Invirtieron US$ 10.000 en 1997 y hoy valen $ 180 millones más: cuál fue "la gran apuesta"

La firma estadounidense de venta online Amazon no para de crecer y todos sus accionistas no pueden disimular su felicidad.

Mientras la pandemia global de coronavirus COVID-19 golpeó con fuerza a miles de empresas alrededor del planeta, el gigante creado por Jeff Bezos –el actual hombre más rico del planeta- mejoró incluso su rendimiento.

¿El motivo? La transformación digital de su proceso de negocios –basado en el cliente- fue creciendo, mejorando y puliéndose con el correr de los años.

De esta forma, el inicio de la pandemia encontró a la compañía consolidada y con la capacidad de seguir operando casi de forma normal.

Ayudó para ello desde los protocolos impuestos en sus propios centros de distribución como así también el desarrollo de sus unidades de logística –entre las cuáles hasta se incluyen las pruebas de robots encargados de llevar las encomiendas-.

Pero más allá del éxito de la empresa, muchos inversores comenzaron a preguntarse qué pasó con aquellas personas que apostaron por Amazon cuando la compañía de Bezos salió a cotizar en bolsa.

Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si un argentino hubiese invertido US$ 10.000 en Amazon en 1997, cuando aún regía la Ley de la Convertibilidad? ¿Cuánto dinero tendría hoy en caso de poder haber sostenido su posición en acciones de la compañía de Bezos?

La sorprendente respuesta

Las acciones de Amazon superaron el lunes 6 de julio pasado la marca de los US$ 3.000 por primera vez, en línea con el avance de las compañías tecnológicas en el Nasdaq y gracias a las expectativas de los inversores a que se produzca un fuerte crecimiento de las ventas y las ganancias.

Desde el arranque de la rueda de hoy, las papeles de Amazon trepan otro 4,22% y su cotización se mueve en torno a los 3.333,50, aproximadamente.

Pero no siempre fue esto así. Amazon cotizó como OPI (Oferta Pública Inicial) por primera vez en 1997, con un precio de US$ 18 por acción. Sí, menos de US$ 20 por papel.

Por tal motivo, aquellas personas que invirtieron unos US$ 10.000 en Amazon pudieron quedarse con unas 555,55 acciones.

A partir de aquí, la cuenta se facilita mucho más. Simplemente debe multiplicarse la cantidad de acciones por el valor actual de la acción. Es decir, 555,55 (cantidad de acciones) x US$ 3.333,50 (el precio de cada acción).

El inversor que conservó cada una de sus acciones y apostó por la firma de Bezos, hoy posee una fortuna que asciende actualmente a unos US$ 1.851.925,925.

Pero hay más. En caso de que ese inversor fuera argentino, podría hacerse el traspaso de los dólares a pesos. Y a partir de las distintas devaluaciones que sufrió la moneda, su ganancia sería aún mayor.

Si en plena convertibilidad, un argentino hubiese invertido US$ 10.000 (o pesos) en Amazon, actualmente contaría con $ 179.359.025,83.

Motivos que explican el crecimiento

En agosto de 2018, había pasado apenas un año desde que Amazon, cerró la compra de Whole Foods.

La adquisición fue bien vista por sus accionistas e inversores y permitieron que el valor de sus papeles se duplicaran con creces en durante esos 365 días.

Incluso, por aquel entonces, la firma de Bezos consiguió superar a otras cadenas de supermercados que cotizan en bolsa por un amplio margen.

Incluso, el crecimiento de Amazon entre 1997 y 2018 fue mejor al que exhibieron las acciones de FAANG, más Ebay - que debutó también en ese mismo período.

Pero además del pleno alcanzado por su apuesta al mercado de los comestibles, Amazon siguió reinando en la venta online minorista.

Desde su salida a bolsa en mayo de 1997, Amazon –hasta 2018 había ganado más de 134.000% - y había superado ampliamente a otros competidores.

También debe recordarse que Amazon comenzó sus operaciones como una librería online antes de que decidiera crecer y diversificar sus operaciones.

Otro de los motivos que impulsó el éxito de Amazon fue cuando su valor de mercado alcanzó el billón de dólares y eso animó a nuevos inversores.