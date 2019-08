Marcos Galperin: "No quiero que mi vida haya sido solamente MercadoLibre"

Durante esta semana el emprendedor argentino y fundador de MercadoLibre Marcos Galperin, participó del ciclo de podcasts de Gerry Garbulsky, el director de las charlas TED en español. En una entrevista que duró casi una hora, Galperin habló sobre diversos tópicos de su vida personal, su visión del futuro y de el presente de la plataforma de e-commerce y servicios financieros.

Galperin paseó por varios tópicos, desde el emprendedurismo hasta el futuro de la economía nacional. En un principio, recordó los comienzos de MercadoLibre y afirmó que "la suerte es importante para emprender pero cuando estás en el momento indicado de la forma indicada. Si hiciste todo para estar donde querés vas a tener suerte", dijó.

También recordó los primeros años de MercadoLibre que fueron complejos en lo que al tema negocios se refiere. "Podríamos haber vendido la empresa varias veces, llegamos a cerrar la transacción y el final el comprador se bajaba", recordó Galperín. A esto agrego que "estos pibes no ven el error que cometieron", respecto a no haber adquirido la por entonces joven empresa de e-commerce.

A ya 20 años de la fundación de la empresa, Galperin afirmó que la idea de MercadoLibre fue siempre la misma en el fondo. "Nunca dejamos de pensar en MercadoPago y en los envíos. En América latina sabíamos que no había pagos digitales y queríamos atacar ahí", explicó. A continuación, el emprendedor predijo que 20 o 30 años el dinero físico papel no va a existir más en la región. "Va a ser como los CD, algo anecdótico", ejemplificó.

En este sentido, habló de la relación que tiene hoy MercadoLibre y el ecosistema fintech con los actores más tradicionales del mundo financiero. "No veo a los bancos como competidores", dijó, y explicó que apuntan a públicos diferentes. También le pegó fuerte a la economía local.

“Haití tiene más prestamos al sector privado que Argentina, los niveles de Argentina son de un país pobre de África. Se presta el 16% del PBI mientras que en otros países es 200% del PBI. Mercado Pago prestó en Argentina US$ 30 millones, no es ni medio punto del PBI. Nosotros le prestamos a 15.000 Pyme en este momento esa es la cartera. No vamos por lo clientes de los bancos, apuntamos a no bancarizados", desarrolló Galperin.

La "fantasía de Galperin"

Una de las preguntas del director de TED regional generó una respuesta inesperada por parte de Galperin. "Me cuesta proyectar, pero en algún momento quiero decir que si bien todo fue espectacular es hora de hacer otra cosa", afirmó. Expresó que "no quiere que toda su vida" haya sido solo MercadoLibre.

"Por otro lado, es muy difícil encontrar el momento y es un desafío muy complejo. Como hacerlo, quién toma mi rol, cu+ando, eso me desvela mucho", expresó el emprendedor argentino.

Sobre a donde podría redirigir sus esfuerzos, para Galperin parece ser un futuro incierto. Explicó que buscaría un proceso de inspiración (y dió como ejemplo su paso por la Universidad de Stanford) pero que seguramente "no sería algo relacionado a los negocios" pero tampoco "en el ámbito público, porque de eso tengo una visión muy negativa". Galperin dijó que "los mejores se van a lo privado y los menos capacitados quedan en lo público" y que eso "es un problema".

Por último, barajo la posibilidad de enseñar, escribir o simplemente pasar más tiempo con su familia. Pero sin dudas "en algún momento quiero pasar a otra etapa de mi vida".