Para Warren Buffett, Apple vende el iPhone demasiado barato

El Oráculo de Omaha aumentó su apuesta por las acciones de Apple un 5 por ciento en el segundo trimestre del año porque según explicó, en su opinión, que el precio del iPhone es demasiado barato.

A principios de agosto, Apple se convirtió en la primera compañía estadounidense en valer más de US$ 1 billón. Esto es una enorme victoria para Berkshire Hathaway, el fondo de Warren Buffett, que es actualmente el segundo mayor accionista de la empresa de Cupertino con más de US$ 56.000 millones invertidos.

En el pasado, Warren Buffett no invertía en empresas de tecnología. La estrategia del legendario inversor se basa en realizar extensos análisis de los fundamentos de cada compañía y una de sus reglas consiste en no invertir ni un peso en aquellos negocios que no entiende. Viniendo de la vieja escuela, era un mundo nuevo para él, pero hoy admite que estar “enamorado” de Apple y se arrepiente de no haber invertido antes.

Entrevistado por el medio estadounidense CNBC, explicó cómo funciona su lógica a largo plazo al estudiar el caso del iPhone. “No me enfocó en las ventas del próximo trimestre o el próximo año, sino en los cientos de cientos de cientos de millones que viven sus vidas mediante el iPhone”, contó Buffett. Así, admitió que para él, el precio al que Apple vende su teléfono es demasiado bajo y vale más que los US$ 1.000 que cobra la marca. “Yo tengo un avión y su mantenimiento me cuesta millones de dólares por año. Si usará el iPhone tanto como mis amigos lo hacen, probablemente preferiría ceder el avión”, señaló.

“Ahora no puede empujar los precios porque tiene competencia, pero en términos de la utilidad que le brinda a las personas por solo US$ 1.000 es increible”, agregó Buffett a tan solo dos semanas del lanzamiento del próximo modelo que seguramente compre.