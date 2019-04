La única forma de ganarle al Puerta a Puerta: comprar afuera así es más barato

El llamado sistema Puerta a Puerta fue una de las puntas de lanza del gobierno respecto a liberalizar las compras en el exterior. Desde su anuncio hasta la fecha del día de hoy, el programa tuvo sus luces y sombras. En un principio, los montos de la franquicia de compra eran más pequeños y era necesario llenar formularios para acceder a las compras. Con el correr del tiempo, el sistema se fue simplificando y hoy es más amigable al usuario.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó a principios de este mes la última iteración del servicio Puerta a Puerta para las compras internacionales a través del Correo Argentino, en el que se simplifica el trámite y ya no será necesario ir hasta la Aduana para retirar la compra.

La medida, publicada el mes pasado en el Boletín Oficial, comprende a las compras realizadas en el extranjero que no superen los US$ 3.000 y que por su especie y cantidad no hagan presumir finalidad comercial. La resolución establece que a partir de abril, la cantidad y el monto de las compras exentas de impuesto será elevado, de un único envío anual de US$ 25, a 12 envíos de US$ 50 cada uno en el mismo período. Tampoco será necesario realizar el trámite a través de la página web de la AFIP, ni contar con Clave Fiscal nivel 3 para realizarlo.

Por otro lado, la cara “B” de los pedidos, el sistema de pequeños envíos y que se rige por el sistema Courier (es decir, empresas como DHL o FedEx), no va a sufrir modificaciones, por lo que seguirá operando hasta ahora: hasta 3 unidades del mismo producto, hasta cinco compras por año, mercadería para uso personal y no comercial por hasta 50 kilos y un límite por compra de US$ 1.000 en el importe final.

Según datos oficiales, el día de apertura del “nuevo” sitios de Puerta a Puerta (el 1 de abril de 2019) demostró que existe interés. Se registraron 12.000 personas y hubo 8300 operaciones concretas en el primer día (6800 realizaron el aviso de compra y 1500 avanzaron con la declaración).

En este sentido, solo cabe preguntarse ¿qué sistema funciona mejor, Correo o Courier?

Correo Argentino y Courier: cuál, cuándo y por qué

Existen grandes diferencias entre un sistema y otro. Las dos diferencias más grandes aparecen al comparar tiempos de entrega y costos.

Según un informe preparado en exclusiva para Infotechnology por el sitio de compra y entrega de productos en el exterior A Tu Casa, las grandes diferencias entre courier y correo serían las siguientes:

El tiempo de entrega de los servicios de courier suele ser de alrededor de 5 días, a lo que se suma la posibilidad de tener atención personalizada para cada cliente. Los impuestos son los aplicables al régimen de courier, no 50% para todo por lo que en algunos productos específicos el costo se reduce.

En el caso específico de A Tu Casa, se pueden ponderar dos opciones más. Primero la "Consolidación de paquetes", esto signfica que los clientes pueden enviar varios paquetes a un mismo depósito, puede ver el contenido y decidir si lo consolida (junta con otros paquetes propios) para traerlo o lo devuelve si no es de su agrado.

Por otro lado, también existe la posibilidad de traer en cantidad por metodo simplificado de courier con destino comercial (esta opción no es válida para el correo). Es posible traer la cantidad de productos permitidos que se quiera dentro del limite de US$ 3000 o 50 kilos por envio. La cantidad de envíos que desees al año. "Esta opción es muy utilizada para pymes o cualquier cliente que desea traer con finalidad comercial. Se entrega la destinación de AFIP, que es el ingreso legal al país de la mercadería", explicaron desde la empresa.

El correo también tiene sus diferenciales. A partir de la creación de su nuevo sitio web (sobre el cuál Infotechnology redactó una detallada guía de uso). Las nuevas funciones del correo permiten hacer seguimiento del paquete pero, más importante, lograron centralizar en un solo domonio todos los trámites necesarios para hacer el pedido.

¿La espera? Según diferentes estimaciones el paquete puede tardar tan poco como 15 días, pero existen casos de hasta 60 días de espera. Se pueden efectivizar 12 envíos con franquicia de US$ 50 cada una, es decir que no se pagan impuestos de nacionalización en esas entregas si el valor de compra es menor a US$ 50 , si es mayor, se cobra el 50% sobre el excedente.

Un caso de prueba: comprar una notebook

Para ver similitudes y diferencias en cada caso, conviene hacer un pequeño experimento. En este caso, se va a intentar comprar una notebook en el sitio eBay.

Al comprar esta laptop de valor US$ 484,49, el correo ofrece una franquicia de US$ 50 libres, por lo que cobra un 50% sobre los US$ 434,49 restantes: US$ 217,25.

Además, el costo del envio desde EE.UU. es de US$ 90. Esto suma un total de US$ 791,74 para adquirir la notebook vía Correo Argentino. Haciendo el pedido el 4 de abril, la PC llegaría el 30 de mayo.

La alternativa se ve de la siguiente manera. Los impuestos de una notebook son de 10,5% y la entrega dentro de EE.UU. es sin cargo. Partiendo de la misma fecha en abril, estaría llegando el 11 de Abril a depósito y de ahí 5 días más para estar en la Argentina. En total, la notebook costaría US$ 633,91y llegaría a las manos del comprador 14 días después del pedido.

Un caso expecional para el correo es los pedidos con free shipping, donde casi siempre resulta más económico el servicio oficial.