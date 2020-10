La foto que muestra el "as bajo la manga" que tiene el país para salir de la crisis: pueden entrar dólares

El portal alemán de estadísticas Statista, realizó un informe sobre las empresas con mayor cotización en el año 2005 y las comparó con las empresas que lideran la bolsa este año. Según la organización, esta es la era de los gigantes tecnológicos: en miles de millones de dólares, Apple lidera el ranking, con una valuación de US$ 2.023 millones. En segundo lugar, se posiciona la compañía de petróleo y gas Saudi Aramco con una capitalización de US$ 2.002 millones. Le siguen Amazon, Microsoft, Alphabet, Facebook, Alibaba y Tencent.

En 2005, la compañía General Electric lideraba el ranking. Seguida por Exxon Mobil, la empresa de gas y petróleo y de Microsoft. La compañía de software fundada por Bill Gates era la única empresa de tecnología en este ranking en ese año. La lista de las empresas cotizadas más valiosas era diversa: farmacéuticas, ventas minoristas, servicios financieros, conglomerado y gas y petróleo marcaban el ritmo de los negocios.

Quince años atrás, los smartphones no marcaban el día a día de las personas como hoy en día. Facebook se fundó en el año 2004 y ExxonMobil valía diez veces más que Apple. Pero quince años después, los gigantes tecnológicos cambiaron radicalmente el panorama. Las compañías tecnológicas que hoy conocemos se fundaron entre los años 70’ y 90’. Por ejemplo, Apple se fundó en 1976, Amazon en 1994, Google se fundó en el 98 y Tencent en 1998. Actualmente, Amazon vale US$ 1.652 millones y ocupa el tercer puesto en el ranking de Statista. Mientras que Microsoft vale US$ 1.624 millones; Alphabet US$ 1.075 millones; y Facebook US$ 766 millones.

Argentina tiene varios unicornios tecnológicos: MercadoLibre, Globant, Despegar, OLX y Auth0. Pero no serán las únicas: los expertos catalogaron a Ualá, Satellogic, Agrofy, Technisys y Etermax como “futuros unicornios” según datos de Arcap.

Las empresas Ualá, Satellogic, Agrofy, Technisys y Auth0 concentraron el 93% de las inversiones a startups en 2019 recibiendo US$ 376 millones. Etermax, la empresa que creó el popular juego Preguntados de la firma Asked, no recibió inversiones en 2019 y continuó creciendo a pasos agigantados.MercadoLibre

MercadoLibre

Actualmente, MercadoLibre cotiza en US$ 61.000 millones y vale más que YPF, Macro, Galicia y Techint. La compañía fundada por Marcos Galperin tocó máximos históricos en Wall Street: sus acciones subieron más de un 45% en lo que va del año. El unicornio argentino obtuvo buenos resultados en su último balance y lleva años de un crecimiento a pasos agigantados.

A fines del año pasado, MercadoLibre salió a la carga con una nueva unidad de negocios, tras haber enfocado sus energías en proyectos enfocados en pagos (MercadoPago) y su unidad de logística (MercadoEnvíos).

Globant

Globant nació en plena crisis de 2001 y se convirtió en un unicornio regional. Es una empresa de software y tecnología con presencia en más de 16 países. Trabajan para Google, Electronic Arts, Santanders, entre otros. Globant emplea a más de 12 mil personas.

La desarrolladora de software supera un valor de mercado de US$ 7.300 millones, lo que equivale a dos veces el valor de YPF, 3 veces del Banco Macro, 6 veces Pampa Energía y 23 veces de CRESUD. Así, en lo que va del año acumula un avance de nada más y nada menos que del (+56,61%).

Despegar

Aunque este año no fue bueno para el unicornio argentino, Despegar fue fundada en 1998 por cinco emprendedores. Tenían por objetivo revolucionar el sector turístico enfocándose en turismo joven. "En pocos meses todo va a volver a funcionar normalmente, la gente va a volver a viajar igual. Si no es en 6 meses será en 12”, aseguró Alberto López Gaffney, CFO de Despegar. La empresa vale US$ 465 millones.

OLX

La empresa OLX, fundada en el 2006 por el argentino Alec Oxenford y el francés Fabrice Grinda. Desde el 2014, la firma pertenece a Naspers, grupo de medios sudafricano. Actualmente, la empresa se enfoca en la venta de autos e inmuebles. Dos años atrás, OLX adquirió Properati, un emprendimiento inmobiliario.

