Menos impuestos y más incentivos fiscales: el “parche mentiroso” que esperaron 10 meses las empresas IT locales

Las firmas tecnológicas locales se expresaron tras la salida de la nueva ley de Economía del Conocimiento. Optimismo en on, quejas en off. La burocracia y la estabilidad de los beneficios, en la mira.

El pasado jueves la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de Economía del Conocimiento, que promueve mediante incentivos fiscales, hasta el año 2029, a las empresas y emprendedores en el diseño, adaptación y desarrollo de producción software y servicios afines a las nuevas tecnologías, tras varios meses de debate.

En general, y más allá que las principales cámaras del sector coincidieron en que es bueno contar con un marco normativo y que "es mejor tener algunos beneficios que ninguno", quedó un sabor amargo por lo que consideraron escasos incentivos para la exportación de servicios basados en el conocimiento. También cuestionaron cambiar la estabilidad fiscal y por una estabilidad de los beneficios.

Directamente desde las empresas, las más grandes festejaron la dilatada sanción de la ley, que ahora aguarda su regulación. Por ejemplo, el fundador de MercadoLibre, Marcos Galperin, compartió la noticia en su cuenta de Twitter y festejó la ley.

Lo propio hizo Martín Migoya, CEO de la software factory Globant.

Con la votación en Diputados, el Congreso aprobó la nueva Ley de Economía del Conocimiento. Celebramos que el país siga apostando por esta industria para continuar creciendo y generando oportunidades. https://t.co/YFMSzOR60f — Martin Migoya (@migoya) October 8, 2020

Opiniones: entre el optimismo moderado y la resignación

Sin embargo, muchos emprendedores y empresarios del sector IT manifestaron, por lo bajo, su indignación y resignación. Distintas fuentes aseguran que “se sienten estancados”. Este proceso de ley mezcla la ideología con medidas claves que necesitan startups tecnológicas para crecer. Las expectativas del sector siguen agotándose, más allá de la ley. Y hay quienes hablan de un golpe de entre cinco y seis por ciento de los ingresos a partir de la falta de esta ley durante todo lo que va de 2020. Todo esto mientras se abre un compás de espera hasta la regulación de la ley votada.

Desde lo legal, Marcos Blanco, asociado senior a cargo del área de Tecnologías de la Información del estudio Martínez de Hoz & Rueda (MHR), le da voz a las preocupaciones que marcan muchas fuentes del sector IT.

“La ley es bienvenida en tanto era necesario definir un marco normativo para brindar certeza a las empresas del sector en cuanto a los beneficios a los que pueden acceder, y empezar a aplicarlos cuanto antes. Sin embargo, deja algunas deudas pendientes. Más allá del cambio de perspectiva de la Ley sancionada respecto del proyecto que había recibido media sanción en Diputados, reflejando una clara intención de recortar beneficios a los grandes jugadores del mercado (como Mercado Libre, Globant o Accenture), perjudicando su crecimiento en el futuro, la principal oportunidad perdida posiblemente sea la eliminación de toda pretensión de otorgar estabilidad fiscal al sector, dejando abierta la puerta a futuros aumentos impositivos en todos los niveles de gobierno, sin contar la exposición al régimen cambiario que de por si reduce las posibilidades de significativas expansiones en el sector. A ello se suman pasajes ambiguos, de tinte más político, como el requisito de acreditar el cumplimiento de las 'obligaciones gremiales', que podría traer problemas a empresas que expandan su rango de actividad, como lo han demostrado los incidentes ocurridos en la primera mitad del año.”

Hay otras voces más positivas o, por lo menos, neutrales. La compañía de soluciones e-Payment Flexibility fue fundada en 2010 y comenzó como una consultoría de servicios bancarios. Actualmente, son una empresa desarrolladora de software y sus principales clientes son Prisma, con Todo Pago, RedLink, Coelsa y Comafi. Valeria Uribe, su CFO, le dijo a Infotechnology que la ley significa “un avance importantísimo para un sector clave de la Economía y más en esta coyuntura”.

“Los próximos 3 años vamos a dar un salto importante como país en materia tecnológica y digital. Las cláusulas de mejora continua son interesantísimas porque las empresas beneficiarias tendrán que apostar por mejorar sus servicios y capacitar a sus empleados. Es un sistema que se retroalimenta y todos ganan: empresa, trabajadores y clientes”, espera Uribe. "Sin dudas, nos abre la oportunidad de ser competitivos a nivel global”.

