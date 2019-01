¿Milei se pasó de bando? Explica cómo hacer el ajuste “con la gente adentro”

El economista liberal Javier Milei paso el 1 de enero por el programa "Todas las tardes" que conduce Maju Lozano por Canal 9 y dejó algunos fuertes conceptos sobre cómo el Gobierno Nacional debería haber realizado los ajustes al presupuesto.

En este sentido, Milei hablo de recortar partidas que el Gobierno "podría tocar y que producen fuertes ahorros" pero que "a la política" no le interesa recortar.

En primer lugar, de acuerdo a lo que aparece en el video compartido por la cuenta de Twitter del Partido Libertario de La Plata, se "podría eliminar de cuajo la obra pública yendo a un sistema como el chileno". El economista, parte de la campaña de José Luis Espert para llegar a la presidencia, se refiere que se aplica en Chile desde hace 40 años, el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP): "Un conjunto de normas, instrumentos y procedimientos comunes para el sector público y entidades del sector privado que ejecuten inversión pública, mediante los cuales se relacionan y coordinan entre sí para preparar, evaluar, priorizar, financiar, dar seguimiento y ejecutar los proyectos de inversión pública, en el marco de las políticas, planes y programas de desarrollo", de acuerdo a lo que se explica en la Biblioguía de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

"¿Sabés por qué los políticos no quieren ir a un sistema como el chileno? Porque les deja de pasar la plata por las manos", desarrolló Milei.

En segunda instancia, podrían "limpiar" los "subsidios económicos. "Tenías un desfasaje de 15 a 1; [Juan José] Aranguren lo hizo parcial pero mal. Se tendrían que haber redefinido todos los contratos, eliminando esto que son cinco puntos del PBI, y el aumento hubiera sido de 100% y no del 500%. Cuando yo propuse esto me dijeron ‘vos estás loco’. ¿Sabés cuál es la mejor prueba de que lo hicieron mal? Que ahora [Guillermo] Dietrich bajo a la mitad los subsidios del transporte y sin embargo a los más vulnerables no los golpea." Se refiere al sistema conocido como Red SUBE, que aplica descuentos a la tarifa de transporte cada vez que un usuario viaja en algún transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires, tal como explica el sitio web oficial del sistema.

Una tercera opción es eliminar "las transferencias discrecionales a provincias" que, en el análisis del economista, es "la guita que le mandan a gobernadores amigos cuando quieren ganar una elección". "Ahí tenés seis puntos del PBI, si lo hubieran hecho cuando arrancaron, tenías nueve puntos del PBI", remarcó.

Cerró su intervención con una apreciación sobre la acción del Gobierno: "La Argentina tiene una situación delicada pero tiene un gobierno incompetente, tiene un gobierno cobarde, porque el gradualismo es la mezcla de ignorancia más cobardía".