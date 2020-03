Máximo Cavazzani: "No pienso en mudarme a Uruguay"

Cuando, a los 22 años, fundó Etermax, Máximo Cavazzani ya tenía en mente llegar lejos. Desde el espacio que su padre le dejó en su fábrica textil comenzó a desarrollar su sueño de emprendedor. Su primer desarrollo, iStockManager (app para comprar y vender acciones), le permitió adquirir experiencia y luego, al venderlo, capital. Gracias a eso creó más tarde Apalabrados, un juego donde había que poner el ingenio a prueba. Pero el éxito total le llegaría con Preguntados, la app de juego más exitosa que logró la empresa, ya traducido a más de 30 idiomas. Hoy, Etermax es la principal compañía argentina de software especializada en juegos para móviles. Su división de gaming (que abarca a todos sus productos) ya superó los 700 millones de descargas.

Emprendedor empedernido, Cavezzani adquirió Cognitiva, en 2018, empresa especializada en Inteligencia Artificial. De esa manera, y a través de Cognitiva EtermaxLabs empezaron a crear soluciones para distintos segmentos del mercado: no son solo consumo.

Su expansión también está presente en su unidad de negocios In-Game Advertising, que brinda servicios de publicidad en videojuegos, y que ya tiene varios clientes. Pero no se queda ahí. También está empezando a desembarcar en el mundo de la animación con los personajes del juego que los llevó a la fama, Preguntados.

En diálogo con el suplemento de Innovación, Cavezzani opinó sobre su producto estrella y también sobre el futuro que observa en el dinámico mundo de las apps.

-Creaste Etermax en 2009, casi como una aventura juvenil. ¿Cómo cambió tu vida y la forma de trabajar desde esos tímidos comienzos?

-Toda mi vida quise ser emprendedor. El éxito te golpea pero la experiencia que tuve con cada app me fue preparando. Cada una me desacomodó pero me enseñaron a cómo tratar a la gente, cómo motivarla y dirigirla para que tengan un objetivo en común. Lo que me mantiene motivado es que todavía tenemos mucho por crecer. Por ejemplo, creo que Preguntados todavía no llegó a su techo. Se convirtió en una franquicia que nos va a dar sorpresas por los próximos 10 años. Hoy, somos número uno a escala mundial en juegos de trivia y por eso planeamos seguir especializándonos en ese rubro, y veremos qué otras cosas podemos desarrollar y dónde podemos brillar.

-Etermax ya se expandió a otros países de la región. Se habló de que podrían dejar de trabajar en la Argentina e irse a Uruguay. ¿Pensaron en mudar la empresa?

-No solo no pienso mudarme, sino que este año planeamos abrir sucursales en el interior del país. En Argentina hay mucho talento gracias a la educación gratuita y hay, también, mucho espíritu emprendedor, pero faltan más profesionales en el sector tecnológico, específicamente en producción de juegos o análisis de datos. Igualmente, desde nuestro país podemos competir con productos de alta calidad en todo el mundo pero sí buscamos expandirnos a otros países como parte de nuestro crecimiento. Elegimos Berlín porque creemos que es una de las principales ciudades europeas, donde hay mucho talento joven, muchos profesionales calificados, pero es una ciudad donde está todo por hacerse. Allí, por ejemplo, tenemos una oficina con 20 personas que hablan en 15 idiomas distintos y tienen formas de pensar que van más allá de la norma.

-¿Cuáles son los desafíos para este año?

-La industria de los juegos es muy cambiante, porque a cada momento se modifican las plataformas, los hábitos, las configuraciones…el desafío es poder adaptarnos a esos cambios. Por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto utilizando Inteligencia Artificial y para lo cual creamos Cognitiva Etermax Labs. Hace unos años ya habíamos compramos equipos para desarrollarnos en Realidad Virtual pero analizamos el mercado y vimos que todavía no iba a explotar. Tuvimos razón. La idea es concentrarnos en las tecnologías que vemos que serán tendencia, hacia dónde apuntan y estar preparados por si se convierten en tecnología dominante. Pero no se trata solo de estar por estar, sino que analizamos si hay una real oportunidad de negocio allí. Y además ofrecemos un producto que no es tan solo para pasar el rato, sino que es educativo, que ayuda a estimular la memoria y profundizar el conocimiento.

M MIGUEL DISTEFANO