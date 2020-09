La única alternativa legal para dolarizarse sin "comer" el cupo de u$s 200: permite ahorrar y comprar sin impuestos

Según se informó este martes, habrá un nuevo impuesto al dólar y habrá nuevas restricciones . Así, busca frenar el desvío de divisas luego de que la demanda aumentara 9 veces en lo que va del año. Ahora, los consumos en el exterior y de servicios del extrajero (como Spotify o Neflix) recortarán la posibilidad de comprar dólares. También la compra de paquetes turísticos, ya que los operadores, tanto online como off-line, deben acceder al mercado de cambios. La medida será efectiva a partir de este miércoles 16 de septiembre y quien compre dólar ahorro abonará el 30% de Impuesto PAIS y, además sufrirá la retención de Ganancias del 35% que serán devueltos al cierre del año fiscal. Los funcionarios aclararon que los dos porcentajes se aplican sobre el precio del minorista. Es decir que no se acumulan.

Sin embargo, hay un grupo de ahorristas que no ve la situación con tal mala cara. En el sector estiman que existen más de 900.000 ahorristas de "dólar digital", una denominación que agrupa a todos los activos basados en la tecnología de criptografía; desde criptomonedas tradicionales hasta stablecoins. Y las empresas que se dedican al rubro son casi un cuarto de las 200 empadronadas en la Cámara Argentina de Fintech.

Las stablecoins o monedas estables han ganado más protagonismo en el espacio de las criptomonedas, impulsadas particularmente por la caída de los precios de los activos criptográficos después del "corralito" de 2017. Esta caída causó un cambio fundamental en la mentalidad de los inversores, ya que comenzaron a buscar criptomonedas con una mayor estabilidad.

En su sentido más simple, una stablecoin es una forma de moneda digital que proporciona estabilidad de precios mediante el respaldo de un activo de reserva. Las criptomonedas se han vuelto populares a lo largo de los años. Pero, cuando la mayoría de la gente habla de activos criptográficos, piensan en Bitcoin, ETH, XRP y algunos otros. El problema con este conjunto de activos es que son altamente volátiles. Las criptomonedas que mantienen una paridad con la cotización del dólar, conocidas en el mercado como “criptodólares” o “stablecoins”, son las alternativas que más están creciendo entre los ahorristas por la seguridad que brindan ante la volatilidad de Bitcoin. En los últimos 12 meses la actividad del criptodolar creció un 800% dentro de los movimientos de la industria de los criptoactivos, y solamente en marzo de este año se transfirieron US$ 50 mil millones de criptodolares sobre distintas plataformas de blockchain.

Existen varios tipos de stablecoins que se pueden adquirir para poder "dolarizarse" por fuera de las restricciones del dólar fiat. En este sentido, si bien no se trata de la adquisición de dólare en moneda papel estas criptomonedas son una alternativa viable para refugiarse por fuera del peso.

Augmint

Es una stablecoin colaterizada en moneda fiat, específicamente, euros. La valoración es 1 a 1.

Es la criptomoneda que tiene paridad 1 a 1 con el dólar, es descentralizada y respecto a la governanza de la organización MakerDAO.

Digix

Una stablecoin pareada con el oro. Está programada sobre ethereum y un Digix corresponde a un gramo de oro.

EOSDT

Está basada en tecnología EOS y permite el desarrollo de dAPPs.

Gemini Dolar

Al igual que DAI, es una criptomoneda con valor tendiente a 1 dólar. No es descentralizada.

TrueUSD

Otra criptomoneda atada al valor del dólar con relación 1 a 1.

Se trata de un token ERC-20 en Ethereum que está pareado con el dólar.

WBTC

Una stable coin colaterizada con Bitcoin.

Además, las divisas virtuales permitirán que los usuarios puedan gastar si hacen turismo en el extranjero o mismo para abonar online a través de plataformas entre pares (P2P) que permiten intercambiar activos digitales entre usuarios finales. Y hacerse de dólares en PayPal sin acudir al mercado de cambios y esquivando la prohibición que rige sobre el servicio. Al contar con dólares en PayPal, se podrán abonar los servicios que acepten este medio de pago en el exterior y acceder a otros servicios que seguramente comenzarán a aceptarlo en el país. De lamis manera, se pueden aprovechar otras plataformas similares como Skril o Airtm.

Ambas permiten tener los valores resguardados y usarlos para gasto corriente sin que este perjudique en la adquisición de la cuota mensual de US$ 200. Pero también es posible transferirlos mediante estas mismas plataformas a otros medios de pago, como Neteller, que ofrece una Mastercard prepaga virtual (llamada Net+) que sólo se puede usar online. Así, el usuario puede configurar esa tarjeta (que no tiene versión física) en Netflix, Spotify y cualquier ecommerce internacional como Amazon. En este mismo sentido, se puede costear gasto corriente como un viaje a través de servicios como Destinia, CheapAir y Abitsky.

En la Argentina existe Saldos.com.ar, una startup que ofrece un sistema similar para comercializar fondos digitales como los de PayPal y transferirlos a pesos.

De hecho, los exchanges p2p ya venían tomando fuerza desde hace un tiempo. El comercio de bitcoins a través de plataformas P2P va en aumento en diversos países de Latinoamérica, con Argentina, México y Uruguay alcanzando su máximo histórico recientemente. Durante la última semana de julio, Argentina superó su máximo volumen de intercambio de bitcoins a través de la plataforma de LocalBitcoins. Por primera vez, desde el país suramericano hubo un comercio superior a los 960.000 dólares en una sola semana, según datos de UsefulTulips.

