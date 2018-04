Las compras de los argentinos en Chile llegaron a su piso histórico por baja de aranceles

El boom del llamado "turismo-shopping" podría estar llegando a su fin. Con la baja en los aranceles de productos clave, como PC, notebooks y tabletas--hoy a 0%-- y la posibilidad de importar productos del exterior a mejor precio (los componentes electrónicos hoy también pagan 0% de arancel; antes, 12%) los argentinos ya no ven con buenos ojos trasladarse al país vecino, hacer las comprar necesarias, y volver. El dólar a $20 no ayuda y la matemática es más fina: si antes convenía pagar un pasaje de $3.000 al país vecino para hacerse de productos de ticket alto --por encima de los US$ 500 que, en su momento, incluía a productos electrónicos con un sobreprecio por encima del 30% en el país-- ahora quizás convenga más un plan de cuotas y una financiación más a largo plazo sin interés.

Cifras de la Fundación Ideal y de la Cámara de Nacional de Comercio de Chile marcan una merma importante en los pagos con tarjeta de crédito que los argentinos realizan en el país vecino. Según esas cifras, el gasto se redujo en un 30% durante el primer semestre del año, si se lo compara año contra año.

La merma es llamativa ya que 2017 también había marcado bajas en el turismo shopping con el país vecino. El año pasado, cerraron el año con un crecimiento de 17%, 2% por debajo del registrado en 2016. En el informe también destacan un motivo adicional: la caída del salario real. Mientras que en 2016 y 2015 el ingreso de los argentinos, estiman, había crecido 49% y 47%, en 2017 solo aumentó 17%. El ticket, además, también se modificó: en promedio, es de US$ 87.

De esta forma, 2018 está marcando lo que, para expertos en IT, es un cambio de tendencia: Chile sigue siendo un destino popular pero la posibilidad de comprar tecnología pesa cada vez menos a la hora de planificar el viaje.