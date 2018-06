La "Revolución Blockchain" llega al comercio exterior: cómo funciona

Pensar en un mundo sin papel ya parece posible. La digitalización alcanzó -hace rato- todos los estratos de la vida cotidiana. Sin embargo, algunos sectores luchan contra distintos desafíos con el objetivo de modernizarse. En este punto entra el blockchain, la tecnología que busca descentralizar el acceso a la información. “El blockchain nos da por primera vez un registro distribuido de información asegurado contra cualquier tipo de alteración”, aseguró Gonzalo Blousson, CEO y cofundador de Signatura (una plataforma de firmas digitales). Blousson participó junto a otros disertantes en el primer Business Chain Forum: Blockchain + Comex que tuvo lugar el jueves pasado en la Ciudad de Buenos Aires.

La aparición del blockchain y la incursión en esta tecnología por parte del sector de comercio traerá un cambio de paradigma dentro de la industria. Ya no será necesario amontonar pilas interminables de papeles que, hasta hoy, son el único registro de confianza: “¿Por qué dependemos tanto del papel cuando nuestra vida es digital? Ya no es confiable, antes se creía en el papel porque es inalterable y se tenía en mano”, explicó Blousson. La erradicación del papel en todo el circuito tiene un impacto directo en los costos administrativos, una simplificación inmediata en el acceso a los registros y una infranqueable capa de seguridad brindada por la esencia descentralizada de la tecnología.

Entre las principales características que destacó el CEO de Signatura se encuentran la certificación de autoría -que la firma digital sea auténtica e irreproducible-, la inmutabilidad a través de registros inalterables e imborrables, la transparencia para acceder a registros públicos y, por último, la eliminación de “terceros de confianza”, ahora garantizado por la tecnología y asegurado por la criptografía. “Estamos ante una verdadera revolución de la confianza, donde va a cambiar el mundo a partir de nuevos estándares”, agregó. Asimismo, la incursión de esta tecnología permitiría certificar firmas en contratos y documentos, reconocer la propiedad intelectual e impulsaría una identidad digital más segura y transparente.

Pero hablar de revolución no es suficiente: según el informe del Banco Mundial que mide la performance logística (LPI), una exportación promedio en Argentina tarda 51 horas y cuesta unos US$ 210, mientras que una importación demora 10 días y el costo asciende hasta US$ 1.400. En ambos casos, estos tiempos incluyen los trámites aduaneros y procedimientos pertinentes. “En todo el proceso hay costos ocultos y grandes limitaciones por la incertidumbre”, aseveró Emilio Galli, otro de los expositores del evento, y agregó que los costos de documentos y transporte constituyen el 20% del total de las operaciones.

Sin embargo, lograr la transformación no es sencillo. La industria se enfrenta a una gran cantidad de desafíos que incluyen un cambio estructural, redefinir el concepto de gobernanza, además de una reconfiguración del sistema para el control de datos. Por eso, el trabajo en conjunto entre el sector privado y público será fundamental. “Las empresas buscarán establecer un nuevo estándar, mientras que los gobiernos deberán plantearse la resignación de su centralización de información por sobre una nueva herramienta de facilitación y catalítica de la expansión comercial”, finalizó Galli.

J JUAN SILVESTRINI