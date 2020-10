Las tres preguntas que hace Jeff Bezos antes de contratar nuevos empleados en Amazon

Jeff Bezos, fundador del gigante estadounidense de ventas online Amazon y propietario de The Washington Post, reveló uno de sus secretos mejor guardados: las tres preguntas clave que realiza para contratar nuevos empleados en la compañía. Según el ranking Real Time Billionaires de la revista Forbes, Bezos es el hombre más rico del mundo. Desde 1994, el magnate enfrenta decenas de responsabilidades y una de ellas es contratar a la persona correcta para la compañía.

El primer empleado de Amazon resultó ser Shel Kaphan, quien ofició de, según sus propias palabras, VP de investigación y desarrollo en la compañía. Kaphan estuvo en la empresa hasta finales de 1999, cuando se desligó para buscar otros horizontes. Hasta ahora, jamás reveló cuánto equity de Amazon recibió pero sí que le sirvió para "vivir holgadamente" hasta que se retiró unos pocos años después. Muchos lo consideran casi co fundador de Amazon, ya que fue quién se encargó de montar la infraestructura tecnológica en la época que Amazon se llamaba Cadabra y sólo se dedicaba a vender libros por internet.

"Uno de sus lemas era que cuando contratás a alguien, él o ella deben subir el estándar para la próxima contratación", dijo Nicholas Lovejoy, el quinto empleado de la historia de la compañía. Ingresó en 1995. Al día de hoy, la compañía tiene 798.000 empleados en todo el mundo y opera en más de 14 países.

En 1998, en una carta a sus accionistas, Bezos dio a conocer las tres preguntas que lo ayudaron a elegir las personas correctas.

1. ¿Admirarías a esta persona?

"Si piensas en las personas a las cuales has admirado a lo largo de tu vida, probablemente sean aquellas de las cuales has aprendido algo o a las cuales has tomado como ejemplo. En mi caso, siempre traté con mucho esfuerzo de trabajar sólo con personas a las cuales admiraba, y aliento a los que trabajan aquí a ser igual de demandantes con sus pares. La vida es demasiado corta para hacerlo de otra manera", escribió Bezos a sus accionistas.

2. ¿Esta persona mejorará la efectividad del sector?

Una de las preocupaciones de Jeff Bezos en ese entonces era el crecimiento y la escalabilidad de Amazon "El nivel debe subir", aseguró. "En ese punto cualquiera de nosotros debería poder mirar y decir: ‘El nivel ha subido mucho, cuánto me alegro de haber entrado aquí en su momento’". La filosofía de la empresa es que la contratación de un empleado sea mirada a largo plazo: “Este un valor central que ha estado en Amazon desde sus inicios".

3. ¿En qué área esta persona podría ser una superestrella?

En una entrevista en 2018, Jeff Bezos dio un curioso ejemplo de una empleada que fue campeona en una competencia nacional de deletreo: “Hay una persona aquí que es campeona nacional de deletreo. Sospecho que eso no la ayuda mucho en sus actividades diarias, pero hace que el trabajo de todos sean más divertido, ya que ocasionalmente puedes lanzarle un rápido desafío: ‘¡Deletrea onomatopeya! La razón por la cual quieres gente así es porque promueven el pensamiento innovador’", dijo.

Qué pedía Jeff Bezos en los años 90’ para ingresar a Amazon

El momento no es aleatorio: en los 90, se produjo un auge en la especulación de empresas dot com. Fue un período de crecimiento masivo y exponencial del Internet. El fundador de Amazon pedía una lista de requisitos para ser contratado. Bezos buscaba más que un empleado: quería encontrar una persona talentosa en todos los aspectos. Más precisamente, un desarrollador C, C++ o Unix. “La compensación incluirá equidad en el capital de la empresa”, ofrece como paga.

“Startup con un buen porcentaje de capitalización busca talentosos desarrolladores en C/C++/Unix para ayudar a los pioneros en e-commerce de todo Internet. Debés tener experiencia diseñando y desarrollando grandes y complejos sistemas (que también puedan ser mantenidos). También debés ser capaz de hacerlo en un tercio de tiempo en el que la mayoría de la gente competente podría hacerlo. Tenés que tener BS, MS o un doctorado en Ciencias Computacionales o equivalentes. Contar con excelentes habilidades de comunicación es esencial. Familiaridad con servidores web y HTML sería útil pero no necesario.

Talentoso, motivado, intenso e interesado en sus compañeros. Debe ser capaz de relocalizarse en Seattle. Cubriremos los costos de la mudanza. La compensación incluirá equidad en el capital de la empresa. Enviá tu currículum y una carta a Jeff Bezos”.