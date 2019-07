La inminente final del Mundial de Dota 2 ya supera a Fortnite en premios

El Dota 2 vuelve a hacer historia con un pozo que ya supera los u$s 30 millones, un logro que se lo debe a los fanáticos de este juego y de su desarrollador, Valve Corporation, que abrió la caja con u$s 1,6 millones. Lo hace cada año para incentivar a los jugadores de todo el mundo a sumar su aporte para la gran bolsa que se llevarán los ganadores de The International 2019, que se disputará en Shanghai, China, del 15 al 25 de agosto próximo.

The International es el torneo más importante en el circuito anual de Dota 2 e históricamente ostenta el título de ser el que más dinero reparte en premios entre las competencias de eSports o deportes electrónicos.

Desde que Epic Games, desarrollador de Fortnite, anunció en 2018 su plan de repartir u$s 100 millones, la continuidad de The International como el torneo mejor pagado se puso en duda.

Tras ese anuncio, Epic Games fue repartiendo ese monto en diferentes etapas clasificatorias para la Copa del Mundo de Fortnite, que se quedó con la parte mayor de u$s 30 millones para entregar a sus ganadores, entre los que se encontraba el argentino K1ng.

La Copa del Mundo de Fortnite podría haber desbancado a The International 2019, pero el pozo de Dota 2, que alcanzó el domingo la meta inicial de u$s 30 millones, para este lunes ya tenía más de u$s 30,2 millones. Pero aún hay más, ya que los defensores de los ancestros siguen sumando dinero para el premio que los equipos disputarán en agosto próximo, peleando por las torres de las dos facciones en lucha: Los Dire y Los Radiant.