MercadoPago lanzó nueva función para trasferencias que viene con polémica: incluye un viejo impuesto

Atención, amigos:

Los que usen Mercado Pago, no transfieran el dinero a sus cuentas o cajas de ahorro. No sean funcionales al kakertaje. Aunque facturen siempre, dejen su plata en la aplicación, así no nos pueden cobrar el nuevo impuesto.

Les molesta todo. LPMQLRP!

HARTOOOOOO!!! pic.twitter.com/sJJ4wXUhHt