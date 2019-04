Marta Cruz: "Con U$S 15 mil se puede probar un modelo de negocio en el país”

La importancia que cobró el uso de la tecnología en nuestras vida es innegable. Aplicaciones, mensajes, videos y fotos aparecen como nunca antes disponibles para poder solucionar cada día diferentes situaciones.

Durante el seminario Tecnología e Innovación realizado en Expo EFI 2019, en La Rural, Marta Cruz, cofundadora de NXTPLabs, remarcó que en la actualidad con 15.000 dólares se puede empezar a probar un modelo de negocio en la Argentina.

Cruz estuvo acompañada en el panel por Pablo Beramendi, director de Google Argentina; Felipe Aramburo, CEO de Uber; y Agustina Fainguersh, manager de Wolox.

“Estamos desde hace mucho tiempo probando y dando oportunidades a pequeños desarrollos. Cuando comenzamos 9 de cada 10 proyectos fracasaban. Nosotros queríamos y queremos bajar esa cifra, pero aún es difícil”, reconoció Cruz.

No obstante, la ejecutiva resaltó que el éxito de NXTPLabs radica, en buena parte, en que jamás estuvieron pendientes del avance del dólar en la Argentina y en el resto de países en los cuáles la empresa está presente.



“Si hubiésemos estado pendientes del dólar de acá y allá no podríamos haber hecho nada. En esos primeros tiempos empezamos a ayudar a unas 150 empresas, pero tuvimos un problema cuando crecían más de lo que esperábamos. Entonces ese acompañamiento hizo que arrancáramos con tickets de U$S 25 mil hasta alcanzar el U$S 1 millón”, puntualizó.

En ese sentido, Cruz destacó que la exitosa Satellogick es una de las compañías a las que pudieron acompañar desde el principio.

“La realidad es que todos los proyectos que no funcionaron nos trajo expertise. Vimos casi 5.000 proyectos”, puntualizó.

Por otro lado, se refirió a la ausencia de las corporaciones a la hora de fomentar este tipo de proyectos en su desarrollo. “Por eso entendimos que nuestro trabajo también podía funcionar tendiendo puentes y comenzamos a hacerlo”, agregó.

Sobre Inteligencia Artificial y Machine Learning

Durante el seminario, Pablo Beramendi, CEO de Google, también se refirió a la aparición de ambos términos, que cobran cada día mayor protagonismo y pueden encontrarse y leerse en los lugares más increíbles.

"Hoy todos tenemos la Inteligencia Artificial en nuestros bolsillos", destacó Pablo Beramendi, director de Google Argentina, durante su participación en el panel sobre Tecnología e Innovación realizado en Argentina Expo EFI 2019, en La Rural.

"Muchas veces se habla de Inteligencia Artificial o Machine Learning muy por encima. Cuando usamos el traductor de Google, o le pedimos ayuda al sistema. Incluso cuando se usa Google Fotos y se busca la palabra perro, los usuarios ya están usando IA", explicó Beramendi.



Por otro lado, se refirió a las acciones de Google para ayudar a las pymes en una coyuntura como la actual.



“Estamos en un momento difícil. Desde la empresa queremos ayudar al usuario a generar más audiencias mediante la publicidad correcta, en el momento correcto. En ese sentido, vemos a nuestra empresa como un generador y gestionador de negocios”, puntualizó.



Al ser consultado sobre el futuro de los retails físicos ante el avance del ecommerce, Beramendi fue claro y lo comparó con la aparición de diferentes alternativas a industrias consolidadas.

“Siempre hago un paralelismo con otras industrias. Parecía que la TV iba a matar al cine y no pasó. Después que Netflix iba a matar a la TV y al cine, pero tampoco lo hizo. Es clara la evolución que se ve en el ecommerce, pero aún estamos lejos de UK (Reino Unido), donde el 30% de las transacciones ya se realizan vía online”.

Según el directivo de Google, en la Argentina se buscará la personalización para que los usuarios aún puedan elegir si compran un artículo vía ecommerce y luego lo retiran desde un lugar físico o si deciden realizar toda la experiencia de compra y entrega vía online. “Estamos más cerca del 5% que del 30% que exhibe un ecommerce en UK”, completó.



Por otro lado, Aramburo resaltó el impacto tecnológico y la innovación que el servicio de UBER generó en diferentes zonas con problemas de transporte.

“Las zonas donde hay buena movilidad no son tantas. Este viernes UBER cumplirá tres años en la Argentina. Actualmente, el 70% de los viajes que se realizan por la plataforma se originan en el Conurbano y apenas el 30% en CABA, a diferencia de nuestro arranque, cuando los porcentajes eran exactamente al revés. UBER crece en las zonas de poca movilidad”, añadió.

El ejecutivo precisó que ya más de 5 millones de personas se bajaron la aplicación mientras que otro millón la descargó para convertirse en conductor ocasional.

Al ser consultado sobre cuando UBER será legal en todas las jurisdicciones de la Argentina, Aramburu citó un artículo de la Justicia en el que se habla sobre la posibilidad de pactar transporte entre privados. “En eso nos basamos para desarrollar nuestro servicio. En Mendoza, por ejemplo, donde UBER ya es legal, hubo una voluntad política en regularizar el servicio. Eso queremos que pase en CABA y en todos lados. Estamos abiertos a conversar con la Ciudad”, remarcó.

Por último, Fainguersh se refirió al impulso de Ley de Conocimiento, que busca la exportación de servicios basados en el conocimiento. “Desde el lanzamiento de la Ley de Software nos hicimos más fuertes y en los últimos 4 años duplicamos nuestra nómina. Actualmente somos 360 personas, distribuidas en 5 países. Para fines de año, en tanto, queremos llegar a 700 personas”.



Por último, se refirió a la adopción de las nuevas tecnologías, como criptomonedas o blockchain por parte de los usuarios.



“Al principio hay un ‘High’ y todo el mundo habla sobre los beneficios o no de implementar estos avances. Allí aparece gente que se anima a probar si sirve o no. Luego, el pico de interés baja porque aparece la realidad y el tema de las legislaciones y cómo aplicar estas nuevas tecnologías”, precisó



En ese sentido, consideró que blockchain y las criptomonedas no desaparecerán sino que empezarán a aparecer nuevos jugadores para adoptarlos desde su nacimiento.