La nueva Disney+ le puede quitar un 15% de abonados a Netflix

Una cifra publicada por la consultoras de investigación Streaming Observer y Mindnet Analytics revela que alrededor del 15% de los suscriptores de Netflix está considerando cambiarse al nuevo servicio de streaming de Disney a finales de año.

Disney+, que ofrecerá su paquete de u$s 6.99 competirá fuerte en la disputa por el dinero de los abonados a partir del 12 de noviembre. De acuerdo a una encuesta, esto tendría un impacto de u$s 117 millones de pérdida de ingresos por mes para la plataforma con sede en Los Gatos.

El estudio encontró que el 12,3% de los encuestados estaría dispuesto a cancelar Netflix y contratar Disney, mientras que otro 2,2% dijo que definitivamente cancelará Netflix. Aproximadamente uno de cada cinco usuarios del servicio de streaming dominante planea usar los dos juntos.

Por su parte, un total del 37,5% de los entrevistados dijo que probaría Disney+ cuando se lance y otro 40% dijo directamente que no estaba interesado.

Como era de esperar, los padres de los chicos más pequeños preferirán Disney dada la cantidad de películas familiares y programas de televisión que se ofrecen, incluyendo las producciones de los estudios Pixar, Marvel y la saga "Star Wars".

"Aunque Netflix ha añadido constantemente más contenido infantil a su biblioteca, es difícil imaginar que coincida con lo que Disney ofrece en este frente, lo que podría ser una fuente de preocupación para el gigante del streaming", dice el estudio.

Disney espera aumentar rápidamente su base de suscriptores, aumentando a entre 60 y 90 millones en cinco años.

En este sentido, Kevin Mayer, presidente de direct-to-consumer de The Walt Disney Co. habló en la conferencia APOS de Bali, Indonesia, y reveló algunos de los objetivos de la compañía con Disney+.



Y entre los mismos el ejecutivo aseguró que la idea no es hacer una plataforma "más grande que Netflix" o "derrotar a Netflix" sino ofrecer un contenido diferente, según releva el sitio TodoTVNews.



"Netflix es un servicio de gran calidad y nosotros ofreceremos contenidos diferentes. Solo queremos servir bien a los consumidores", explicó.



Mayer reveló también que la compañía usará todo su potencial para promover la nueva plataforma, incluyendo sus unidades de productos de consumo, parques temáticos, canales de TV y sus películas, lo que permitirá a Disney+ ser "más eficiente" que otras plataformas para captar suscriptores.



"Utilizaremos todas esas capacidades de un modo agresivo", detalló.

PH PABLO HECKER