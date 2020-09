La pandemia de coronavirus impulsa la demanda de noticias digitales en la Argentina

La búsqueda de información a través de medios digitales experimentó un importante crecimiento en la Argentina durante la pandemia de Covid-19, a tal punto que el 55% de los lectores de esas plataformas en el país incrementó su consumo de noticias.

Así lo revela una investigación realizada por Luminate, una organización filantrópica que financia medios independientes en América Latina y a nivel global. El informe muestra que el 92% de los consumidores accede a noticias digitales al menos dos veces por semana y el 79% lo hace por lo menos una vez al día. También señala que las plataformas digitales ahora representan más de la mitad (52%) de todo el contenido de noticias al que se accede, lo que destaca su creciente expansión como las principales fuentes de noticias e información.

El trabajo, que encuestó a 8570 personas de entre 18 y 65 años en Argentina, Brasil, Colombia y México, encontró también que un 14% de los encuestados en la Argentina están dispuestos a pagar una suscripción por noticias digitales, porcentaje mayor que en algunos otros países, incluidos los mercados establecidos como el Reino Unido (8%) y Alemania (10%), y un poco por detrás de los Estados Unidos (20%).

El estudio identificó una variedad de factores clave que influyen en las decisiones de los consumidores para pagar por una suscripción o servicio de noticias digitales. Para quienes ya lo hacen, influyen los beneficios adicionales y las tarjetas de descuento que reciben como parte de una suscripción (49%), seguidos por la credibilidad del medio como fuente de información seria y confiable (35%) y la capacidad de proporcionar contenido de alta calidad (33%). Además de estos factores, en todos los encuestados, incluidos aquellos que actualmente no pagan por las noticias, el factor más importante fue la independencia de los medios de comunicación de los poderes de turno.

“El periodismo independiente es la piedra angular de una democracia saludable, ya que brinda información confiable sobre temas críticos como la pandemia de Covid-19, ejerce controles vitales y equilibrios de poder. Es muy alentador ver que los consumidores en Argentina están dispuestos a pagar por noticias de alta calidad, confiables e independientes de los poderes de turno. Es un beneficio mutuo para la sostenibilidad a largo plazo del periodismo independiente y la salud de la democracia, no sólo en Argentina sino en toda América Latina”, dijo Gabriela Hadid, representante de Luminate para América Latina.

Si bien la investigación destaca una serie de oportunidades para los medios de noticias digitales, identificó dos barreras que deberán considerar cuando busquen atraer nuevos lectores pagos: la relevancia del contenido y el costo.

De los encuestados que actualmente no están pagando por noticias digitales, el 92% afirmó que la información no tenía suficiente relevancia o no estaba lo suficientemente diferenciada de otras fuentes como para pagar por ella. Mientras que el 88% afirma que simplemente no está dispuesto a pagar, en especial cuando puede acceder a noticias de forma gratuita en otros sitios.

Asimismo, la investigación detectó que uno de cada cuatro consumidores consideraría aceptable pagar $ 250 por una suscripción mensual a noticias digitales, que en promedio, estas suscripciones se mantienen casi un año y medio (17.5 meses) y que el 32% de los consumidores de noticias en Argentina estarían dispuestos a hacer donaciones a los medios de comunicación.

WB WALTER BROWN @wbrown71