La cuenta que explica porque este dólar echa a las empresas del país: por qué no pueden hacer negocios

La industria del software y la tecnología siempre tuvo problemas respecto a la cuestión fiscal e impositiva. Es por eso que fue tan debatida la llamada Ley de Economía del Conocimiento, que buscaba un régimen diferente para todas las empresas de las industrias de tecnología. Así se incluyen además de las actividades de software y servicios informáticos digitales (incluyendo desarrollo de productos y servicios, e-commerce, implementación y puesta a punto, videojuegos, servicios de cómputo en la nube, entre otros), otras actividades tales como producción audiovisual, biotecnología, servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones, servicios profesionales de exportación, nanotecnología, industria espacial y satelital, ingeniería para industria nuclear, bienes y servicios para la automatización en la producción, ingeniería, ciencias exactas y naturales, ciencias agropecuarias y ciencias médicas, entre otras.

La ley busca, por caso, bajar de la tasa de impuesto a las ganancias al 15% (en lugar del 25% que se aplicará a nivel general), en la medida que mantengan su dotación de personal. Así como también la aplicación inmediata del mínimo no imponible completo para contribuciones de seguridad social (que para el resto de los contribuyentes se incrementa en forma progresiva hasta llegar al 100% en 2022).

Lo mismo que un bono de crédito fiscal por contribuciones patronales, lo que origina un ahorro mensual por empleado de $8.200 promedio para 2020 (actualizable automáticamente por inflación), monto que podrá utilizarse para cancelar obligaciones impositivas o ser transferido para su uso por terceros, entre otros. En este sentido, se volvió viral en las últimas horas un tuit que demuestra cuál es el problema actual del esquema impositivo para las empresas de software.

"Exportás software, te transfieren U$1000, te entran al oficial ($73), el banco muerde (5%), pagás Ganancias (35%), recomprás dólares al blue porque otra no te queda ($130). Te quedan U$350, y no conté otros veinte impuestos. Argentina es lindo para vivir, no para hacer plata", disparó Patricio Molina, co fundador y CTO de la empresa Real Trends; dedicada al desarrollo de herramientas de análisis y gestión para comercios digitales.

La critica vino a colacion de los anuncios del ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, que llamó a "defender el empleo".

El autor aclaró que, si bien había imprecisiones en su ejemplo ficticio, la idea general se mantenía: es poco conveniente declarar los ingresos cuando se exportan este tipo de servicios que se pagan en dólares y los traen el país a través de Comex. Los participantes del hilo comentaron posibles "soluciones" a este situación que incluían desde radicarse en el Uruguay hasta cambiar las ganancias a Bitcoin u otras monedas menos traceables por el gobierno nacional.