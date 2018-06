Microsoft adquiere Github: por qué pagará US$ 7.500 millones

Luego de una semana de rumores, Microsoft confirmó hoy la adquisición de la plataforma de desarrollo de software Github por US$ 7,5 mil millones en acciones de Microsoft. La empresa aloja más de 85 millones de repositorios de código, levantó inversiones por US$ 350 millones y en 2015 había sido valuada en US$ 2 mil millones.

Github es un enorme repositorio de código, una plataforma donde los desarrolladores pueden alojar y administrar su proyectos usando el sistema de control de versiones Git. Sobre ella trabajan actualmente 28 millones de desarrolladores de toda clase de emprendimientos, iniciativas y grandes empresas. Gigantes como Apple, Amazon y Google la usan.

Según el anuncio de Microsoft, cuando la adquisición se concrete Github pasará a ser liderada por Nat Friedman, ex CEO de Xamarin y actual vicepresidente de servicios para desarrolladores, mientras que Chris Wanstrath, hoy CEO de Github, se desempeñará como socio técnico de Microsoft y se trabajará iniciativas estratégicas relacionadas al software.

Teniendo esto en cuenta, parece que Microsoft está replicando la estrategia que usó al adquirir LinkedIn, por la cual pagó US$ 26,2 mil millones hace dos años. Por un lado asume la dirección de la compañía, pero por el otro promete su independencia e integra a su líder original al plantel de la compañía. “Github retendrá su ethos que pone a los desarrolladores primero y operará de forma independiente para proveer una plataforma abierta para todos los desarrolladores de todas las industrias”, informaron desde la empresa dirigida por su Satya Nadella.

Amor a primera vista

El interés de Microsoft por Github no es una sorpresa. La compañía desarmó su producto que competía con Github, Codeplex, en diciembre y volcó sus operaciones a la plataforma de Wanstrath, convirtiéndose en uno de los principales contribuyentes -gracias a más de 1.000 de sus empleados cargando sus desarrollos-. Ahora, la popularidad de Github entre los devs podría darle a Microsoft la confianza que necesita de la comunidad de desarrolladores y la adquisición podría aceitar los vínculos entre la plataforma y las grandes empresas, que todavía no se subieron al bote de Github. Nadella, el CEO de Microsoft, dijo que se encargarán de acelerar el uso de Github por parte de los grandes jugadores mediante sus canales de venta, asociaciones y principalmente el acceso a su infraestructura y servicios.

Ahora bien, ¿por qué Github aceptó la oferta del gigante fundado por Bill Gates? Resulta que a pesar de su popularidad, Github nunca resultó redituable, según Bloomberg. Su principal ingreso proviene de las cuentas premium que permiten crear repositorios privados -a diferencia de los gratuitos que están obligados a ser abiertos-, entre otros beneficios. Estas requieren de una suscripción paga que va desde los US$ 7 mensuales a los US$ 21 por usuario. Quienes trabajan en proyectos públicos y open source pueden hacerlo sin poner un peso. Esto explica por qué la empresa decidió que una adquisición era mejor que intentar salir a la Bolsa y tener que trabajar en las demandas de los inversores.

¿Microsoft cambió?

Entre los desarrolladores hay sentimientos encontrados. Cabe recordar que Microsoft no es lo mismo que hace 10 años. El viejo coloso dirigido por Bill Gates incluso intentó suprimir a Linux, el sistema operativo libre creado por Linus Torvalds, pero hoy, bajo la dirección de Satya Nadella, es un miembro activo de la Fundación Linux y abrió algunos de sus desarrollos, incluidos PowerShell, Visual Studio Code y el motor Javascript de su navegador Edge.

Aún así, para algunos la combinación entre el software libre y empresas que cotizan en la Bolsa nunca trae buenos resultados. Así lo entiende Leandro Monk, fundador de la cooperativa de software libre Gcoop. “Github es un actor importante, pero para los que venimos desde hace décadas alertando sobre el uso de servicios privativos, creemos que tarde o temprano este tipo de cosas pasan”, cuenta y señala: “La combinación de software libre e inversores financieros lamentablemente llevan a situaciones de lesión a los derechos de los usuarios”. Su recomendación es dejar de usar esta clase de servicios como repositorios centrales de los proyectos y sugiere el uso de servicios propios o de gestión colectiva para mantener políticas de uso que respeten los derechos de los devs.

A diferencia de LinkedIn, la adquisición de Github pone en juego la confianza en Microsoft y deberá de tener extremo cuidado para no perder a una parte importante de los 28 millones de desarrolladores que hoy alojan sus proyectos en la plataforma.

PL PABLO LABARTA