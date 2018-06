La financiera de Alibaba ya vale US$ 150 mil millones y superó a Goldman Sachs

Más allá de desafiar a los gigantes del ecommerce occidental, el multimillonario emprendedor chino Jack Ma, fundador de Alibaba, también está mirando otros sectores. Ant Financial, la unidad de negocios financieros del grupo ya vale más que Goldman Sachs. ¿Cuál es la estrategia de competidor asiático?

El viernes, Ant Financial anunció que recibió inversiones por más de US$ 14.000 millones a una valuación de US$ 150.000 millones, según informó el Wall Street Journal. Casi el doble que Goldman Sachs, actualmente valuada en US$ 88.000 millones. La financiera china ahora ocupa el noveno puesto en el ranking de las más grandes compañías de internet.

El camino hacia la cima fue rápido. La financiera surgió de la solución de pagos Alipay, desarrollada por el grupo para potenciar su ecommerce, como MercadoLibre hizo con MercadoPago. El sistema de pagos nació en 2004 y cuando Alibaba salió a la Bolsa en 2014, hizo un spin-off y creó Ant Financial. Su éxito vino al dominar el mercado e invertir en dos tendencias que terminaron conquistando China: los pagos móviles y los fondos comunes de inversión apuntados a los consumidores.

Hoy, la empresa se centra en tres servicios financieros. Alipay, su sistema de pagos, sigue siendo una de sus principales unidades de negocios. Al igual que PayPal procesa todos los pagos de eBay, Alipay se encarga de gestionar todas las transacciones que se realizan en las plataformas de ecommerce Taobao y Tmall de Alibaba. A su vez, extendieron su alcance y desarrollaron una plataforma de pagos móviles para comercios. Servicios como estos eliminaron la necesidad de usar dinero en efectivo en China. Actualmente, Alipay tiene 870 millones de usuarios activos y un tercio de ellos está fuera de china.

Parte del crecimiento de Ant Financial también se debe a Yu’e Bao, su fondo común de inversión, que hoy es el más grande el mundo. Los inversores pueden entrar con apenas un yuan (16 centavos de dólar) y con un interés del 4 por ciento o más. El fondo ya tiene 400 millones de usuarios y su principal producto, operado por Tianhong Asset Management, ya acumula más de 1,7 billones de yuanes (US$ 265 mil millones).

Por último, la última pieza de la estrategia de la financiera de Alibaba es Zhima Credit, una plataforma de crédito. Es un sistema de crédito paralelo al que está intentando desarrollar el gobierno de Pekín al cual cualquier usuario de Alipay puede anotarse. Este hace un seguimiento de los pagos de servicios, los hábitos de consumo, el puntaje de los amigos e información personal para determinar el puntaje de una persona. Luego, según el resultado, le ofrece al usuario una serie de servicios financieros a quienes tengan un buen historial y se los quita a quienes no tienen un buen desempeño.