La multinacional argentina GA, conocida por sobrevivir la crisis del 2001 y atender a las empresas más poderosas del mundo (y que fuera comprada por Globant no hace mucho), celebró la aprobación de la ley de Economía del Conocimiento. “Celebramos que después de meses de trabajo tengamos una Ley que nos permita contar con un marco normativo, ya que el hecho de no contar con una legislación al respecto impactaba las inversiones y planes a futuro”, sostiene Roberto Wagmaister, CEO y fundador de GA. Sin embargo, la compañía no cree que “esta mirada normativa favorezca el crecimiento del sector en términos generales”. “No es una ley que en sí misma favorezca la exportación, sino que se enfoca en beneficiar al mercado local. Sin embargo, lo extraordinario de la industria de Economía del Conocimiento es que se trata de un valor exportable que trasciende la frontera local generando divisas y trabajo formal calificado”, explica.

Grid Exponential también festejó el acuerdo. El fundador de esta aceleradora de startups con base científico-tecnológica, Matías Peire, hizo énfasis en las nuevas startups tecnológicas: “Es importante para las startups nuevas pero también nos queda el sabor amargo de los recortes. Las startups necesitamos que las empresas grandes se queden en el país y por eso es importante que las empresas grandes también tengan beneficios. Hoy la movilidad de esas empresas es posible y el riesgo que se vayan es alto. Nuestra preocupación es que no queden los incentivos para maximizar las oportunidades de exportación”, opina.

“Por fin salió. Queríamos que la ley estuviese y finalmente la tuvimos. El 19 de febrero fue la ley a diputados. Lo logramos ahora, diez meses después. En líneas generales, tiene el mismo concepto. Lo más importante es tener una ley. Desde la cámara estamos muy bien”, aseguró Sergio Candelo de Snoop Consulting, que va a estar disertando en el próximo Pulso IT, el evento que reúne a las empresas más importantes de tecnología, sobre “el software como impulsor de las economías regionales, el rol de las Pyme y los emprendedores, El desafío, según Candelo, es lograr en 2030 la apertura de 500.000 nuevos empleos.

La empresa de software Intive, que en el último año facturó US$ 9 millones a escala local, apoya y valora la sanción de la reforma. “Es una medida de promoción del sector que tendrá un impacto directo en la competitividad del país y en la creación de empleo genuino”, describe Andrés Andrés Vior, country manager de la empresa en la Argentina. “Se plantea un desafío para aquellas empresas que exportan y que representan una fuente real de divisas para nuestro país. Asimismo, es fundamental que la LEC se reglamente a la brevedad para que los efectos de esta Ley se vean reflejados en lo que resta de 2020”, apunta el ejecutivo.

“Es una gran noticia”, manifiesta Luciano Ordónez, cofundador de 7Puentes, una firma dedicada a la extracción de Big Data y aprendizaje automático. “La ley reconoce el aporte de la Industria del Conocimiento como uno de los pilares para el crecimiento sustentable de nuestro país”, apunta. Según Ordónez, el sector de las empresas de software es un “generador real y significativo de exportaciones de servicios y una fuente genuina de empleos formales”.

Por su parte, Nicolás Vizzani, secretario de la Fundación Participación 360, organización enfocada en la capacitación para los trabajos del futuro, piensa que “es una lástima que se haya demorado tanto”. “La ley sancionada es restrictiva, y menos amplia que la aprobada por el anterior gobierno”, critica. El secretario hizo especial énfasis en el incentivo al sector tecnológico: “Estamos frente a uno de los sectores más dinámicos de la economía. Se debe generar un clima de negocios donde los emprendedores y empresarios puedan intervenir en sectores económicos altamente competitivos que tengan estímulos fiscales y estabilidad fiscal”, sostiene.

No soprende pero en off las fuentes se liberan. Aquellas que decidieron contestar el requerimiento de este medio pero prefieren no ser citados hablan de la burocracia que puede suponer la nueva ley a partir de la reglamentación. Y una preocupación general por un gobierno que, dicen, quiere aumentar la participación fiscal del sector.