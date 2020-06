Las fintech van a la guerra: explican por qué cobran tasas del 400% y dicen que el BCRA “no sabe” regular

El Banco Central difundió hoy un relevamiento sobre la actividad de 46 fintech que otorgan préstamos online, el cual arrojó como resultado que un 77% de ellas cobran a sus clientes un costo financiero total (CFT) que supera, como mínimo, el 150% anual, mientras que más de la mitad de las fintech perciben un CFT por arriba de 400% anual. Del total de las fintech relevadas, el 24% no publican ningún tipo de información sobre el costo de los préstamos.

El informe del BCRA aparece como un elemento de presión de la autoridad monetaria sobre las empresas financieras basadas en la tecnología. En base a la normativa actual, el BCRA no tiene ningún poder sancionatorio sobre tasas o condiciones crediticias que considere abusivas, ya que las fintech no están reguladas como los bancos.

“El objetivo del monitoreo del BCRA permite evaluar el desempeño de la actividad, sus posibles riesgos y aspectos vinculados a la protección de los usuarios de servicios financieros y a la inclusión financiera. En materia de riesgos, se encuentran aquellos asociados a la estabilidad financiera, ya que las fintech pueden –bajo ciertas condiciones– acceder al fondeo bancario y al mercado de capitales”, explicó el informe. A esto, agregaron que “el BCRA sigue con atención el desarrollo de la actividad de las fintech, ya que tienen el potencial de profundizar la inclusión financiera de la población”.

Según trascendió, las empresas relevadas fueron 45 en total: Adelantos now, Agilis, ArgiPlata, Armoney, Cash-online, Cobro Fácil, Crediclick, Credicuotas, Credility, Crediminuto, Crediok, Crédito Guru, Crenac, DINEFA, Dineroami.com, Dinero YA mismo, Directo, Efectivamente, Efectivizar, Efectivo Ahora, Emprestify, Findo, Grouit, Lendy, Mango, Mercado Crédito (propiedad de MercadoLibre), Mi adelanto, Moni, Moon Money Online, MoscaYA, NovoCred, Pago Rural, Pareto, Pedile al chino, Plata Ya, Prenda Rápida, Posta, Rápido y Fácil, Siembro, SmartCash, Solventa, Te presto, Ualá, Vivus, Waynimovil y Wipei. De acuerdo al informe del BCRA, existen cerca de 50 empresas fintech que utilizan aplicaciones móviles o plataformas de internet, como canal exclusivo o complementario, para ofrecer y otorgar créditos (principalmente de consumo).

Sobre un total de 46 fintechs de préstamos con plataformas activas, el BCRA encontró que 11 de estas (24%) no publican ningún tipo de información sobre el costo de sus préstamos.

De las 35 restantes que informan sus costos y/o que puede deducirse su Costo Financiero Total (CFT) a partir de las cuotas del préstamo, 27 de éstas (77% de las 35 que informan) presentan CFTs que, como mínimo, superan 150% anual y, en 18 de estos casos (51% de las empresas), se encuentran por arriba de 400% anual.

Anteriormente, Infotechnology realizó un exhaustivo informe sobre las fintech en el país. A finales de 2018, el sector acumulaba inversiones por más de $225 millones y la política del BCRA era una suerte de "luna de miel": dejar hacer a las fintech y no sobre regular por miedo a entorpecer. En ese entonces, dos de los segmentos más robustos eran Lending (préstamos), que se lleva 26 por ciento del mercado, y Pagos, que presentaba el 23 por ciento. “De toda la vida existen las financieras. Eran personas que ponían un local en la esquina y que, con su propio dinero, prestaban y cobraban intereses”, decían en ese momento desde el Central. “A esas empresas nunca se las reguló y, llevado al mundo de la web, es también lo que hacen empresas como Afluenta o Moni.”

¿Qué dicen las fintech?

"Todo lo que tenga que ver con más transparencia es sano, que las personas sepan. La gente que se dedica a esto entiende lo que es TNA, tasa efectiva, pero hay mucha gente que no lo sabe, sobre todo a la gente que apunta las empresas de prestamos online. El espiritu del comunicado es de alguna manera buscar mayor transparencia y cuidar al pequeño prestamista, darle ayuda o visibilidad al momento de tomar un prestamo", explica Joaquín Diz, gerente de riesgos en Ualá. "La realidad es que el BCRA no dijo que empresas, pero se difundio un listado. Hay una diferencia muy grande entre empresas, vas de Mercado Crédito o Ualá a empresas que no conoce nadie y que no te dan mucha confianza y se pone todo en terminos de fintech", agrega el especialista del sector.

Para Diz, las fintech operan de una manera diferente a lo que parece entender el Central en su comunicado. Allí donde los bancos no llegan con servicios financieros las fintech ven una oportunidad de negocios. "Las fintech ven esa probabilidad de incumplimiento y adecuan la tasa al publico, mas alla del fondeo de la intermediacion, etcétera. Muchas fintech no usan fondos propios, van a mercados de capitales, el banco si tiene tasa sin intermediacion financiera. Tiene que ver mucho con su logica de riesgo, medimos los perfiles de riesgo y tomamos tasa de acuerdo a eso". La explicación resónde a la acusación del Central de que algunas tasas eran "usureras", ya que llegaban hasta el 400%.

