muchos clientes les parece muy interesante el concepto, pero ven el retorno a muy largo plazo. Para retirarse se ofrece esa unidad funcional en el mercado secundario, ya que el fideicomiso tiene cesión de derechos. Se publica la posición de la cual el inversor se pretende desprender en la web y desde allí mismo se comercializa”, explica.

Sumar Inversión fue creada en 2017 y cerró el año pasado con una facturación de US$ 1,1 millón. Para este año la firma prevé un crecimiento de 20%, hasta los US$ 1,3 millones.

“En promedio, nuestros clientes invierten unos US$ 40.000. A diferencia de otras plataformas, no cobramos comisiones. Otro diferencial es que si aparece un problema nosotros no podemos decirle al inversor ‘yo no fui’ debido a que soy el encargado de todo el desarrollo”, completa.

