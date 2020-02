Los últimos 5 años del bitcoin y su comparativa con el peso y el dólar

El economistsa Nicolás Litvinoff analizó la actualidad de Bitcoin para la compañía de criptoactivos SatoshiTango. A modo de balance de los últimos años, la empresa presentó el análisis de los números que permiten extraer conclusiones más precisas y concretas acerca del Bitcoin (BTC).

“Desde el primero de enero el Bitcoin estaba subiendo más de 100% en dólares (y casi 170% en pesos) year to date, lo cual revela la confusión que existe en el público en general en cuanto al cálculo de rendimientos de un activo tan volátil como lo es este criptoactivo” señala Litvinoff. Esta equivocación tiene que ver con que para muchos queda anclado en sus cerebros los máximos de casi US$ 20.000 alcanzados el 17 de Diciembre de 2017 o más acá los US$ 13.880 a los cuáles se llegó el 26 de junio del 2019, y creen erróneamente que el Bitcoin está en caída libre cuando la realidad es diametralmente opuesta.

Ahora bien, esos valores históricos se agigantan aún más cuando el cálculo se hace contra la moneda local, el peso argentino, en vez de la divisa estadounidense, convirtiendo al Bitcoin en un excelente resguardo de valor contra la inflación.

Entonces, ¿cómo les fue a los que buscaron refugio en este activo digital en los últimos 5 años?

BTC vs Pesos vs “Colchón Bank”

Año 2015: El BTC comenzó el año alrededor de los US$280 por unidad. Por eso entonces, cada dólar valía alrededor de $8,50 . Usando estos número como año base, podemos determinar entonces que 1 BTC= $2.380.

Veamos entonces cómo sigue la evolución de precios en los años posteriores.

Año 2016: el BTC valía, hacia Enero de 2016, US$ 440 por unidad. En ese entonces el dólar valía ya cerca de $14 (luego del levantamiento del cepo en el tipo de cambio). Por lo tanto, cada BTC equivalía entonces a $6.160.

Tomando Enero 2015 y mismo mes del año 2016, la apreciación fue del 57% en dólares, pero del 158% en pesos.

Año 2017: El BTC se operaba a principio de año en US$835. Estamos hablando del año en el que BTC experimentó una de las mayores subas de su historia, al llegar a los US$ 20.000 en Diciembre. Pero sigamos la línea de cálculo citada y tomemos aquel comienzo de Enero, en donde el dólar valía 15,91. Por consiguiente, cada BTC valía ya $13.284. La rentabilidad desde el año anterior había sido de 89% en dólares y de 115% en pesos.

Año 2018: Luego de los escalofriantes máximos del 17/12/17, el BTC comienza Enero del 2018 en los US$ 15.527 . Para ese entonces, por cada dólar te pagaban $19,63. Pero lo más importante: cada BTC valía entonces 305.678 pesos.

La rentabilidad año a año había sido de 1.759% en dólares y de 2.194% en pesos. Claro, los efectos de la caída recién se sentirían a comienzos del año siguiente, 2019, como lo veremos a continuación.

Año 2019: El BTC comenzó Enero del presente año con un importante recorte, a un valor de US$3.900. El peso había sido también muy castigado frente al dólar luego de varias corridas cambiarias en el país. Para comprar un dólar eran necesarios 38 pesos. Por consiguiente, cada BTC valía $148.200. La rentabilidad año a año en dólares para el Bitcoin fue negativa en -74,88%. La rentabilidad en pesos también cayó pero menos:- 52%.

Claramente, aquellos que ingresaron en el 2018 hicieron hasta ahora un mal negocio. Pero cuando hacemos un zoom sobre el actual año al realizar un update de precios al momento actual, vemos como los números comienzan de a poco a darse vuelta. Al momento de escribir esta nota, cada BTC vale US$7.600. Al mismo tiempo, cada dólar (siempre tomando en cuenta el tipo de cambio oficial) vale $63. Pero el blue cotiza cerca de 80 pesos por dólar. Entonces, cada BTC vale $565.000.



La rentabilidad en dólares tomando Enero de 2018 y el precio actual achica la pérdida a 51% (desde los casi 75% de principios de año). Pero lo más interesante es que en pesos, siempre comprando Enero 2018 con valor actual, lo que era pérdida a principios de año (-52%) se transforma en una ganancia del 84%. Esto quiere decir que el Bitcoin, a pesar de estar cotizando actualmente 63% por debajo de su máximo histórico en dólares, en Argentina se encuentra actualmente en su máximo histórico en pesos.



La rentabilidad en pesos para el 2019, cuya cuantificación es uno de los objetivos centrales de esta nota, vuelve a mostrar asombroso números positivos: interanualmente (de Enero 2019 a Enero 2020, suponiendo que se mantenga el BTC en estos valores) 95% en BTC (3.900 dólares en Enero 2019 versus 7.600 actual) y 281% en pesos (565.000 pesos actual versus 148.200 a principios de año).

Últimos cálculos e importantes conclusiones finales

Si, a pesar de la “explosión de la burbuja”, a pesar de todos los “especialistas” que vuelcan predicciones catastróficas para el Bitcoin, el activo creador de la Blockchain (quizá la tecnología más disruptiva de la última década) es, una vez más, el activo de mejor rendimiento a nivel global en este 2019 que pronto será historia. Si, a pesar de la montaña rusa que es el chart de precios del BTC en los últimos 5 años, en la Argentina su cotización está en máximos históricos versus la moneda local.



En el período de estudio (2015-Diciembre 2019), el que eligió el “Colchón Bank” para guardar sus dólares tuvo una rentabilidad del 605% en pesos (8,50 pesos en 2015 versus los 60 actuales). Pero el que eligió el BTC como refugio para una parte de sus ahorros, obtuvo una rentabilidad que se vuelve difícil hasta de calcular: 19.059% en pesos (456.000 actuales versus 2.380 en 2015). En dólares, la ganancia del BTC en ese mismo período de 5 años es de 2.614%.



Vemos entonces que la historia del BTC versus el peso está compuesta de muchos triunfos y una sola derrota (año 2019 contra 2018). Pero lo importante es, evaluar -con la volatilidad existente siempre hay que ser cautos en esto-, la senda de victorias será retomada para 2020 versus 2019, con todo lo que ello significa.