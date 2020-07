La nueva bicicleta financiera que paga intereses en dólares y entras en pesos: es legal y sin “riesgo argentino”

Son muchos los argentinos que están interesados en las criptomonedas para intentar escaparse del peso. Las criptomonedas desde hace ya un tiempo son una alternativa viable para acceder a vlaores alternativos al peso y que no están tan fuertemente regulados como la compra de divisa extranjera. Según un reciente estudio del Center for the Governance of Change (CGC) de la IE University, de España, un 79% de los argentinos encuestados estarían dispuestos a adquirir una moneda digital. De acuerdo al trabajo, los ciudadanos de países con menor confianza social en los bancos centrales estarían más dispuestos a acoger nuevas monedas digitales emitidas por instituciones alternativas.

Las nuevas restricciones a la compra de dólares, que ahora también involucra el comercio exterior y la adquisición de dólar en el mercado a las empresas, volvieron a generar polémica e incertidumbre. Ante este escenario, muchos argentinos vuelven a volcarse a las criptomonedas como una alternativa viable tanto de ahorro como de escape a ciertas regulaciones que solo afectan por el momento el dinero fiat tradicional.

Las criptomonedas son una alternativa viable porque permiten almacenar valor en un activo que está alejado de las fuertes fluctaciones devaluatorias del peso y, además, está menos regulado que la compra de divisas que tienden a sostener su valor como el dólar. Para comprar criptomonedas, de las cuales hay de muchos tipos y precios, conviene acercarse a un exchange cripto. Se trata de empresas que ofrecen una plataforma para comprar y vender criptomonedas.

Como las criptomonedas son activos digitales, necesitan de tecnologías especiales para poder transaccionarse y almancenarse de manera segura. Por lo general, todos los exchanges que operan en la Argentina ofrecen a sus usuarios estas facilidades. Cabe destacar que la compra de criptomonedas en Argentina es legal, aunque su regulación no esté del todo clara y la mayoría de las empresas que las comercializan están sujetas a regulaciones del BCRA (como prácticas de KYC, sobre datos personales de sus usuarios). Del mismo, las criptomonedas no pagan el impuesto PAÍS ni tampoco están sujetas al límite mensual de US$ 200 que tiene el dinero papel.

Es en este sentido que surgieron varias maniobras que usan criptomonedas para escapar a las regulaciones locales sobre la adquisición de valores en monedas foráneas. Una de las más usadas es DAI, una criptomoneda inteligente que tiene un valor estable y constante de u$s 1 -una suerte de dólar digital, si se quiere- que llegó a la Argentina a mediados del año pasado y quiere ubicarse como la moneda de referencia para remesas y reserva de valor. El activo digital fue lanzado en 2017 por MakerDao y es la única criptomoneda generada por sus usuarios a través de depósito de garantías lo que le permite mantener su valor estable en torno a u$s 1. Esto se logra a través de un sistema de incentivos: cuando Dai vale más de u$s1, los tenedores buscarán crear más Dai para venderlo y obtener un rédito. Caso contrario cuando Dai vale menos de u$s 1, quienes tengan que recuperar el valor que usaron para emitir Dai anteriormente, buscarán comprarla a un precio más barato, llevando de nuevo el precio del mismo a u$s 1 por demanda conjunta. A esto se lo conoce genéricamente como stablecoin (criptomoneda estable).

Usando esta establecoin es posible generar valores en dólares "digitales" que están fuera de las regulaciones tradicionales. A través de diferentes plataformas locales como BuenBit o Ripio (empresas especializadas en compra-venta de criptomonedas) es posible adquirir este criptoactivo que luego puede llevarse a plataformas de especulación para generar dividendos.

Así, algunos usuarios de criptomonedas están usando el servicio Celsius Network para devengar interés en dólares. Esta plataforma permite realizar préstamos a muy bajo interés en la forma de criptomonedas y generar interés que se pueden cobrar en diferentes tipos de valores.