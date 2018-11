La "loca" estrategia de este millonario para triunfar en los negocios

El creador de la red social para buscar empleos Linkedin, Reid Hoffman, acaba de publicar un libro en el que explica los aspectos fundamentales para entender el mundo que nos rodea. En el medio, el CEO de la red social comprada por Microsoft en US$ 26.000 millones, da una serie de consejos para aprovechar los contextos de incertidumbre.

Hoffman, que tuvo paso previo por PayPal, es parte de los directorios de muchas de las startups más exitosas del momento, como AirBnB y Xapo, entre otras. Y, desde 2009, integra el fondo de capital de riesgo Grelock Partners.

Este libro es el tercero que publica , luego de "The Start-up of You" y "The Alliance", y se llama “Blitzscaling" –es un juego de palabra que mezcla la palabra alemana ‘relampago’, relacionada con la estrategia militar nazi en la Segunda Guerra Mundial, y la posibilidad de escalar-.

En el texto, el empresario sostiene que en contexto de duda generalizada lo mejor que un emprendedor puede hacer es “apretar el acelerador hasta el fondo”. Según Hoffman, las ideas no nacen en garajes sino “a toda velocidad en ambientes inciertos”.

Además, el CEO de Linkedin explicó que el concepto de “Blitzscaling” está relacionado con priorizar el crecimiento de un emprendimiento por sobre la eficiencia. “Lo importante no es gastar eficientemente la inversión sino en asumir los riesgos y escalar lo antes posibles”, indicó en una entrevista con la revista Fortune. Hoffman, en este sentido, hablo de generar una evolución constante dentro de los equipos de trabajo para apalancar el crecimiento rápido.

Fue más allá: "No te centres en las ganancias iniciales, ni en medir tu valor a largo plazo, o en tus clientes. Concéntrate en crecer rápido", expresó. Esta estrategia, admite, expone a los inversores a un éxito o fracaso rápido. El tema es decidir cuando hacerlo pero, dice Hoffman, lo peor que puede hacerse es dudar. “Lo mejor es avanzar con decisión”, cerró.