La compra venta p2p (peer-to-peer o de persona a persona), es un método para adquirir criptomonedas que se realiza a través de plataformas como Localbitcoins o Paxful, donde cada usuario compra y vende a otro usuario de manera directa y sin intermediarios. La ventaja de estos sitios es que al ser contratos privados, es posible acordar los términos del acuerdo. Así, se puede conseguir Bitcoin u otras criptomonedas sin que repercuta en el monto de US$ 200 mensuales. La desventaja de este tipo de sistemas, en especial Localbitcoins, es que si no cuentan con ciertas seguridades (como facturación o un sistema de escrow o resguardo de los valores en la operación) pueden prestarse a estafas.

Cómo se compra y la regulación en Argentina

La Unidad de Información Financiera (UIF) dio a conocer que puso en marcha una investigación dirigida a recabar información sobre los tenedores de criptomonedas con el fin de "disponer de datos actualizados respecto a ese tipo de operatorias y adecuar el sistema de prevención de lavado de activos" y de financiación del terrorismo, a la vez que ordenó a una serie de sujetos y entidades a reportar cualquier transacción que pudiera considerarse sospechosa. Sin detallar fechas, el organismo encargado de prevenir operaciones financieras ilegales, comandado por Carlos Alberto Cruz, advitió que "en los últimos tiempos se observa un incremento de las operaciones realizadas a través de activos virtuales" y, suponiendo que estas transacciones "podrían estar siendo efectuadas por personas que pretenden soslayar los estándares internacionales y evitar el sistema preventivo de lavado de activos", envió una nota a todos los sujetos obligados a reportar irregularidades para que refuercen los controles.

Al menos desde 2009 la UIF está trabajando sobre el tema. "Estamos intentando ayudar al ecosistema cripto, que en Argentina es muy fuerte. Estamos tratando de dar un esquema de regulación que convenga a las compañías que están en el mundo cripto. Algo que no está regulado no puede tener un valor económico y financiero en los mercados", señaló oportunamente Alberto Echegaray Guevara, asesor del presidente de la UIF, Mariano Federici. En ese mismo momento, el BCRA y la Comisión Nacional de Valores (CNV) también le habían puesto el ojo a Bitcoin y otras monedas. Especialmente, a las llamadas ICO, las Ofertas Iniciales de Monedas, un sistema de emisión de activos criptográficos que fue muy usado para fondear empresas.

Una de las razones fuertes para que los gobiernos quieran regular las criptomonedas es que estos activos financieros ofrecen un gran anonimato a sus portadores. A través de diferentes tencología de encriptación, es muy complejo rastrear al usuario final de una wallet (el repositorio de bitcoins y otras criptomonedas). Por otro lado, en la Argentina es muy común el uso de criptomonedas para esquivar regulaciones. Particularmente, se vio un gran salto en cantidad de operaciones siempre que se establecían nuevos controles cambiarios relacionados a la compra de divisa extranjera.

En todo caso, la regulación en Argentina no es clara. Sin embargo, las casas de cambio de criptomonedas operan con aval de la CNV y del BCRA por lo que la adquisición de estos criptoactivos es perfectamente legal.

"En principio no afectaría, dado que o bien se opera en pesos o bien en dólares, de forma que no hay compraventa de moneda extranjera. En SatoshiTango no operamos en dólares, por lo que la operación de compraventa de cripto en pesos sigue exactamente igual y en las mismas condiciones que ayer", explicó a Infotechnology Matias Bari, Cofundador y CEO de Satoshitango; uno de los exchanges líderes del país. Bari se refirió también a los exchanges p2p y cómo se podría desenvolver el mercadocripto ahora. "En general en esas plataformas la gente envía y recibe dinero desde una cuenta personal, por lo que siempre es complicado operar. En nuestro caso, ofrecemos un soporte 24/7, límites amplios de operación y una automatización que permite que el usuario opere 100% de forma automática contra la plataforma sin que nadie intervenga, por lo que la operación sea hace de forma muy rápida, aún en horarios no comerciales, como las 22h o las 2am por citar ejemplos".

Existen diferentes maneras de dolarizarse en criptomonedas. Una de ellas es tener el saldo en dólares o euros en exchanges. Un exchange es una plataforma digital que sirve de repositorio y aplicación para operar con criptomonedas. El usuario crea un perfil, fondea su cuenta y puede operar en diferentes criptomonedas que ofrece cada plataforma. En Argentina existen muchos exchanges locales y también es posible acceder a los internacionales. Uno de los peligros es que el capital depende únicamente del exchange: si el exchange tiene problemas de fondos, quiebra, es hackeado o lo que fuere, se pierde ese dinero. En términos de regulaciones, todos los grandes exchanges locales (por caso, los que estén listados en coinmonitor.info) están ajustados a las regulaciones de la CNV y las normativas del BCRA. Estas empresas operan en pesos y en blanco, por lo que se pierde parte del anonimato de las criptomonedas.

El temar dólar en los exchanges es complejo. Dos empresas locales fuertes (Bitex y BuenBit) decidieron dar de baja las operaciones de dólares y de stablecoins. Sin embargo, otros players grandes del mundo decidieron abrir operaciones en el país.