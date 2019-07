Nubank levantó US$ 400 millones para complicar a todos los bancos argentinos

Nubank, que ya alcanzó el lugar de la fintech más grande de estas latitudes, cerró una ronda de capitalización por US$ 400 millones. De esta manera, llegó a US$ 820 millones desede que fue fundado en 2013 y ya vale cerca de US$ 10.000 millones, de acuerdo a The Wall Street Journal.

La ronda -la séptima-, liderada por la estadounidense TGC, estuvo apalancada por Tencent, Sequoia Capital, DST Global, Dragoneer, Ribit y Thrive Capital.

Los fondos, según el CEO de Nubank, David Vélez, los utilizarán para acelerar su crecimiento en América latina, que este año comenzó con su llegada en México -donde ya opera- y en la Argentina -donde está pronto de hacerlo-.

En total, la empresa tiene 12 millones de clientes ya. En Brasil, ofrece tarjeta de créditos sin cargos extras, cajas de ahorro, créditos personales y cuentas digitales para dueños de empresas pyme.

El factor que diferencia a la firma es que ofrece una tarjeta de crédito que se controla completamente a través de una aplicación móvil libre de tasas. La app está disponible para dispositivos con sistema operativo Android e iOS. La aplicación permite a sus usuarios bloquear sus respectivas tarjetas de crédito, solicitar un aumento de límite, ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente (por chat, correo electrónico o teléfono) y realizar un seguimiento de las transacciones en tiempo real.

Según fuentes del sector, la brasileña quiere apuntar "a los jovenes y al segmento ABC1" y una de sus estrategias serán las tasas bajas. "En Brasil llegaron a arrancar en 2,5% y empujaron a todos los tradicionales con ellos", explicaron.

En la Argentina

El pasado 12 de junio, las autoridad de la compañía estuvieron con el titular del Central, Guido Sandleris, y anunciaron que preveían comenzar sus operaciones cerca de fin de año. Mientras tanto, buscan conseguir una licencia bancaria.

La calificadora Moody''s, el pasado junio justamente, consideró que el ingreso de Nubank al país podría convertirse en un "credit negative": o sea, podría afectar la calificación de los bancos locales, dado que la nueva entidad traería una fuerte reducción de costos que afectaría a todo el sistema.

En la Argentina, ya operan varios bancos digitales criollos. Wilobank, de Corporación América; Brubank, del ex Citi Juan Bruchou. Además, Santander está por lanzar Open Bank y Naranja acaba de lanzar su Fintech.

“Nubank ofrecerá bajos costos para la operatoria con tarjetas de crédito, pagos digitales y cobros de plan sueldo”, sostuvo Moody´s. En el país casi la mitad de los posibles clientes no tienen acceso a servicios bancarios. “La escasa relación entre crédito y PBI ofrece una gran oportunidad en la Argentina ya que apenas se ubica en 15%, contra 42% en Perú y 35% en México”, agregó la calificadora.