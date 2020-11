Netflix cambió su estrategia de negocio: lanzó un “canal” en directo

La pandemia global de coronavirus COVID-19 generó un crecimiento exponencial de plataformas que ofrecen contenido audiovisual vía streaming en todo el planeta. Y la Argentina no fue la excepción.

Desde el inicio de la cuarentena, la compañía Netflix consiguió mantener su liderazgo en el país e, incluso, e incrementó su cantidad de suscriptores.

No obstante, lejos de dormirse en los laureles, la empresa fundada por Reed Hastings y Marc Randolph decidió probar nuevas fórmulas y explorar nuevas estrategias de negocios.

En ese sentido, en Francia, la empresa decidió probar su primera oferta de canales lineales.

El nuevo servicio se llama Direct. Este canal en línea, sólo disponible para los abonados de la compañía, emitirá películas y series de televisión francesas, internacionales y estadounidenses.

Si bien todos los contenidos de Direct están disponibles en el servicio de streaming, este nuevo servicio será accesible a través de la versión web.

Los consumidores galos no podrán acceder a él mediante las apps de los cables que tienen acuerdos de distribución con la compañía de la “N”: es decir, los grupos de telecomunicaciones franceses Orange, Canal Plus y SFR.

Esta iniciativa marca la primera incursión de Netflix en la programación en tiempo real.

Tiempo atrás, el servicio probó la opción Shuffle Play, que no era en tiempo real pero que presentaba una programación recomendada a una muestra de usuarios internacionales.

“La diferencia esta vez es que la prueba se está localizando en un país, y no en una muestra de usuarios. En Francia, ver la televisión tradicional sigue siendo enormemente popular entre las personas que sólo quieren una experiencia de 'reclinarse' en la que no tienen que elegir los programas. Tal vez no estés de humor para decidir, o seas nuevo y te estés orientando, o simplemente quieras ser sorprendido por algo nuevo y diferente”, añadió la empresa.

Contexto

Durante la cuarentena por coronavirus, las suscripciones de Netflix se dispararon por todo el planeta.

No obstante, fuentes del mercado deslizaron que la empresa podría estar probando el canal para ver si le permite retener a aquellos suscriptores quizá “algo fatigados” después de haberse consumido buena parte de los títulos que la empresa le fue recomendando a través del algoritmo.

Por otro lado, otros rumores sostienen que esta nueva característica lineal también puede resultar atractiva para los grupos demográficos más antiguos que constituyen una parte importante de los hogares de Francia.

El canal de prueba tuvo un soft landing el 5 de noviembre y estará disponible más ampliamente en Francia a principios de diciembre.

¿Qué pasa en la Argentina?

Infotechnology se puso en contacto con la firma para saber si la firma analiza la posibilidad de traer en algún momento este servicio al país.

“Siempre estamos buscando nuevos formatos para ayudar a nuestros miembros a descubrir programas y películas con mayor facilidad”, remarcaron desde la empresa.

“Esta prueba en formato web de contenido lineal -que solo está disponible en Francia- ofrece una experiencia de visualización "relajada". Solemos experimentar con este tipo de pruebas en distintos países, y si los usuarios las encuentran útiles, se vuelven disponibles más adelante”, añadió el vocero de Netflix consultado.

En el caso de la Argentina, Netflix contará a partir del próximo 17 de noviembre con un nuevo rival de peso como Disney+, que se sumará a Amazon Prime Video, el otro servicio de streaming que pretende arrebatarle el trono.

El caso francés

Se estima que este servicio ya está disponible para que unos 9 millones de suscriptores puedan disfrutarlo en Francia, un mercado clave para la compañía

En enero pasado, Netflix abrió una oficina en Francia y se comprometió a aumentar su inversión en contenido francés.

Algunos de sus originales franceses mejor valorados son "Family Business" y "Plan Coeur" (The Hook Up Plan).

Por otro lado, la lista de películas originales de la compañía también incluye la próxima película de Jean-Pierre Jeunet, "Big Bug", que comenzó a filmarse en el transcurso del mes pasado.

Motivos y explicaciones

En febrero pasado, en una convención realizada en Ámsterdam, la vicepresidente de desarrollo de negocios de Netflix para Europa, Medio Oriente y África, María Ferreras, explicó que "la empresa está enfocada en ser accesible para los abonados de operadoras internacionales y no está buscando convertirse en una plataforma de streaming".

De esa manera, descontó la posibilidad que muchos habían comenzado a imaginar luego de la gran cantidad de material deportivo que subió la plataforma en el último tiempo.

Ferreras insistió que Netflix continuará explotando el deporte a través de contenido pensado, tal como son los documentales de la Juventus y de Boca, que son producciones propias.

Sus palabras también tranquilizaron a plataformas como Amazon y Facebook que, por aquel entonces, comenzaron a transmitir eventos deportivos.

"Creo que, en términos de deportes en vivo, no hay nada que podamos hacer de forma diferente a una emisora de televisión, por lo que no agrega valor adicional. Usted nunca puede decir nunca, pero no hay planes para entrar en eso", completó Ferreras.