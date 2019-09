Llega una nueva edición del CIO del año: cómo se puede participar

El día 24 de septiembre tendrá lugar el evento más importante de los gerentes de sistemas del país. El lugar de la convocatoria es el restaurante central de La Rural, en el horario de 8:30 en adelante. Será la edición número 19 del histórico evento dedicado a los CIO de la Argentina.

Para inscribirse, hay que seguir las instrucciones en el siguiente enlace: http://eventos.cronista.com/CIO2019?utm_source=HTML

¿Quiénes son los ternados?

Adrián José Di Meo, director de Tecnología de Movistar Argentina

Gestiona un equipo de más de 3.000 personas y en sus 20 años en la empresa pasó por distintas posiciones, tanto en la Argentina como en el extranjero. Su mayor logro como CIO fue el lanzamiento de los servicios multiplataforma de IPTV (el primero de su clase en Argentina) y con multipantalla OTT y la unificación de clientes individuos y B2B en un único sistema fullstack.

Mariano Durán, director de Tecnología y Sistemas de Wilobank

Luego de 18 años en Oracle, Durán puso toda su expertise para lanzar el primer banco totalmente digital de la Argentina. Para lograrlo, la empresa propiedad de Corporación América, de la familia Eurnekian, invirtió US$ 22 millones para desarrollar la infraestructura.

Jorge Amadeo, director de Tecnología Informática de La Caja

Durante este año estuvo orientado a proyectos relacionados con Inteligencia Artificial, transformación digital, mejora en la infraestructura y robustecimiento del sistema core. Amadeo tuvo un paso durante más de 15 años por la multinacional Monsanto y llegó a la compañía de seguros en 2018.

Gustavo Echenique, director de TI y procesos de Andreani

En estos tiempos de cambios profundos en la logística, relacionados con el e-commerce, el CIO de Andreani (con 28 años en la compañía) está enfocado en la implementación de un nuevo CRM, nuevas APIs de integración, interacciones con clientes mediante IA y nuevos canales, control de inventario por drones, realidad aumentada para el pickeo, entre muchas otras iniciativas.

Guillermo Calabrese, gerente principal de Tecnología de Red Link

Desde hace 14 años su camino y el de las bancos como el Banco Provincia de Buenos Aires, Banco Nacion, Banco Ciudad, Banco de Córdoba, Credicoop y otras 40 entidades financieras, trabajan juntos. Proveyendo servicios tecnológicos de Misión Critica (7x24) a los principales actores del sistema financiero local. En este último año el foco estuvo en la automatización y el data center definido por software, con multiples tecnologías vinculadas. Lograron el autoaprovisionamiento, reduciendo mucho los tiempos de delivery y además, en el proceso, descubrieron un nuevo negocio para la empresa.

Sergio Mazzitello, director de Sistemas de Naranja

Tiene a su cargo un equipo de más de 200 personas que trabajan en procesamiento, tecnología, digital factory y analítica avanzada. Además, lidera el trabajo de un equipo externo abocado al desarrollo. Para 2019 el foco estuvo puesto en aplicar Agile a escala, la migración total a la nube y la ampliación del pago mediante QR a todos los comercios de la red, entre muchos otros proyectos.

Guillermo Desimoni, director de Sistemas de Aerolíneas Argentinas

Cuando asumió en 2018, encontró la informática de la empresa en lo que él denominó “obsolescencia mórbida”. Por ejemplo, el armazón para un nuevo Data Center había sido construido tres años atrás, pero no se habían concretado la instalación y el cableado. Se invirtieron US$ 10 millones en infraestructura. El plan total de digitalización de la empresa asciende a US$ 40 millones.

Matias Hanono, director de Tecnología y Comunicación de la Dirección Nacional de Migraciones

La Dirección Nacional de Migraciones invirtió $10 millones para unificar datos y predecir mejor las amenazas criminales de las personas que ingresan o egresan del país. Para ello, utilizó la solución de Big data de Red Hat le permitió a este organismo consolidar la información de todas las bases de datos de las diferentes fuentes con un foco en liberarse de las licencias propietarias.

Sonia de los Santos, CIO de Securitas

Cómo CIO de una de las empresas de seguridad física más importantes del mundo, está incorporando soluciones tech en todos los servicios, en línea con una transformación global de la empresa: guardias con reportes Real Time y, en general, van a una seguridad predictiva en lugar de reactiva. Están en proceso de implementar un nuevo CRM en la región para lograr una mayor sinergía entre las operaciones de los distintos países. El presupuesto aumentó un 25% respecto al año anterior.

Karina Caseres Saavedra, directora de Sistemas y Tecnología para el Cono Sur en Danone

Ocupa la posición desde 2014 y ya ha cumplido 12 años dentro de la compañía. Ingeniera en Sistemas egresada de la UTN, antes se desempeñó como gerente de Proyectos y gerente Senior de Sistemas para el Cono Sur de Danone. También trabajó en las áreas de IT de Telefónica de Argentina y de la empresa química PPG Industries. Caseres lideró la implementación de una solución móvil para la gestión de preventa, la adopción de la plataforma de CRM, la modernización de la infraestructura del centro de procesamiento para la región y la implementación de nuevos modelos de simulación presupuestaria que permiten mejorar la planificación del grupo en ambientes económicos de alta incertidumbre.