Para facilitar la venta y comercialización de autos usados en Argentina, la firma OXL decidió conformar una nueva unidad de negocios denominada OLX Autos Compra Inmediata. El proceso para implementar la idea contó con varias etapas. El unicornio argentino realizó una primera ronda de inversión de US$ 89 millones y una segunda por US$ 400 millones para atraer a Frontier Car Group al país. Con la adquisición, OLX pasó a contar con un único canal de autos que tiene por objetivo comprar vehículos a usuarios que busquen vender a partir de una buena cotización y en pocos pasos.

Auth0

Auth0 es una empresa que simplifica la tarea de autenticación en las apps al crear una arquitectura de identificación que puede ser utilizada por cualquier aplicación. Fue creada en febrero de 2013 con US$ 50.000 de inversión inicial por Woloski y Eugenio Pace. Emplea aproximadamente a 650 empleados en todo el mundo y es reconocida por Forbes Cloud 100 y Tecnología Fast 500 de Deloitte como una empresa privada líder e innovadora. Se convirtieron en el quinto unicornio argentino en 2019. En solo seis años pasó a valer US$ 1.100 millones.

Meses atrás, el unicornio argentino Auth0 anunció una ronda de inversiones de US$ 120 M. La compañía que dirige los fondos es Sales Force, una empresa estadounidense de software y tecnología que además se focaliza en gestionar las relaciones con el cliente (CRM).

Sin embargo, los ingresos y la capitalización de mercado no tienen correlación ni se relacionan entre sí. La capitalización bursátil es el número total de acciones emitidas –y por tanto en circulación–multiplicado por el precio de las acciones de la compañía que cotiza en la bolsa. Esta capitalización es un valor teórico de mercado y cuantifica la riqueza total de los accionistas que son, en cierto punto, propietarios. Los factores que determinan la capitalización de mercado de una compañía son el movimiento del precio de las acciones y las expectativas futuras del mercado.

Los ingresos, en cambio, tienen que ver con el volumen de ventas, el precio de venta y la demanda de productos y servicios.

Hay dos mercados diferentes en cuestión: el mercado de consumo y servicios de la corporación, y el mercado de las acciones emitidas por la corporación que cotiza en la bolsa. No necesariamente los ingresos afectan a la capitalización de mercado pero esto puede suceder.

Entonces, el límite de mercado se calcula tomando el número de acciones en circulación y multiplicando ese número por el precio de mercado actual de esas acciones: esto representa al valor total de todas las acciones en circulación, o el valor actual en efectivo del mercado de la compañía.

La empresa de datos y consultora Kantar realizó un informe para presentar las empresas tecnológicas más valiosas de 2020 según ingresos. Apple es la primera compañía en el ranking superando a Microsoft y a Google, que ocupan el segundo y tercer puesto. Baidu se posiciona en el último puesto junto a Xiaomi y Dell Technologies.

Los dispositivos y servicios portátiles de Apple fueron los que más ganancias por ingresos generaron. Microsoft superó a Google a partir de un cambio estratégico en los servicios basados en suscripción y el crecimiento en su sistema workplace. La marca Google vale US$ 323.600 millones y en este último tiempo hizo énfasis en la Inteligencia Artificial y los datos personales. Le siguen Tencent, el gigante chino de servicios de internet y Facebook. Estas son las cinco marcas tecnológicas destacadas según el ranking BrandZ 2020.

Facebook comenzó una integración de WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger para establecer mejoras en la protección de la privacidad. La actualización permitiría a las personas sostener conversaciones en ambas aplicaciones al mismo tiempo. En 2019, Mark Zuckerberg anunció su plan integración de Facebook, Instagram y WhatsApp (solo) en temas de mensajería. WhatsApp utiliza chats directos cifrados a extremo a extremo mientras que Messenger utiliza almacenamiento en la nube para recopilar los chats.

“Las marcas tecnológicas demostraron ser muy resistentes y mejoraron en ingresos y ganancias más rápidamente que la mayoría de las otras categorías en el escenario de pandemia”, explica Martín Schijvarg, account director y responsable del ranking en Kantar Argentina. El ranking destaca a Amazon por ser la marca más valiosa del mundo. Creció 32% en 2020.