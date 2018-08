Alquilando ganó el Open Talent 2018: quieren terminar con el "karma" de alquilar

La informalidad sigue siendo la norma para la mitad de los argentinos. Hoy, solo 50% de la población tiene una cuenta bancaria y, de los que sí la tienen, solo un porcentaje pequeño decide invertir en instrumentos financieros: 13% lo hace en plazos fijos, dólares billete y cajas de ahorro. La renta variable se lleva, de todo, solo 0,8% del mercado. La relación prestamos-PBI es igual que la que ostentaba el país en 1960: según datos del Banco Mundial, es de 14%. Hay, en este contexto, mucho para crecer.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) es consiente del tamaño del mercado en el que operan, hoy, 79 entidades. “Hay que ayudar a que se amplíe la torta”, repiten desde la entidad que decidió, bajo la administración de Federico Sturzenegger, crear mesas de innovación para acercar a los diferentes actores del sistema financiero. Finalmente, y a contramano de lo que sucede en otros países de la región, se decidió no regular a las llamadas “fintech” –emprendimientos de base tecnológica que pretenden democratizar servicios, mejorar la experiencia de usuario y acercar a los más jóvenes a servicios financieros en los que, todavía, no son el target-- en el país: si no toman depósitos, no tienen en sus espaldas las mismas regulaciones que los bancos.

Mauro Ayala, Victoria Simón y Carlos Missirian

(CEO, CMO y director operativo de Alquilando.com)

Esta decisión que podría generar una competencia desigual significó, para otros, un llamado a la colaboración. Así, al menos, están entendiendo los bancos que se tiene que dar la relación con los players fintech. La sinergía se presenta como un win-win: unos, ganan la frescura y la agilidad de los emprendimientos tecnológicos que no tienen legacy; otros, la espalda financiera y el know-how para acceder a mercados clave y así dejar de ser menos intermediarios tecnológicos.

En este contexto que es que el BBVA y su equipo de Open Innovation decidieron, hace 10 años, empezar con la competencia Open Talent que hoy es la más grande de su estilo en el mundo. Buscan, a través de una competencia entre startups encontrar a las mejores soluciones de tecnología financiera y, también, potenciarlas para que crezcan. Este año, se inscribieron 24 en el país pero ya pasaron por el concurso unas 6.000 candidatas.

“Nos cruzamos mucho los bancos y las fintech –reconoce Leandro Álvarez, gerente de Solutions Development del BBVA Francés—pero estamos yendo a un modelo en la que las fintech, que transforman servicios cubriendo nuevos requerimientos de los clientes, ayudan a los bancos a ganar esa frescura que hoy, quizás, falta”.

En el podio de emprendimientos estaban Quiena, un asesor de inversiones personal 100% automatizado destinado a pequeños y medianos inversores de la región; Alquilando, una startup que pretende simplificar el proceso de alquiler garatizando el pago a tiempo de los propietarios; Wuabi, una plataforma de crowdfunding agropecuario; Nubi, un hub financiero de servicios digitales para promover la inclusión financiera que hizo una alianza con PayPal para traer el servicio al país; NegoZona, un Marketplace de franquicias, y BrickSave, otro sitio de crowdfunding pero enfocado principalmente al mercado inmobiliario para que los inversores puedan “entrar” al negocio con solo US$ 2.500.

Carlos Missirian de Alquilando recibió el premio del BBVA.

Alquilando, la plataforma para eliminar la burocracia de las inmobiliarias y ofrecer mayor comodidad y transparencia a dueños y alquilandos se quedó con el premio de un viaje a Madrid y la posibilidad de hacer networking.

Hackeando a las inmobiliarias

Tecnología para eliminar la burocracia y ofrecer una mayor comodidad y transparencia a quienes quieren ofrecer o alquilar una propiedad en Buenos Aires. Ese fue el principal objetivo del equipo que terminó desarrollando Alquilando, una plataforma digital que integra los servicios de corredores inmobiliarios, aseguradoras y bancos para dar una respuesta veloz a la problemática de conseguir un lugar donde vivir.

“Vimos que era un dolor de cabeza alquilar en Buenos Aires, tanto para los propietarios como para los inquilinos”, relató Mauro Ayala (37), CEO de la startup ubicada en la zona norte del conurbano bonaerense, a Infotechnology en diciembre del año pasado. En la búsqueda de una oficina, el equipo ya había visto los problemas para conseguir garantías y los abusos en las comisiones, por lo que sus integrantes comenzaron a tener la idea de crear una plataforma que eliminara intermediarios, un proyecto que vio la luz en 2015.

El primer problema que vieron fue que el sistema para alquilar una propiedad “era muy burocrático, lento y offline”. “No solamente querían cobrar una comisión, sino que pedían garantía del mismo distrito, del mismo lugar, de familiar directo”, apuntaba Ayala. Y ese tipo de requisitos complicaba a muchos interesados. Por ejemplo, a personas que llegaban a Buenos Aires a estudiar y no podían alquilar a pesar de tener empleo y un buen perfil en productos bancarios. “Nosotros simplemente les damos una capa de servicios para poder administrar las propiedades y cobrar el alquiler siempre a tiempo. Incluso si quieren adelantar cuotas del contrato lo pueden hacer”, aseguraba.

Alquilando incorpora un abanico de soluciones financieras al servicio inmobiliario que brindan sus corredores asociados. Ayala resume así los beneficios de la plataforma: “Lo que hicimos fue integrar para los inquilinos soluciones que permitan garantizar el contrato y, para los propietarios, soluciones de Real Estate y acuerdos con corredores”. De esa forma, se puede gestionar todo el alquiler de la propiedad desde la publicación hasta la firma del contrato y, potencialmente, el cobro de la renta mensual.

Al entender las problemáticas de inquilinos y propietarios, lo que la empresa trató de hacer, por un lado, fue simplificar los procesos para que no fuera tan caro para ninguna de las partes. Por otro lado, diseñaron productos con algunas aseguradoras para desarrollar una garantía de alquiler que reemplace la garantía propietaria. “Se puede obtener en solo 24 horas con una preaprobación inmediata y asegurar el cumplimento del contrato”, puntualizaba el año pasado Ayala. Este producto, explicaba, es mucho más conveniente para los propietarios, que se garantizan cobrar, y para los inquilinos, que ven mucho más fácil gestionar esa solución. “Lo hacen en tiempo real y muchas veces con facilidades de pago”, agregaba entonces.

En el caso de los propietarios, el proceso también parece sencillo. Basta con registrarse en la plataforma e inmediatamente el usuario será contactado por un corredor asociado al barrio para gestionar la propiedad. “Los corredores pasan a hacer fotografías por el departamento, se llevan la llave, hacen muchas veces recorridos virtuales en 360 grados para presentar mucho mejor las propiedades”, explicaba Ayala.

En ese proceso, el corredor es el encargado de gestionar no solo las visitas, sino también absolutamente todo hasta la redacción y la firma del contrato. “Básicamente el propietario lo único que hace es darle la llave al corredor y firmar el contrato y después todos los meses cobra en su cuenta sin hacer absolutamente nada”, afirmaba Ayala.

Para Ayala, lo que hace Alquilando es recrear el ecosistema inmobiliario y agregarle “reglas transparentes y soluciones tecnológicas”, con el principal objetivo de que se brinde un servicio de calidad tanto a propietarios como a inquilinos. Los corredores que participan de la plataforma no pueden cobrar más de lo que permite la ley y hay determinadas normas que, según el equipo de la empresa, eran las que reclamaban los principales actores del proceso de alquiler.

FP FLORENCIA PULLA