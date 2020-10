JPMorgan se arrepintió y ahora recomienda la inversión que la rompe en Argentina: qué es

JPMorgan, el gigante de la banca de inversión de USD 316,000 millones, dijo que el potencial alcista a largo plazo de Bitcoin (BTC) es "considerable". Esta nueva postura optimista hacia la criptomoneda líder del mercado se produce luego de que PayPal anunciara que permitirá a sus usuarios comprar y vender criptoactivos dentro de su plataforma. El principal factor plantado por la división de Estrategia de Mercados Globales de JPMorgan es la competencia de Bitcoin con el oro. El posicionami

ento de la financiera es curioso, ya que durante los primeros años de Bitcoin la insitutición se mostró muy escéptica sobre el verdadero valor de mercado de la criptomoneda.

JP Morgan, from "Bitcoin is a fraud and will blow up" in 2017 to "Bitcoin’s competition with gold" in 2020.



We've come a long way. pic.twitter.com/xceabkHaVJ