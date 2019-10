Los bancos digitales ponen su propio cepo: "se toman el finde" y restringen compra de dólares

La fiebre por el dólar de los últimos días se tomará un respiro este fin de semana. Es que el puñado de aplicaciones y soluciones digitales que permitían comprar y vender billetes, aún por fuera del horario del mercado cambiario, anunciaron en estas últimas horas un "cronograma especial", dada la volatilidad instalada en las últimas 48 horas antes de las elecciones.

Brubank fue el primero en tirar la piedra. El jueves por la noche el banco digital le envió una comunicación a sus más de 100.000 usuarios en las que detallaba cómo iba a funcionar la compra de divisas durante este fin de semana.

Para este viernes, durante el horario bancario, la aplicación le permitió a sus ususarios comprar hasta el tope de u$s 9950, cupo que se redujo a los u$s 250 para la franja que va desde las 15 hasta las 24 horas. El mismo tope se impuso para las compras realizadas el sábado 26. Y avisaron que el domingo 27, día de las elecciones, no se podrá operar cambios en la app, veda que regirá hasta la apertura del mercado el lunes.

Uno de sus principales competidores, la fintech Naranja X, siguió sus pasos, pero limitó completamente la operatoria desde el cierre del mercado cambiario del viernes hasta su apertura el lunes. "Naranja X informa que a partir de las 15:30 del viernes 25/10/19 y hasta el próximo lunes 28/10/19, la compra y venta de dólares no estará disponible en la aplicación. Los usuarios podrán realizar otras operaciones como transferencias de fondos disponibles en las cuentas (depósito de pesos, como también retiro en ambas monedas) y recarga de tarjetas de transporte. Lamentamos los inconvenientes que esto pueda generar e informaremos en cuanto se restablezca", informaron en la compañía.

Algo similar ocurrió con Dolar IOL, la aplicación de compra/venta de divisas de la fintech Invertir On Line, que fue lanzada recientemente para aprovechar el boom de compras de divisas. La app les mandó una comunicación a sus usuarios para alertarlos de que por este fin de semana no se podrá operar.

Otras aplicaciones eligieron un camino diferente. Balanz, por ejemplo, explicó que sigue funcionando con normalidad en su esquema 24/7. Lo mismo ocurrió con Rebanking, que no adelantó cambios para los próximos días.

AP ANA CLARA PEDOTTI