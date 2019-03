Nueva estafa "Bill Gates": así te pueden vaciar todas tus cuentas bancarias

Un inversor en Jerez, España, denunció una estafa bursatil millonaria que utilizaba el nombre de Bill Gates para hacer más atractiva la oferta. Según el denunciante, al menos más de una decena de inversores españoles han caído en la trampa, un cuento del tío muy particular.

La compañía broker denunciada es FXC Markets y a la acusación se le suma una cláusula abusiva, actuación contra el cliente y vulneración de acuerdo, según informa El diario de Cadiz.

El denunciante comenzó a operar con estos operadores en línea en 2017 luego de ver un anuncio que decía que la Fundación Bill Gates lanzaba un sistema de "traders social de ayuda copperativa que parecía muy atractivo", dijo el afectado cuyas iniciales son F.A.G.

Luego realizó diferentes inversiones que alcanzaron los 32.505 euros lo que parecía estar bien dado que el retorno era de 42.000 euros.

“El problema era que por más veces que me comunicaba con ellos vía e-mail o por teléfono pidiendo el ingreso en mi cuenta, el dinero de esos supuestos beneficios nunca llegaba”, señala.

“En la última comunicación efectiva con ellos el pasado octubre me explican que en base a sus condiciones, que yo nunca había firmado, no se podían efectuar pagos o reintegros a mi cuenta bancaria hasta lograr movilizar 40 veces la suma de mis imposiciones más sus bonos –nunca solicitados– lo que me indicaron que sólo se produciría hasta llegar a un monto de movimientos estimados en 1.800.000 euros”, sigue.

El inversor perdió completamente el control de su dinero. Desde FXC le dicen que la cuenta en el Banco Central de Malta existe pero que quedó retenido por el regulador del mercado británico. A partir de ese momento, alguien del banco -un supuesto supervisor del departamento de Transferencias Internacionales- le dice que tiene que pagar impuestos por 8.700 euros para recibir sus inversiones y las ganancias. F.A.G. paga pero luego le dicen que, como el capital se ha agrandado, debe pagar 2.088 euros mas, a lo que el damnificado se negó.

Y la estafa sigue: el supuesto supervisor le brinda al denunciante datos de movimientos entre sus cuentas aduciendo que los tiene a través de la Comisión Coordinadora Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CCCLAFT). El supuesto supervisor le pide, y recibe, las claves de su banco -el del denunciante-, y le dice que no use sus cuentas durante 48 horas para poder finalizar la operación.

¿El resultado? En lugar de recibir los 68.000 euros, le vaciaron su cuenta bancaria, que tenía 9.600 euros.

El denunciante reunió a otros 13 afectados -hay camioneros y personas con discapacidad dentro del grupo-. Entre todos reclaman más de 600.000 euros. Y creen que hay al menos un centenar de afectados que decidieron no denunciar por motivos que no se conocen pero que seguramente tiene que ver con que se trata de activos no declarados el fisco, de acuerdo a la autoridad policial.

La estafa es una particular formula de phishing por la cual los malvivientes consiguen hacerse con las claves bancarias de sus victicmas. En este caso, se trató de un modus operandi muy sofisticado que incluyó la posesión de datos bancarios muy puntuales y secretos.