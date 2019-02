La tecnología 5K llegará a la Premier League

CONTENIDO ESPECIAL EXTERNO

El modo de consumir deporte por el televisor avanza a pasos agigantados. El aparato de principios de siglo quedó tiempo atrás obsoleto, y misma suerte les espera a aquellas de HD, Full HD e incluso 4K. El 5K es ya una realidad. En este estándar de calidad ya es posible visionar encuentros de la NFL y de LaLiga, y la Premier League inglesa se sumará a la lista en breve.

Detrás de este último salto tecnológico está Intel True View. La multinacional ha llegado a un acuerdo con tres equipos de la competición para instaurar en sus respectivos estadios cámaras con capacidad para poder emitir sus encuentros a tanta resolución. Los afortunados se llaman Manchester City, Liverpool y Arsenal. De esta forma, el Etihad Stadium, Anfield Road y el Emirates Stadium pasarán a estar equipados a la última en cuanto a tecnológica. Hasta 38 cámaras con capacidad 5K se instalarán en dichos recintos, lo cual dará una visión de 360 grados durante las retransmisiones de los partidos.

De esta forma, los televidentes tendrán la posibilidad de interactuar con los partidos que Intel tenga derechos accediendo, entre otras cosas, a estadística, alineaciones y demás datos de interés, a través de la app y las redes sociales. Desde el punto de vista de un entrenador, el Big Data ya tenía utilidad para valorar el rendimiento de un jugador y saber con más exactitud si mantenerle en el once o no. En el caso del aficionado puede servir por ejemplo a la hora de colocar una cuota en las mejores apuestas deportivas en webs de contrastada reputaciones tales como: https://extra.bet365.es/news/es/futbol. Y es que hablamos de información muy útil para predecir cómo puede finalizar un encuentro, las opciones de un futbolista de marcar o de un equipo de no encajar, y todo en tiempo real.

‘Highlights’ disponibles desde el ángulo de un futbolista

El proyecto va más allá porque permitirá al usuario consumir un partido a su gusto. En otras palabras, podrá elegir el modo visión que prefiera cuando hablamos de los ‘highlights’. Y por ello se entiende que incluso podrá tener la perspectiva de un futbolista en una acción concreta del juego. El modo de consumir está cambiando y las marcas del sector lo saben. Las nuevas generaciones ya prefieren seguir este tipo de eventos a través de los ‘smartphones’, de ahí que Facebook ya haya adquirido los derechos de retransmisión de algunos partidos de la temporada regular de la NFL por citar un ejemplo. También están al corriente del cambio de tendencia City, Arsenal y Liverpool. Con aficionados en Inglaterra y fuera de sus fronteras, los tres quieren generar novedosas formas de visionado que satisfagan a aquellos interesados en el 5K y por tener una experiencia más interactiva a lo largo de un partido.

El fútbol del futuro llegará a partir del 10 de marzo a Inglaterra, para seguir el modelo ya empleado en otras competiciones con la NFL de fútbol americano o LaLiga Santander de España.