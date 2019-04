La alianza de US$ 1 billón de dos gigantes para ganarle a Amazon

Juntos es mejor. Esa parece ser la ventaja competitiva que buscan los grandes para enfrentarse a otros grandes: los enemigos de mi enemigo son también mis amigos. Y aunque en ámbitos corporativos reniegan de esta charla de potrero, la alianza que anunciaron Dell y Microsoft hoy en el Dell Tech World en Las Vegas solo tiene un destinatario: ganarle a Amazon Web Services (AWS) en donde más le duele.

La letra chica del acuerdo es fácil de entender y el anuncio une a las dos compañías --Microsoft que ya superó el market cap de US$ 1 B y Dell que este año arañó los US$ 27.000 M-- se basa en la colaboración: ahora los clientes de Azure, la nube de Microsoft, podrán utilizar las herramientas de virtualización de VMWare-- parte del grupo Dell desde que se hicieron con la federación de compañías en 2016 por US$ 67.000 M, mucho de lo cual se hizo con deuda que tomaron en los mercados-- para manejar sus operaciones de IT.

En concreto, el acuerdo es similar al que había accedido AWS en 2016 cuando VMWare todavía no pertenecía al conglomerado que maneja desde siempre Michael Dell: en ese momento los clientes de AWS podían usar software de la empresa de virtualización para unificar plataformas, lo que se conoce en la jerga como una nube hibrida.

Hoy, la tendencia no es necesariamente la de usar un solo vendor con una solución completa (end-to-end) sino la posibilidad de utilizar multiples plataformas en la nube y multiples data centers para tener una solución completa y a medida. El tema es que esto requiere un trabajo adicional: que los distintos sistemas "hablen entre sí"; esa integración no siempre es sencilla.

De forma creciente, los grandes players están poniendose de acuerdo para colaborar y eliminar así ese problema. "La gente nos estaba pidiendo que trabajemos juntos. Nuesotrs clientes son los mismos y si quieren usar Azure y quieren usar VMWare hay que hacerlos compatibles", dijo Pat Gelsinger, CEO de VMWare en una ronda pequeña para analistas y periodistas.

"Siempre que nos juntabamos era para hablar del negocio de PC pero al final la gran alianza vino por otro lado; había mucha demanda", reconoció Michael Dell que con la adquisición del grupo EMC revitalizó su negocio moviéndose al entorno de tecnología para empresas, conocido como Enterprise.

FP FLORENCIA PULLA