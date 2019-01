McDonald's desembolsó u$s 1,6 M para reinventar su local del Obelisco

Con el objetivo de ganar mercado y ganarle terreno a su competencia, desde ya hace unos tres años que Mc Donald's (que en Argentina existe como franquicia bajo la operación de la empresa Arcos Dorados) está intentando tecnificar sus locales. Bajo su manga tiene un plan de inversiones de $ 2000 millones, destinados a aperturas, remodelaciones y generación de empleo durante el período 2017-2019. En el 2018, la compañía abrió 5 locales, remodeló más de 40 y generó alrededor de 500 nuevos empleos en el país. La empresa estima que ese número de puestos ascenderá a 800 para 2020.

En este contexto, la empresa anunció recientemente cambios en el mítico local del Obelisco, la sede no oficial de todos los festejos futbolísticos y uno de los locales mejor ubicados de la firma. A partir de ahora, pasara a formar parte de los locales Experiencia del Futuro, que tienen como diferencial la incorporación de tecnología. ¿Qué habrá de nuevo? de cara al usuario, ahora los pedidos se harán a través de kioscos digitales y sistemas de pantalla táctiles. Habrá también nuevos mini servicios, como cargadores inalámbricos de celular. Detrás de telón, se trata de una actualización a la infraestructura tecnológica de los locales, incorporando servidores especializados, reingenería de procesos y servicios en la nube.

La compañía invirtió US$ 1,6 millones para llevar la tecnología a su local.

En diálogo con Infotechnology, Martín Faigelbaum; director de IT en Arcos Dorados, explicó que "este cambio era algo que pedían los consumidores, pero también lo impulsamos porque queremos ser pioneros y dirigir la innovación en este mercado". A esto, agregó que "hace 3 años lanzamos el primero de los locales de Experiencia del Futuro, en el shopping Unicenter, y la idea es que para 2020 el 100% de los locales incorpore esta tecnología". La inversión en tecnología no es menor y no sólo por el monto destinado: se trata de, según sus impulsores, de un giro de timón en la forma de entender los negocios.

Lo que hay de nuevo

Según el especialista consultado, en el nuevo local de la cadena "hay 10 o 12 terminales touch nuevas y 16 tablets en las mesas preparadas para que jueguen los más chicos. El software es el mismo que ya está implementado en otros locales". Este cambio significó un cambio en los procesos. Antes, por caso, la preparación de los pedidos se hacía bajo un método de producción basado en media estadística de consumo "se producía en función de la historia de consumo, pero los pedidos raros tardaban mucho más en salir y dificultaba innovar con nuevos productos", explica Faigelbaum. "Ahora, con los nuevos terminales de pedidos, podemos hacer el pedido exactamente como quiere el cliente; que puede agregar o quitar ingredientes. Podemos mostrar en tiempo real, a la persona que prepara cada parte del pedido, exactamente qué tiene que hacer", agrega el especialista.

Un cambio similar sufrió su servicio de Auto Mc, ya que ahora se incorporo un sistema de recolección de datos para tomar decisiones de negocio basadas en ellos.

¿Afectó esto al empleo? "Cuando implementamos los cambios de las Experiencias del Futuro, no se modifica la cantidad de personas que trabajan. Se vuelve a pensar el proceso y se mueven de puesto si es necesario. Muchos pasan de caja a asistentes de las pantallas de pedidos. Otros se encargan de relevar la experiencia de los clientes mesa a mesa y otros pasan a tareas de limpieza de mesas y baños", aclara Faigelbaum. El experto de IT, agrega a esto que "en los salones de descanso de los Crew (trabajadores) también hay nueva tecnología incorporada, como Smart TV e internet inalámbrica".

La tecnología que soporta estos cambios incluye servidores dedicados en cada local que sufra este cambio de estrategia, un switch de 48 bombas para backups y sistemas alterativos autónomos (standalone) en caso de desperfectos o interrupción del servicio. Entre otras cosas, esto permite operar con pagos de tarjetas de crédito aunque no haya servicio (hasta un máximo de $ 600). Estos cambios congeniaron bien con otra de las estrategias novedosas de la empresa: la incorporación de pagos con códigos QR (que lanzaron en alianza con Mercado Pago).

MC MATIAS NAHUEL CASTRO