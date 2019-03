La estrategia de negocios "anti Milei" que usa esta empresa

En 2007 seis desarrolladores que trabajaban como freelancers y participaban de distintas comunidades de software libre se unieron para gestar su propia empresa. Y decidieron que la forma de organización que mejor expresaba su ideario era la de cooperativa de trabajo, “una modalidad que valía la pena intentar para no ser ese jefe que nadie soporta´o el freelancer que nunca logra tener proyectos grandes y perspectivas”, relata Pablo Vannini, socio fundador de Gcoop.

Rápidamente, la idea fue tomando forma: algunos integrantes quedaron en el camino, y se sumaron otros. De los fundadores aún permanecen Leandro Monk y Vannini; y continúan integrantes que se sumaron a los meses de la fundación —como José Massón, Osiris Gómez, Luciano Rossi—.

“No queríamos tener una estrategia de crecimiento muy vertiginosa. No obstante fuimos ganando mucho expertise en ciertas tecnologías. Hoy ofrecemos servicios de desarrollo y programación en PHP, Phyton, nos especializamos y participamos en algunas comunidades de software libre —Drupal (desarrollos web), Tryton (software de gestión) y Suite CRM—. También realizamos consultorías, mantenimientos productivos y posproducción. El 40 por ciento de nuestro trabajo es exportación de servicios”, resume Vannini.

“Somos una empresa de pares con ponderadores que generan pequeñas diferencias salariales.”

La importancia del todo

Una de las fortalezas de Gcoop es su baja rotación. En la cooperativa, las decisiones se toman en conjunto y se asignan los ingresos en forma democrática: “Somos pares —define Vannini—. Tenemos algunos ponderadores que generan pequeñas diferencias salariales, tanto a nivel de la formación como de responsabilidades en la gestión de proyectos; pero la tendencia es que las retribuciones sean bastante igualitarias comparadas con otras empresas”.

Para los miembros de Gcoop, la cooperativa es un bien necesario. “Hay muchas empresas que dicen que son democráticas, o que intentan ser buena onda porque tratan bien a sus empleados. Creemos que eso no alcanza. Lo que importa es que cada socio tenga un voto en las decisiones, sin importar cuánta antigüedad tenga o cuánto capital haya aportado. Y luego decimos que en el buen sentido también hackeamos los códigos del cooperativismo, porque no hacemos solo una asamblea anual: cada 15 días nos reunimos para tomar las decisiones importantes”, explica Vannini. Y añade: “En el ambiente de Sistemas hay mucha oferta laboral, pero también mucha insatisfacción de los programadores; uno ve freelancers con buenos salarios pero que terminan quemados o desinteresados porque no pueden crecer ni participar de grandes proyectos. El cooperativismo es una opción lógica para los que trabajamos con el conocimiento”.

La gente de Gcoop también hace trabajos que tienen un impacto social, ayudan a que la tecnología de software libre avance o a que el cooperativismo se difunda. Por ejemplo, suelen ir a universidades a dar charlas para fomentar que nazcan otras cooperativas. Recientemente lanzaron el videojuego Simón Pugliese, en homenaje al maestro Osvaldo Pugliese y para acercar el cooperativismo a los alumnos de primaria. “Buscamos difundir que las grandes construcciones humanas se hicieron de forma colectiva y cooperativa. La orquesta de Pugliese es un caso emblemático”, señala Vannini. Gcoop se encargó de la coordinación técnica y del desarrollo con Godot Engine. El proyecto se hizo en el marco del “Programa de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad” de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. “Trabajamos en conjunto con la Universidad Nacional de José C. Paz, que tiene una carrera de desarrollo de videojuegos, y también con Idelcoop, un instituto de investigación cooperativa que desarrolló una cartilla para que los docentes puedan tratar los temas de cooperativismo de manera lúdica”, completa Vannini.

M MARIANO WOLFSON