Los 7 libros que explican los 7 "nuevos pecados" de los negocios

Se suele decir que sin una idea es imposible empezar un negocio rentable y esto corre mucho más para los emprendimientos tecnológicos. Sin embargo, hay otra frase de origen incierto que va en el rumbo contrario: “el éxito es 10% inspiración y 90% transpiración”. Es decir que la idea es el comienzo del camino pero que hace falta saber mucho más para llevarla a buen puerto. No por nada el emprendedor, inversor y “evangelista Apple” Guy Kawasaki dijo que “las ideas son fáciles, lo difícil es la implementación”.

Warren Buffett, por caso, dijo oportunamente que cuando comenzó su carrera como inversor leía hasta 1.000 páginas por día. Y Bill Gates lee hasta 50 libros por año, tanto así que sus listas anuales de recomendaciones son esperadas por muchas personas y publicadas hasta la repetición en todo el globo. Lo mismo corre para el fundador de Tesla y cocreador de PayPal, Elon Musk, y el inversor Mark Cuban.

Y esto corre también para aquellos emprendimientos de base tecnológica: sin buenas metodologías, sin un horizonte claro, hasta las peores ideas serán víctimas de la entropía de un ecosistema en donde la mayor parte de los desarrollos están condenados al fracaso. A continuación, siete títulos fundamentales publicados en los pasados dos años –en su mayoría-- para aprender de los mejores y no cometer los nuevos "pecados capitales" en el mundo de los negocios:

“Lo que viene: cómo Uber, Airbnb y las nuevas empresas de Silicon Valley están cambiando el mundo”, Brad Stone (Planeta, 2018)

En este volumen del periodista que supo escribir las mejores “biografías” de Amazon y Twitter (“The everything store” y “Hatching Twitter”, respectivamente, no tienen traducción al español) se cuentan las historias de las dos empresas más importantes de la “economía del gig”, Uber y AirBnB.

Stone cuenta la historia a partir de los recorridos de sus fundadores, el polémico hoy ex CEO Travis Kalanick y Brian Chesky, el líder de la compañía. Además, en el libro cuenta cómo les fue a empresas con ideas similares pero se quedaron en el camino, como Cabulous en el transporte y Couchsourfing en el alquiler de propiedades o habitaciones.

“Pulsa actualizar”, Satya Nadella (Harper Collins, 2017)

Si bien el CEO de Microsoft no fundó una empresa, hace dos décadas que es parte del gigante de Redmond. Su autobiografía llega en un contexto en el que la compañía fundada por Bill Gates y Paul Allen se está reinventando y el libro hace centro en esto: lecciones de emprendedurismo, gestión empresarial e innovación.

Nadella cuenta cómo fue su paso desde su India natal a los Estados Unidos y su camino “a la fama” empresarial dentro de Microsoft. Lo que más llama la atención es su foco en el feedback de sus empleados a la hora de devolverle a Microsoft la distinción que supo tener antaño. Además, señala que la inteligencia artificial será la tecnología del futuro y explica por qué.

“El punto clave”, Malcolm Gladwell (Taurus, 2017)

Si bien es un libro publicado en el año 2000, recién se publicó versión en español el pasado 2017. En la obra, el periodista y ensayista de origen canadiense busca ofrecer claves sobre conductas sociológicas “misteriosas” que ocurren en nuestras vidas diarias y hace foco en aquellos momentos críticos en el que efectivamente ocurre un cambio, cuando “las ideas, productos y mensajes se esparcen como virus”.

Uno de los ejemplos que pone Gladwell: por qué los zapatos Hush Puppies se convirtieron en un consumo fetiche a mediados de los años 90. Si bien no tiene relación específica con empresas tecnológicas, el insight que da puede aplicarse

“El arte de cautivar”, Guy Kawasaki (Planeta, 2011)

Kawasaki fue parte del equipo que desarrolló la Macintosh en Apple, allá por 1984, y se ocupó de desarrollar la estrategia de marketing del nuevo dispositivo. En el volumen, el emprendedor cuenta sus técnicas para lograr cautivar con los nuevos productos y servicios con el agregado de estrategias de marketing para convencer al que escucha no solo de convertirse en clientes sino que sean fieles.

Si bien ya tiene unos años, es un libro fundamental al momento de aprender a comercializar una idea disruptiva.

“Emprender y liderar una startup: el duro camino hasta el éxito”, Ben Horowitz (Amazon, 2017)

Fundamental para cualquier CEO de una compañía nueva, ya que el libro cuenta la montaña rusa emocional que vive del director de una empresa en el camino al éxito y, más que nada, al fracaso.

Horowitz, hoy socio de Marc Andreessen en la sociedad de capital de riesgo que lleva los nombres de ambos, vendió su empresa Opsware a Hewlett-Packard en 2007 por US$ 1,6 mil millones. Antes, tuvo que pasar por el “infierno”: cuando le quedaba dinero para dos meses tuvo que decidir entre cerrar la empresa o achicar la plantilla para bajar los costos.

“Angel: How to Invest in Technology Startup", Jason Calacanis (Harper Collins, 2017)

Este libro, escrito por el emprendedor que le vendió Weblogs a AOL en US$ 25 millones en 2005, cuenta su experiencia dentro del mundo de la inversión en startups tecnológicas: Calacanis invirtió en 150 empresa, incluidas algunas que se convirtieron en unicornios, como Uber. Lo mejor del libro es que el autor vuelca su método de inversión paso a paso, algo que le tomó tan solo 19 días.

“The startup way”, Eric Ries (Crown, 2017)

Es el mismo autor que en 2011 impactó con “El método Lean Startup” en el que contaba las mejores prácticas de las empresas de base tech que convirtieron sus ideas en negocios rentables. Ahora, en este nuevo volumen recoge las experiencias de gran tamaño –que empezaron como startup y hoy son unicornios, como Dropbox-- a la hora de conservar la impronta innovadora. Hay dos puntos centrales, según Ries: tratar cada unidad de negocio como una startup y a los empleados como clientes.