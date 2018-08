Para Google y Apple, los títulos universitarios valen cada vez menos

Si bien contar con estudios universitarios parece ser necesario ─y excluyente─ a la hora de pelear por un puesto de trabajo, para algunas de las mayores empresas del mundo dejó de ser una característica fundamental del empleado ideal.

El portal de empleo Glassdoor publicó un listado de 15 grandes compañías que no consideran a los estudios universitarios como un requisito obligatorio a la hora de contratar gente. Entre estas empresas se encuentran gigantes como Google, Ernst and Young, Apple e IBM.

Esto no significa que les da igual contar con un profesional proveniente de la academia o autodidacta, sino que ahora las puertas están completamente abiertas para estos últimos. Ya hace varios años, el ex presidente de personal de Google, Laszlo Bock, comentaba que cuando ve personas que no fueron a la universidad pero que aún así se hacen su lugar en el mundo, estos resultan ser humanos excepcionales y las empresas deberían hacer todo lo posible para encontrarlos.

En sintonía, la gerente de Talento de EY, Maggie Stilwell, explicó que si bien las calificaciones académicas serán tenidas en cuenta, y siguen siendo un punto clave al evaluar candidatos, ya no son una barrera. Esto representa una victoria para la cultura de la startup que no evalúa títulos, sino proyectos, experiencias y habilidades.

La lista completa publicada por Glassdoor incluye a Google, Ernst and Young, Penguin Random House, Whole Foods, Hilton, Publix, Apple, Starbucks, Nordstrom, Home Depot, IBM, Bank of America, Chipotle y Lowe’s.