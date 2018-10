Jaque mate a las motos de delivery: llegaría Uber Eats al país (todo lo que sabemos)

Uber Eats, la división de delivery de restaurants de la compañía Uber, estaría perfilándose para llegar a la Argentina. Esta información se desprende de algunas búsquedas laborales que la compañía está realizando para diversos puestos dentro de la flamante división de delivery de Uber. La información a la que pudo acceder Infotechnology muestra que la startup de movilidad está en la búsqueda de perfiles para expandir su negocio en la Argentina, luego de su desembarco en otros países de la región como Uruguay.

“Buscamos perfiles de asociados de Marketing para ayudar a capturar la presencia de la marca Uber Eats y atraer nuevos clientes a través de diferentes campañas de marketing. Como parte del equipo, nos ayudará a impulsar la adopción de la plataforma en el mercado argentino”, dice un mensaje de Linkedin que recibió un posible candidato y al que tuvo acceso este medio. El mensaje está adjudicado a José Paoli, un recruiter de Uber Eats para la región latinoamericana que trabaja desde Ciudad de México. El mensaje cierra indicando un correo electrónico a donde el candidato debe contactarse. Otra persona cercana a las búsquedas confirmó que también fue contactado de la misma manera. Ambas personas declinaron la oferta y no pudieron proveer más información al respecto.



En el sitio web de búsquedas laborales de Uber, también se pueden encontrar varias posiciones para la unidad de negocios del delivery. No sólo las ya mencionadas posiciones de Marketing, sino también jefes de estrategia para restaurantes, ejecutivos de ventas y coordinadores de lanzamientos. Aunque, cabe aclarar, que si bien todas las posiciones son para trabajar desde la Argentina no necesariamente son para abrir operaciones en el mercado local ya que Buenos Aires es un hub desde donde se dan servicios a otros mercados de la empresa en países limítrofes.

Infotechnology se comunicó con Uber Argentina para confimar esta información y la la sede local de la empresa dijo que no tenía información para aportar sobre este tema en particular.

Este fue el mensaje que uno de los contactados compartió a través de Reddit

Una competencia nada despreciable

Uber Eats es el servicio de reparto de comidas con más rápido crecimiento en los EE. UU. y sus usuarios están gastando más en la plataforma que en cualquier otro servicio de entrega de comida en nueve de las 22 ciudades más pobladas de los EE. UU., según datos de Second Measure, una compañía que analiza miles de millones de dólares en compras anónimas de tarjetas de crédito y débito.

De acuerdo a declaraciones del CEO de la empresa, Dara Khosrowshahi, esta división de Uber creció durante el último año un 200% y espera facturar US$ 6.000 millones para finales de 2018, mientras que ese mismo número en 2017 ascendió a los US$ 3.000 millones.

En el mercado norteamericano sus mayores competidores son GrubHub y DoorDash (cada uno con un marketshare de 34,5% y 17,9% respectivamente; Eats tiene 27,9%) y en la Argentina el mercado de "delivery de comida puerta a puerta" se ha vuelto más competitivo, con opciones como PedidosYa, la colombiana Rappi o la española Glovo (que hizo pie en la Argentina comprando la startup local Kadabra).

La conexión latinoamericana

Esta unidad de negocios de Uber ya existe en varios países de la región. Desde Colombia y México hasta Chile y Uruguay, por lo que no es difícil pensar que el próximo paso sería la Argentina. De hecho, en una entrevista a medios locales, Rodrigo Arévalo, director general de la compañía para la región, confirmó que UberEats llegaría con una seguridad del "ciento por ciento" a la Argentina y que la única traba era el método de pago con las tarjetas y algunos puntos referidos a los pagos y los bancos.

El lanzamiento en el vecino país de Uruguay, coincide con la llegada de Uber a la Argentina poco tiempo después. La empresa desembarcó en Uruguay en noviembre de 2015 y llegó a la Argentina en abril de 2016.

MC MATIAS NAHUEL CASTRO