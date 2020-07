Los inversores buscan un refugio de valor y las operaciones de criptodólares marcan un récord

La Argentina ha sido históricamente un hub de innovación y entusiasmo por el mundo de las criptomonedas. En los últimos tiempos, sin embargo, el mundo de las criptomonedas se volvió un refugio de valor para ahorristas y una forma de acceder a un mercado activos que se deprecien menos que la moneda local. Es por esto que la compraventa y el atesoramiento vienen ganando fuerza.

El comercio de bitcoins a través de plataformas P2P va en aumento en diversos países de Latinoamérica, con Argentina, México y Uruguay alcanzando su máximo histórico recientemente. Durante la última semana, Argentina superó su máximo volumen de intercambio de bitcoins a través de la plataforma de LocalBitcoins. Por primera vez, desde el país suramericano hubo un comercio superior a los 960.000 dólares en una sola semana, según datos de UsefulTulips.

Este avance también se vio reflejado en los exchanges tradicionales. Por ejemplo, Paxful presentó durante el último período de 7 días, intercambios por encima de los US$ 39.000. La plataforma Paxful, en efecto, llegó recientemente al país para aprovechar el boom de las criptomonedas.

México, por su parte, superó los US$ 636.000 en LocalBitcoins en una semana. En Paxful los mexicanos movieron más de US$ 56.000 en intercambios por bitcoin. Ambos casos representan máximos históricos para el país. Uruguay también sobrepasó su volumen máximo de comercio en las dos plataformas, aunque en su caso ocurrió hace dos semanas. Para LocalBitcoins, los movimientos desde Uruguay estuvieron por encima de los US$ 48.400 en ese período. En Paxful, no obstante, los volúmenes son mucho más bajos. El nuevo máximo es de apenas 633 dólares, aunque ese monto duplica el récord anterior para una semana.

Según un reciente relevamiento de otra empresa de criptomonedas, Bitso, Argentina, junto a Brasil y Colombia se encuentran entre los cinco países con más usuarios de criptomonedas a nivel mundial. América Latina experimenta desde hace algunos años un importante crecimiento en términos de adopción e infraestructura digital, y el futuro es aún mucho más prometedor. Según estos datos, la tendencia creciente en América Latina lo posiciona como un mercado importante. Según un gráfico proporcionado por Statista, el 18% de los ciudadanos de Brasil y Colombia cuentan o han usado criptomonedas. Apenas detrás se ubica Argentina con un 16% -al igual que Sudáfrica-, mientras que México y Chile acumulan un 12% y 11%, respectivamente.