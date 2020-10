Los nuevos cajeros de Red Hasar son como "máquinas registradoras" y ya los están usando en negocio

Grupo Hasar, firma local enfocada en el desarrollo de software y hardware, lanzó una red de cajeros automáticos no bancarios, la primera impulsada por una empresa no financiera. En total, la firma declaró 45 cajeros en funcionamiento. Algunos de ellos están ubicados en los aeropuertos de Puerto Iguazú, Tucumán, Corrientes Rio Negro, Salta y Santa Fe; y otros se ubican dentro de locales comerciales de Moreno, La Tablada y Mercedes. El plan de la compañía es cerrar 2020 con 80 cajeros en funcionamiento.

¿Para qué sirven?

En estos nuevos cajeros se pueden concretar operaciones de extracción de dinero, consulta de saldo y adelanto de efectivo con tarjeta de crédito. El cajero es arrendado por diversos tipos de comercio, como kioscos o restaurantes. "Los comercios son los responsables de la recarga de los billetes en el cajero, que se alimenta del flujo constante de dinero de la operatoria del negocio. Al siguiente día hábil, Red Hasar repone al comercio la cantidad equivalente de dinero que retiró la gente del cajero instalado en el local, mediante una acreditación en su cuenta", explico la empresa a través de un comunicado.

En la compañía explican que los principales beneficios que percibe el comercio con la instalación de los cajeros son: por un lado, un ahorro en el movimiento de caudales y, a su vez, una mejora en el clearing del comercio. De cara al usuario, la buena noticia es la mayor disponibilidad de terminales.

Por la pandemia, el Banco Central suspendió el cobro de comisiones en cajeros automáticos. Sin embargo, no reguló las comisiones de cajeros de redes no financieras como Red Hasan. Las comisiones por operación oscilan entre los $30 y $80.

"El ingreso para el comercio depende de dos cosas: por un lado, del acuerdo comercial al que se llegue entre el comercio y Red Hasar y en segunda medida del cajero, si cobra al usuario o no. Los ingresos pueden variar dependiendo el caso entre el 20% y el 80% de lo que el cajero genere", dijo a Infotechnology un vocero de la compañía.

“La selección de la tarifa es potestad del comercio, depende del acuerdo. Las consultas no las cobramos, pero decidimos poner un tope de $80 en el cobro de cada operación. En AMBA el límite ronda en los $50. Una cajero de la red tiene entre 1500 a 2000 operaciones mensuales, de las cuales el 70% de las extracciones son durante la primera quincena del mes”, dijo el director de Red Hasar a BAE Negocios.

La compañía aporta una red propia de cajeros y garantiza la transaccionalidad con la red bancaria. Se puede generar un negocio cobrando por cada extracción pero "hacerlo o no es una decisión que dependerá del modelo contractual que se establezca con el comercio adherido", explicó la empresa local. Instalar un cajero cuesta entre US$ 7.000 y US$ 8.000.

Red Hasar opera en Argentina hace más de 50 años y su objetivo no solo es continuar apostando a la industria en el país sino que busca duplicar la cantidad de cajeros que existen en Argentina: “Se estima que en el país hay 17.000 cajeros, pero faltaría el doble, porque la mayor concentración está en el AMBA”.

"Vimos la necesidad de ampliar la red de cajeros por la baja cantidad de ATMs que exhibe el país", explicó Ignacio Viar, Director de Operaciones de Red Hasar. "Se nos presenta, además, la posibilidad de llegar con un producto nuestro, por primera vez, al cliente final, algo que teníamos pendiente", agregó Viar.