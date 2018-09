La estrategia de Brasil y Colombia para atraer dólares que puede imitar Argentina

Las inversiones de Venture Capital en la región sobrepasaron los US$ 1.000 millones el año pasado por primera vez, aumentando un 128% sobre los US$ 500 millones de 2016, según datos recientes de la Asociación Latinoamericana de Capital Privado y Venture Capital (LAVCA). La cantidad de contratos también aumentó un 26 por ciento, de 197 en 2016 a 249 en 2017.

El líder de la región es Brasil, que es seguir bien de cerca por México. Las nuevas empresas brasileñas representaron el 45,4% de los acuerdos informados que cerraron en 2017 con US$ 859 millones invertidos en 113 contratos, un 208% más que los US$ 279 millones obtenidos en 64 acuerdos el año anterior. Las nuevas empresas mexicanas representaron el 23,7% de los dólares riesgo que se generaron en la región el año pasado. Específicamente, las empresas en México recaudaron US$ 80 millones en 59 operaciones de riesgo en 2017, por debajo de US$ 130 millones recaudados en 73 acuerdos en 2016.

Fuente: TechCrunch

Las fortalezas que buscan los capitales en las startups regionales son bien claras. Las startups del tipo marketplaces recaudaron US$ 342.2 millones en 2017 que frente a los US$ 18.2 millones de 2016 representa un abrupto aumento. Las compañías de tecnología de transporte recaudaron US$ 203 millones en 2017 en comparación con solo US$ 3.4 millones en 2016. Según los expertos detrás del estudio, los capitales extranjeros creen que América latina es tierra fértil para muchas startups enfocadas en proveer soluciones. El caso más claro es de las fintech, que apuntan, en muchos casos, a más de la mitad de la población de los países latinos, que no está bancarizada formalmente. En este campo, la Argentina es una de las líderes de la región. Sobre esto, Infotechnology publicó un informe especial.

Los inversores clave que llegaron el año pasado, Softbank, The Rise Fund, Telstra Ventures y Rethink Education, entre otros, dieron el puntapié inicial para poner a la región en el mapa del capital

Entrada de dólares

El informe expresa como puede crecer el flujo de divisas de la mano de compañías que reciben inyecciones extranjeras. La startup 99 de viajes compartidos, con sede en Paulo, cerró la ronda de capital de riesgo más grande divulgada públicamente hasta la fecha en Latinoamérica, recaudando más de $ 200 millones en una ronda Serie C de mano de SoftBank, Didi Chuxing y Riverwood Capital. También desde Brasil, Movile, que se especializa en los mercados de dispositivos móviles levanto US$ 135 millones en 2017 con Naspers de Sudáfrica y Innova Capital de Polonia realizando inversiones. La startup colombiana de última milla Rappi recaudó US$ 185 millones de Delivery Hero de Alemania, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz y otros, a principios de este año.