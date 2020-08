Personal lanza una plataforma de tienda virtual para pequeños emprendedores: cómo aprovecharla

Se trata de Mi Negocio Personal que, apuntalada por la tendencia del social commerce, ofrecerá la chance de digitalizar rápidamente cualquier negocio y vender a través de redes sociales. ¿Diferenciales? No cobrará comisión por las ventas concretadas. De qué se trata y cómo aprovecharla.

La pandemia global de coronavirus COVID-19 puso en jaque a miles de empresas y emprendedores, quiénes rápidamente debieron agudizar su ingenio para lanzar nuevos productos y servicios que les permitieran evitar resignar el mayor porcentaje posible de sus ingresos durante la cuarentena.

Muchas de las firmas que no habían iniciado con anticipación la transformación digital de su modelo de negocios sintieron el cimbronazo y sufrieron con mayor fuerza el embate de la pandemia. Cientos de ellas, incluso, debieron cerrar sus puertas.

En cambio, aquellas firmas o pequeños emprendimientos que empezaron el proceso de transformación de sus procesos con antelación, luego del impacto inicial generado por las medidas de aislamiento y distanciamiento social, pudieron recuperar el nivel de sus ingresos. Y en muchos casos, hasta mejorarlo.

Con este contexto de fondo, la operadora Personal lanzó “Mi Negocio Personal”, una tienda virtual integrada, con llave en mano para el cliente, quien podrá digitalizar la experiencia comercial de su negocio, customizarlo a su conveniencia y vender a sus clientes de manera personalizada a través de las redes sociales que elija con los métodos de pago integrados.

Además, como gran diferencial dentro del mundo del e-commerce, el nuevo servicio no cobrará ningún tipo de comisión por las ventas concretadas.

“Desde Telecom hemos estado muy cerca de nuestros clientes a lo largo de todo este contexto tan particular que atravesamos, brindando diferentes propuestas, servicios y beneficios. Estamos dando un paso más, con el lanzamiento de Mi Negocio Personal. Queremos acompañar a nuestros clientes emprendedores para que tengan un microemprendimiento o un negocio de cercanía. Nos proponemos ir más allá de la conectividad, brindándoles una solución de tienda virtual rápidamente customizable”, explicó Martín Heine, director de Marketing de Telecom, en diálogo con Infotechnology.

Básicamente, Mi Negocio Personal está apalancado en la tendencia del social commerce, en un contexto donde miles de emprendedores necesitan llevar sus iniciativas comerciales a una experiencia 100% digital para continuar operando.

¿Qué es el social commerce?

El Social Commerce, es conocido tambien como Comercio Social, Comercio Comunitario, Marketing de Afiliación o Marketing de Influencia. Surge dando un giro a la forma tradicional de comercialización utilizada por las grandes marcas. En reiteradas ocasiones, los consumidores optan por comprar por lo que dicen los líderes de su comunidad, influencers o amigos de confianza.

Esta modalidad de venta por recomendación otorga lugar a que pequeños emprendedores ganen un lugar en la mente del consumir a la hora de comprar, gracias a la influencia de su comunidad.

En este contexto, las redes sociales y los servicios de mensajería son una gran parte de la vida cotidiana para miles de argentinos, y se están convirtiendo de un punto de inspiración a un punto de venta permitiendo a los usuarios comprar en tiempo real con un mínimo de clics sin tener que salir de la pantalla de su red social favorita en todo el proceso de compra.

Según Instagram, el número de usuarios activos en su plataforma es de 1.000 millones y el 90% de esos usuarios siguen marcas de compras. Es cada vez es más evidente que el impacto que las redes sociales pueden tener en las empresas de comercio electrónico es excelente.

De este modo, el comercio social se convirtió en un elemento muy necesario en el mundo de hoy, ya que acorta el viaje del comprador de investigar, encontrar, comparar, evaluar y comprar un producto de diferentes páginas web y sitios web. Esto brinda lugar a una nueva cadena de valor donde intervienen nuevos integrantes y relaciones entre sus partes.

Cómo funciona el nuevo servicio

La plataforma permite a los clientes de Personal crear su propia tienda online de manera rápida, sencilla, personalizada y con una experiencia muy intuitiva. En pocos pasos, ya pueden tener disponible su tienda y conectarse con nuevos clientes.

“Una vez finalizada la carga de todos los productos, debe integrarlo a los métodos de pago preferidos, configurar la forma de entrega y los contactos a los que los que se lo va a vender, eligiendo la red social preferida. Puede compartir el catálogo a otros vendedores, embajadores o influenciadores que pueden compartirlo a sus contactos. El vendedor obtiene datos en tiempo real de las transacciones e integrando su sistema de stock y multiplica sus oportunidades de venta”, detalló Heine.

Desde la empresa remarcaron que el nuevo servicio brinda dos diferenciales destacados respecto a otras experiencias de market place que pueden existir en el mercado.