"Hay mucha disparidad, hay números muy altos no se justifica, si pasa de 400 o 600% es demasiado y son altos. También se compara con plazos, en plazos cortos o largos tambien cambia la forma de entenderlo, se puede prestar a confusión", reconoce el experto en riesgos de Ualá, posiblemente el próximo unicornio argentino.

En este sentido, no todas las fintech son creadas iguales. Todas las empresas consultadas concuerdan en que hay una suerte de "bolsa de gatos" en el relevamiento del Central.

"Somos una entidad regulada por el BCRA, somos un PSC, un proveedor servicio de pagos, tenemos tarjeta prepaga, no de crédito. Otras fintech que se dedican a la parte de lending pura y dura, solo eso, otros hace pagos esas son las categorías mas comunes. otras fintech son crowfunding, otras inversiones, otras seguros hay muchas más". De hecho, según explican desde el sector, el 25% de las agrupadas por la Cámara Fintech (sobre un total de más de 200) entran dentro de la categoria lending.

Desde la misma Cámara Fintech, creada hace dos años cuando el sector vivió una pequeña luna de miel con el gobierno de Mauricio Macri, que de las casi 50 empresas relevadas solo 20 son miembros de la cámara. "El mundo del credito es complejo, comparar creditos a tantos plazos en igualdad es relativamente comparable, pero si es un adelanto para el apgo de una factura o un préstamo para un comerciantes para que tenga un descuento, etcétera son cosas distintas. Si uno anualiza una tasa del 2% por ejemplo de un día para otro, diariamente ve que se va a 7.000%, exponencial. No es tan facil comparar", argumenta Ignacio Plaza, presidente de la Cámara de Fintech.

Según la agrupación que nuclea a las empresas de tecnología en serivcios financieros, en 2019 se hicieron prestamos a 2 millones de personas y más de la mitad no podia acceder a otro credito. Mientras que el 70% no califica en los bancos.

Las empresas dicen que el crédito en Argentina es 5 veces menor al promedio de la regiony mas de 10 veces menor cuando se compara con países desarrollados. "No necesitamos que crezca el PBI 10 veces, puede crecer el credito 10 veces para que la gente viva mejor. No hay que estigmatizar como lo hace esa comunicación a las fintech, hay que trabajar en conjunto con las empresas que estan en este segmento y son legales. No ayudar a los legales ayuda indirectamente a los ilegales", explica Plaza. Se estima que son más de 10.000 empleados entre todas las empresas de la cámara. "Vamos a terminar importando estas plataformas como hacemos con Netflix o Zoom en lugar de desarrollarlo acá", se lamenta.

"Usura Fintech": ¿hay qué regular?

Todos los actores del sector concuerdan en que el comunicado no necesariamente avecina nuevas regulaciones. "Tenemos grupo de trabajo en todos los verticales desde pago, mercado de capitales, gestión de inversiones y ahorro hasta ciberseguridad e identidad online, servicios regulatorios, cripto, crowfunding y lending. Así es dificil hacer una regulación estricta porque es muy cambiante y diferente", argumentan desde la Cámara, y afirman que están trabajando en consolidar y poner en común.

"La comunicación fue improvisada, fue filtrándose luego. No midieron a quienes le estaban pegando y como habia que comunicar. Nosotros del otro lado estamos trabajando desde la camara en trabajar con el BCRA y levantar la vara de lo que ya esta en el mercado. Somos una empresa que esta en 16 países de Europa, es el proceso natural del afianzamiento del mercado, hay mas productos, los bancos están mas incómodos, se discute un poco como equiparar la cancha, como ver las diferencias entre entidades, como el cliente ve las tasas, como muestran la info las empresas, es un proceso natural. No hay que ir al otro extremo", explicó Salvador Calogero, Country Manager 4Finance en Argentina.

En esta misma línea, Calogero explicó que muchas veces los costos de las fintech son diferentes a los actores financieros tradicionales.

"El principal costo es obviamente el costo de financiacion, no todas las empresas de lending o fintech tiene posibilidades de tener capital propio, si fuera incluso capital propio no es gratis, hay que salir al mercado por ejemplo con bonos que cotizan en la bolsa de europa, ese prestamo de cada matriz tiene una tasa de interés implícita que es el costo de fondeo, pero además están los costos de transacciones con bancos y con diferentes jugadores proveedores que dan el servicio de transferencia como wallets, Pago Fácil y diferentes medios", agrega el especialista.

A esto agrega que también se debe tener en cuenta la gestión interna propia, como tener la plataforma o la aplicación y que otro costo importante es el riesgo de morosidad. "Es uno de los indicadores que más estan a la orden del dia sobre todo porque hoy luego de la pandemia el nuestro es el que se mas afectado por la crsis. Algunas tienen mejores herramientas de analisis crediticio, diferentes servicios, va mas por ese lado, si se toma mas o menos riesgo.", concluye el especialista



MC MATIAS NAHUEL CASTRO