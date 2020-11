MercadoLibre puso los datos de su compañía en las manos de Amazon, su principal competidor: por qué

El gigante tecnológico Amazon no solo se posiciona como la empresa de retail más grande del mundo sino que también se posiciona como uno de los principales proveedores de servicios de computación en la nube. Amazon Web Services es otro de los negocios de Amazon. Para que una empresa opere en AWS, debe contratar un servicio a terceros para que estos mantengan y operen los datos de la compañía. Este segmento crecerá un 19% en 2020, según la consultora Gartner.

La competencia de MercadoLibre

En este contexto, la empresa ecommerce argentina MercadoLibre contrató los servicios en la nube de Amazon. Lo anunció de manera oficial la empresa argentina esta semana. El objetivo de esta alianza es mejorar la escalabilidad de los datos de la compañía y navegar la extrema demanda. Según datos de MercadoLibre, hay más de 76 millones de usuarios activos y conecta empresas en más de 18 países. Los servicios en la nube permitirán renovar y modernizar los servicios de la compañía y continuar siendo relevantes para los consumidores.

Este año MercadoLibre se posicionó como la empresa más grande de toda América Latina, concentrando el 28% de las ventas ecommerce. Su capitalización bursátil ascendió a US$ 63.000 millones en NASDAQ+ y dobló su valor entre 2019 y 2020. Su expansión a Brasil fue una de las claves de su éxito junto a MercadoPago y envíos en menos de 24 horas.

Marcos Galperin vale US$ 4.200 millones, según Forbes. “Aspiramos a ser un player líder en todo América Latina, no solo en los mercados más grandes”, dijo al Financial Times Galperin. Su competencia es Amazon, que controla el 4% de las ventas en Latinoamérica.

En 2017, creció la amenaza de la posible expansión masiva de Amazon en la región. La compañía con sede en Seattle construyó almacenes en México y en Brasil. Hoy, siete años luego de entrar en Brasil, está perdiendo contra el gigante Mercado Libre.

La multinacional financiera Morgan Stanley estimó que MELI controla el 28% del mercado ecommerce en América Latina. En cinco años, creció 9%. La empresa de Galperin compite con el gigante Amazon, cuya participación en el continente latinoamericano se duplicó en los últimos cinco años.

Amazon tiene algunas de estas ventajas y ofrece una gama más limitada de mercancías; de los más de 20 millones de productos que vende en Brasil, 13 millones son libros. Las entregas en centros urbanos tardarán tres días o más.

Galperín dijo que “no se dormirá en los laureles”. "La única forma de seguir siendo relevante dentro de cinco años es mantener la concentración, no enfocarnos demasiado en nuestros rivales, sino en la trayectoria que siguen nuestros usuarios y la tecnología", remató.

Ahora, con alrededor de 100 millones de personas que compran, venden o pagan mediante las plataformas de MercadoLibre —de una población de casi 650 millones de personas en América Latina— otro desafío será expandir la presencia de la compañía más allá de sus mercados principales de Brasil, México y la Argentina, que representan el 60% de los habitantes de la región, pero el 95% de los ingresos del negocio.

La empresa argentina abarca más del doble del mercado a diferencia de Amazon, que solo es categorizado como un minorista online.

Si bien los números finales de MercadoLibre reflejarán el impacto positivo que tuvo para ellos la pandemia –sobre todo los del próximo trimestre-, se estima que el envío inmediato de sus ventas online durante la cuarentena y el uso de su sistema de pagos electrónicos –que evita el contacto físico- continuarán potenciando su negocio.

Qué servicios de Amazon utilizará MercadoLibre

La migración a los servicios en la nube de Amazon ayudarán a MELI a impulsar “el comercio electrónico y apoyar el rápido crecimiento de su plataforma de pago digital MercadoPago y la línea de crédito Mercado Crédito”, según el anuncio oficial.

Además, adelantaron la construcción de un lago de datos sobre Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) llamado “MeliLake”. La capacidad de almacenamiento es un criterio clave a la hora de seleccionar una plataforma en la nube para uso empresarial. Cada plataforma en la nube proporciona diferentes tipos de formatos de almacenamiento: Amazon S3 se destaca por su rendimiento, modelo de servicio y precios. En cuanto a rendimiento, Amazon S3 está conformado por una red masiva con una infraestructura sólida de almacenamiento (y además es rápida, según expertos). Sin embargo, esta estructura depende de la tecnología y el software utilizados para transferir datos. Amazon Simple Storage Service o conocido como Amazon S3 compite codo a codo con Google Cloud, el servicio en la nube de Google. Actualmente, la infraestructura S3 de Amazon lidera el mercado.

“MeliLake aprovecha el EMR de Amazon, el servicio de datos en la nube líder de la industria de AWS para procesar grandes cantidades de datos utilizando herramientas de código abierto, para facilitar el procesamiento y el análisis de más de 25 terabytes de datos de transacciones cada día”, explican. Amazon cobra una tarifa por GB y por transferencia. Las tarifas se calculan por región, por tipo de almacenamiento y por tamaño del archivo de almacenamiento. Se pueden ver los precios en este enlace.

MercadoLibre utilizará los servicios de aprendizaje automático de AWS. La compañía busca “mejorar la seguridad en todas sus divisiones y ofrecer una mejor experiencia al cliente”. La empresa utiliza la nube de cálculo elástica de Amazon EC2 para procesar un promedio de 464 visitas y 19 compras por segundo. La arquitectura EC2 se basa en un asistente VPC o “Virtual Private Cloud” para optimizar procesos: los técnicos en la nube configuran un rango de red para aislar a distintos usuarios y los recursos de las empresas. Es decir, se crean redes de distintos rangos y subredes que son completamente diferentes para asegurar los datos de la empresa. Es una “capa” dentro de la red Amazon EC2 de los servicios AWS.

El área de ciberseguridad y de detección de fraudes de MELI utilizará herramientas como Amazon Rekognition, el servicio de análisis de video e imágenes de AWS, como parte del proceso de verificación de identidad de los consumidores.

Además, sacarán provecho de DynamoDB, funciona como un almacén de datos SQL extremadamente rápido. DynamoDB opera a 20 milisegundos, siendo una ventaja clave para su rendimiento. “Cuenta con encriptación y recuperación de datos incorporados, para apoyar las transacciones seguras de compra y pago para sus clientes, así como para gestionar la facturación, el envío y la logística”, explican desde MercadoLibre.

“MercadoLibre está aprovechando la inigualable escala, rendimiento y amplitud, así como la profundidad de los servicios de la nube líder en el mundo para desarrollar e implementar rápidamente nuevas ideas que eleven el nivel de las experiencias de los clientes", afirma Jaime Valles, director de ventas de AWS.

"AWS no sólo impulsa las vastas operaciones de fondo de MercadoLibre para su mercado, sino que también proporciona los servicios para obtener una visión predictiva de las tendencias empresariales e innovar nuevos servicios para conectar más fácilmente su creciente comunidad de compradores y vendedores", concluye.