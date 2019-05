La explicación viral de un economista que aplasta el relato del "pleno empleo"

El economista y docente Manuel Adorni posteo en la red social Twitter una comparación entre Amazon y la Argentina. Según él, la empresa creada por Jeff Bezos tenía 56.000 empleados en 2011 y paso a 650.000 en la actualidad. Esto da 594.000 nuevos puestos de trabajo en ocho años, "más que toda la Argentina en el mismo período".

Luego reflexionó que "la tecnología y el desarrollo generan empleo y calidad de vida, el Estado presente absolutamente nada".

En enero de 2012 había 10.897.986 trabajadores registrados en la economía argentina, de acuerdo a las estadísticas del Sistema Integrado Previsional Argentina (SIPA). El último dato disponible es de febrero de 2019 y eran 12.088.120 personas. Es decir que entre 2012 y 2019 se registraron 1.1900.134 entre empleo público, privado, monotributistas, casas particulares y autónomos, por arriba del número mencionado por Adorni. Pero, si se mira solo el empleo registrado del sector privado, en 2012 había 6.068.713 y en 2019 se registraron 6.120.820, es decir, una creación neta de 52.107 empleos. Un número marginal.

Jorge Colina, economista de Idesa, puntualiza en charla con este medio que la comparación de Adorni no tiene que ser tomada de manera literal sino como una base teórica que sirve para la discusión y marca que la cifra que hay que mirar es la de creación de empleo privado, casi nula desde 2012, aunque en franco crecimiento desde 2003 hasta ese momento.

Adorni, consultado por Infotechnology, refrenda el número de empleos privados pero marca que en publico se crearon alrededor de 615.000 posiciones, más o menos lo mismo de Amazon. Señala que el resto se trata de monotributista. Luego explica que hay que considerar que "hay de todo, el que aporta y no trabaja; el que no aporta al regimen porque trabaja en relación de dependencia; y lo mismo pasa con los asalariados en casas particulares, donde hubo un crecimiento de 100.000 pero lo que sucedió es que mejoraron el sistema. La simplificación hizo que se registre gente pero no tenés nuevos trabajadores porque, en definitiva, queda afuera del calculo cuantos empleos en negro hay. Y el monotributo social no lo tengo en cuenta porque esos son para regímenes especiales como para cobrar un subsidio".

La idea del tuit, dice, "es mostrar que una empresa, en el mismo período en el que la Argentina no creció -porque el empleo público es falso, porque brindas los mismos servicios e incluso peores-". Y agrega que, como aún no están los datos de marzo, estos números incluso podrían empeorar.

El tuit se hizo viral rapidamente y alcanzó más de 8.000 retuits y más de 21.000 me gusta. Hay quienes resaltaron que "Argentian atrasa 70 años".

Otros se preguntan si Amazon recibió aportes del Estado. La respuesta, al menos según un usuario, es no. "Recién ahora está negociando un marco impositivo especial", indica. Sin embargo, la organización Good Jobs First señala que la compañía recibió alrededor de 20 paquetes de subsidios al desarrollo económico desde 2012 para sus almacenes y centros de datos: US$ 2.400 mil millones hasta febrero de 2019. Y esto sin contar justamente el "megatrato" que se espera para su cuartel general 2 -"HQ2"-. Goods Jobs es una centro de recursos para políticas nacionales para organizaciones de base y funcionarios de gobierno.

Otro usuario menciona la cantidad de empleos destruidos. Un columnista en 2017 planteaba que podría llegar a destruir hasta 2.000.000 de empleos estadounidenses. Y, de hecho, ayer se conoció que Amazon contempló la posibilidad de instalar dos máquinas en decenas de almacenes, eliminando en consecuencia al menos 24 puestos de trabajo en cada uno de ellos. Se trata de tecnología para escanear las mercancías que llegan por una cinta transportadora y envolverlas segundos después en cajas hechas a medida para cada artículo, según publicó Reuters. Esto daría más de 1.300 empleos eliminados en 55 centros en los EE.UU. Amazon espera recuperar los costos en menos de dos años, a US$ 1.000.000 por máquina más los gastos operativos, según expresaron las fuentes.

Finalmente, otros usuarios hablan de la explotación a los empleados. Pero no todos están de acuerdo con esta aseveración.