“La plataforma no tiene comisión por ventas y como acción de lanzamiento, quienes la elijan tendrán 3 meses gratis de prueba. Este es un diferencial muy importante y que destaca la experiencia de Mi Negocio Personal respecto a otras plataformas. Los clientes podrán acceder sin ningún costo a probar la tienda virtual, experimentar su uso durante 90 días, operarla libremente y potenciar su emprendimiento comercial o pequeño negocio”, remarcó.

Al no cobrar comisión por transacción, la nueva plataforma Mi Negocio Personal busca diferenciarse de MercadoLibre, por ejemplo, que cobra un pequeño porcentaje sobre cualquier venta. En la región, podría decirse que TiendaNube es un proyecto similar aunque con otro tipo de estrategia.

Desde Personal remarcaron que la iniciativa es única hasta el momento en la Argentina al precisar que está dirigida al público masivo, emprendedor o microemprendedor, sobretodo, en un momento tan difícil como este, en el que resulta imprescindible digitalizar cualquier negocio e iniciar la transformación digital.

Cómo aprovechar el nuevo servicio

Los clientes de Personal podrán acceder a la nueva herramienta con los primeros 3 meses del servicio bonificados y no posee comisión sobre las ventas.

Mi Negocio Personal además permitirá a los emprendedores formar parte del portfolio de partners de Club Personal y brindar descuentos exclusivos dentro del Club de beneficios. Esta iniciativa ya cuenta con más de 3,2 millones de socios.

La plataforma permite crear una propia tienda online de manera rápida, sencilla y personalizada. Una nueva de manera de conectar a emprendedores con clientes.

Sólo es necesario crear una cuenta, agregar la foto del producto, nombre, precio, stock disponible, e integrarlo a los métodos de pago preferidos.

Configurar la forma de entrega, retiro o a domicilio y los contactos a los que los que se lo va a vender, eligiendo la red social preferida.

El cliente (posible comprador) recibirá la propuesta con un link. Completa la compra, el pago y el vendedor recibe la confirmación de compra, el pago y el pedido para entregar elegido.

Además, la plataforma permite compartir el catálogo a otros vendedores, embajadores o influenciadores que, a su vez, pueden compartirlo a sus contactos y ofrecer los productos y servicios a su propia comunidad a través de sus redes sociales y el vendedor original recibe las ordenes pago y de pedidos directamente.

El vendedor obtiene datos en tiempo real de las transacciones e integrando su sistema de stock, multiplica sus oportunidades de venta.

Las tarifas

Luego de un período bonificado de tres meses, los precios de los planes disponibles serán los siguientes

Plan Lite

Incluye Tienda online, Social Commerce, 500 MB de almacenamiento, 1GB de ancho de Banda, 0% comisión, Soporte Premium vía E-mail, catálogo de productos con fotos, videos, talle y color, pagos con tarjeta de crédito, débito y billeteras virtuales, entregas dentro del país y 1 colaborador por $ 699.- por mes.

Plan emprendedor

Incluye Tienda online, Social Commerce, Facebook Shop, Instagram Shop con 1GB de almacenamiento, 3GB de ancho de Banda, 0% comisión, Soporte Premium vía E-mail, Sin publicidad, incluye cupones de descuento, catálogo de productos con fotos, videos, talle y color, pagos con tarjeta de crédito, débito, billeteras virtuales, transferencias y en efectivo, entregas dentro del país y 1 colaborador por $ 1.699.- por mes.

Plan empresa

Para pequeñas y medianas empresas. Incluye Tienda online, Social Commerce, Facebook Shop, Instagram Shop y venta telefónica, Conecta dominio + SSL, con 2GB de almacenamiento, 20GB de ancho de Banda, 0% comisión, Soporte Premium vía E-mail, Sin publicidad, con contenido enriquecido, incluye cupones de descuento, catálogo de productos con fotos, videos, talle y color, Catalogación avanzada con productos tipo Pack y Combo, Administración de Características, pagos con tarjeta de crédito, débito, billeteras virtuales, transferencias y pagos en efectivo, Importación de productos vía Excel, Webservice / Vinculación vía API, Ventas Internacionales, Multi Moneda y 2 colaborador por $ 3.499.- por mes.

Plan Pro

Plataforma con el máximo potencial. Incluye Tienda online, Social Commerce, Facebook Shop, Instagram Shop, venta telefónica y Google Shopping, conecta dominio + SSL, con 5GB de almacenamiento, 50GB de ancho de Banda, 0% comisión, Soporte Premium vía E-mail, Sin publicidad, con contenido enriquecido, incluye cupones de descuento, catálogo de productos con fotos, videos, talle y color, Catalogación profesional con productos tipo "Pack", "Combos", "Grupo de Productos", "Shop by Look" y "Productos Personalizables", Up Selling y Cross Selling, pagos con tarjeta de crédito, débito, billeteras virtuales, transferencias, pagos en efectivo y cobro a través de Gateways con las propias reglas del cliente, Importación de productos vía Excel, Webservice / Vinculación vía API, Ventas Internacionales, Multi Moneda y 5 colaborador por $ 6.499.- por mes..

CA CARLOS ALTEA