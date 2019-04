Le negaron 8 veces la visa a los EE.UU.: ahora es multimillonario y festeja en las calles

Ahora es millonario y vale US$ 3.000 millones luego de que su compañía –el servicio de videoconferencias Zoom- tuvo una exitosa salida a la Bolsa de Nueva York la pasada semana. Pero hace más de dos décadas, le negaron ocho veces la visa para ingresar a los Estados Unidos.

Se llama Eric Yuan, hoy con 49 años y CEO de la empresa mencionada, pero antes de 1997 vivía en China, su lugar de nacimiento. Luego de escuchar al cofundador de Microsoft, Bill Gates, dar un discurso sobre internet decidió que quería ser parte de todo el asunto.

Yuan se une a Sergey Brin de Alphabet, Jensen Huang de Nvidia y Elon Musk de Tesla, todos inmigrantes que se hicieron millonarios luego de crear sus empresas en el Valle del Silicio. Según el Hurun Research Institute y la consultora sobre inmigración Visas Consulting Group, los EE.UU. es el país elegido por más de tres cuartas partes de los chinos ricos que buscan emigrar

Antes de crear Zoom en 2011, Yuan trabajo en varios puestos relacionados con las telecomunicaciones y las conferencias en línea. Una fue WebEx Communications, hasta 2007, y luego para Cisco (luego que la segunda comprará la primera por US$ 3.200 millones) hasta 2011.

Yuan pensó en crear Zoom, que a 2017 tenía 450.000 clientes (entre ellos Uber y Wells Fargo), luego de viajar 10 horas para ver a su novia mientras eran estudiantes. "Poder tener algún día un dispositivo inteligente y con un solo clic hablar contigo, poder verte, ese era mi sueño, ¿verdad?", comentó Yuan en una entrevista con la firma estadounidense de capital de riesgo GGV Capital. "Y todos los días pensé en eso."

Este caso tiene una característica fundamental que la hace sobresalir en un contexto en el que el 80% de las empresas que salieron a la Bolsa en los EE.UU. durante 2018 lo hicieron con sus balances en rojo, según cuenta La Vanguardia: gana dinero. No por nada Microsoft estuvo detrás de ella durante años, después de haber comprado Skype en 2011 pero sin nunca encontrarle del todo la vuelta al servicio de video.

La startup, que estaba valuada en US$ 8.000 millones hasta antes de salir a la Bolsa, vio como sus acciones crecieron a pasos agigantados: 76% en su primer día, el jueves pasado. Yuan le dijo a Fortune: "No tengo idea por qué". Su empresa se enfocó en lograr ganancias antes que en hacer crecer el negocio, como hicieron Dropbox, Lyft o Evenbrite, de acuerdo a Expansion. Ahora que tiene el dinero, Yuan sí quiere dedicarse a crecer, y esas ganancias que obtuvo el último año fiscal (US$ 7,6 millones) pueden volver a ser perdidas (US$ 3,8 millones en el período anterior).

Ahora llegó el momento del festejo para este nuevo millonario (tiene el 20,5% de las acciones y ahora vale US$ 3.000 millones). El viernes, él y su empresa festejaron a lo grande, con una fiesta al aire libre en San Jose, localidad cercana a San Francisco.