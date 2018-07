Llegaron los "pick up stores Amazon" al país: se puede comprar de todo hasta US$ 3.000

Los convenientes centros de distribución que Amazon popularizó en los Estados Unidos para retirar pedidos de e-Commerce sin tener que esperar al correo pacientemente detrás de la puerta, llegan ahora a la Argentina. Ya existían los e-lockers, de de la mano de Boxeway desde 2014, pero Tienda Mia es la primera empresa con "pick up points" que intentan imitar el modelo Amazon de retirar pedidos, facilitando así el proceso de compra.

Detrás de la iniciativa está Tienda Mia, una empresa de origen uruguayo que tiene operaciones en la Argentina y que ofrece como diferencial los catálogos de los e-Commerce más importantes del mundo: desde el país ya se pueden ojear los productos de Amazon, eBay y también del poderoso supermercadista Walmart. Los pick up centers, como se suelen llamar en los Estados Unidos, serán 35 en primera instancia y estarán ubicados, según informan, en Capital Federal, Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Antes de cerrar 2018 esperan llegar a los 100.

Eligiendo este tipo de envío a la hora de finalizar su pedido, el cliente deja de estar sujeto a los horarios de las empresas encargadas de realizar la entrega hasta su hogar, y ahora es él mismo el que decide cuándo y por cuál de los pick up center retira su compra. “Muchas personas saben de antemano que no pueden recibir un paquete en sus casas, pero hasta ahora no contaban con otra opción de entrega que no fuera a su domicilio”, explica Manuel Gros, gerente Comercial de la compañía para América Latina.

La noticia no es casual. De la mano de iniciativas provenientes de Aduana, el organismo de lidera Diego D´avila espera agilizar el proceso del famoso "puerta a puerta" para que los paquetes no demoren en los asientos, principalmente en Retiro. Este año ya habían hecho lo propio eliminando algunos pasos burocráticos como la necesidad de hacer una declaración jurada para encargos por debajo de la franquicia de US$ 25.

De la mano de una mayor apertura y nuevas reglas de juego, jugadores de la "App Economy" se sumaron como players a los tradicionales, como MercadoLibre. Grabr es un ejemplo de eso: los usuarios le pagan un fijo a un viajero para que le traiga productos al país suponiendo que sería menos engorroso que hacerlo por correo. Tienda MIA, que este semestre espera facturar US$ 6 millones, llegó al país en ese contexto el año pasado. “Así es como operan las grandes empresas de eCommerce como Amazon o eBay, y nosotros vamos en el mismo camino”, asegura Gros sobre la decisión de abrir los pick up centers. No es la única decisión: alineados con la última resolución oficial, ya habían elevado el limite de compra dentro de la plataforma a US$ 3.000.