Llegó a Buenos Aires el "Uber chino": por qué apuntan a los taxistas y como los quieren "endulzar"

Llegó a Buenos Aires una plataforma china de taxis: buscan atraer conductores no cobrando comisiones.

DiDi, la plataforma china de movilidad de taxis y autos particulares, ultima los detalles para su desembarco en el país. En este contexto, la compañía se encuentra en fase de incorporación de taxistas y socios conductores en más de 30 localidades de la provincia de Buenos Aires. Esta semana, anunciaron que el proceso de inscripción para conductores abrirá este jueves 15 de octubre.

¿El diferencial que ofrecerá DiDi para competir en la Argentina con otras aplicaciones, incluida Uber? No cobrarán comisión por tres meses y una vez finalizado ese plazo será la más baja del mercado. Durante los primeros tres meses, los conductores gozarán de una comisión del 0% mientras que el servicio Express tendrá una comisión del 15%.

Desde la empresa destacaron que trabaja de forma colaborativa con taxistas desde hace 8 años en el mundo y es por eso que celebramos también que otros competidores decidieron incluir a estos conductores en sus plataformas.

“Esa ha sido siempre nuestra visión y el argumento que siempre hemos sostenido: la tecnología puede ser aliada del taxi y la convivencia de distintos sistemas de movilidad es posible y positiva para los emprendedores y nuestras ciudades”, remarcó Felipe Contreras, director de Comunicaciones de DiDi.

La aplicación ya está disponible para que la puedan descargar los taxistas o socios conductores particulares interesados de La Plata, Berisso, Ensenada, Escobar, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, y Vicente López.

También ya lo pueden utilizar los trabajadores de General San Martin, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Merlo, Moreno, Morón, Tres de Febrero, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes.

Por otro lado, la empresa anunció que ofrecerá también herramientas de seguridad y tecnología únicas en el mercado y operará con un estricto protocolo sanitario para cuidar de los socios conductores y usuarios.

Cómo acceder

Los interesados deben descargar en sus respectivos teléfonos inteligentes la aplicación “DiDi Conductor” desde Google Play, para dispositivos Android, o App Store, para terminales con sistema operativo iOS.

Luego deberán cargar los documentos solicitados, que serán evaluados y posteriormente incorporados al sistema. Para este proceso, la empresa dispuso un soporte a través de la app o de la línea telefónica de asistencia +54 (11) 3987-6342.

Todos los interesados que decidan conducir ya sea con los servicios DiDi Express (que incluye a los automóviles particulares) y DiDi Taxi, operarán con la comisión más competitiva y conveniente de la Argentina: Taxis (0% durante los primeros 3 meses) y Express 15% (sin cobros adicionales), entre otros muchas ventajas de la App.

La historia detrás de DiDi

Actualmente, la plataforma tiene más de 550 millones de usuarios. La compañía Uber Technologies Inc tiene acciones por US$ 6.300 millones en la firma Didi, la plataforma china de movilidad para taxis y autos particulares. Uber planea vender parte de su participación para “recaudar dinero en efectivo”. Según Bloomberg, hay un posible comprador japonés e inversores interesados en adquirir el 15% de la participación de Uber en Didi. La aplicación de transporte quiere vender su parte para “hacerse de efectivo”. Uber anunció en abril un deterioro de más de US$ 2.2 millones debido al impacto de la pandemia.

Este año, fue designado en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio para movilizar a atletas, funcionarios y voluntarios que participen de los juegos olímpicos. Sin embargo, debido al brote de COVID-19 no pudieron llevarse a cabo.

Los otros requisitos

DiDi Taxi: Licencia de Conducción Argentina Profesional Vigente y Activa (con clase D1 o D2); Cédula del Auto (lado patente y domicilio); Licencia Taxímetro; Foto (selfie) donde aparezca la Licencia de conducción (fotografía sosteniendo a un lado de tu cara tu licencia con la mano), Los documentos deben tener al menos 1 mes de validación restante; en el caso en que el conductor no sea dueño del auto, debe enviar la “cédula verde”.

DiDi Express: Ser mayor de 21 años y tener una licencia de conducción vigente (clase D); Automóvil modelo 2009 en adelante con A/C y Airbags y tenga mínimo 4 puertas; Tenga placa particular; Cédula del auto (lado patente y lado domicílio); Certificado de Cobertura - Foto (selfie) donde salgas con la Licencia de conducción (fotografía sosteniendo a un lado de tu cara tu licencia con la mano). Los documentos deben tener al menos 1 mes de validación restante. - En el caso en que el conductor no sea dueño del auto, debe enviar la “cédula azul”.